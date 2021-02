Accueil » Finance Tout sur le rachat de crédit Finance Tout sur le rachat de crédit

Vous êtes surendettés et vos revenus mensuels ne sont plus en mesure de supporter le montant de vos remboursements ? Optez pour le rachat de crédit. Cette opération financière est la meilleure solution pour vous sortir de l’endettement. Quel est son intérêt ? Comment fonctionne-t-il ? Faisons le point.

Le rachat de crédit ou regroupement de crédits est une solution financière proposée par les banques pour aider les clients à sortir d’une situation d’endettement. Il a pour principal objectif d’améliorer la qualité de vie de l’emprunteur en allégeant ses frais mensuels. Si vous avez plusieurs dettes à payer et que le montant mensuel vous est difficile à assumer, le rachat de crédit peut être une excellente idée. Pour vous en sortir, vous pouvez vous tourner vers un courtier immobilier en rachat de crédit, tel qu’HelloPrêt par exemple.

Le rachat de crédit consiste donc à regrouper tous les crédits existants de l’emprunteur en un seul prêt, et avec un taux plus bas. Cette opération permet de diminuer le taux d’endettement et de bénéficier d’une mensualité plus faible.

Quels sont les avantages du rachat de crédit ?

Pour mieux maîtriser votre budget mensuel, le rachat de crédit est l’une des meilleures alternatives qui s’offre à vous. Il permet de simplifier votre situation en fusionnant toutes vos dettes en une seule et unique mensualité. De ce fait, vous n’aurez plus qu’à payer un seul crédit à votre organisme.

Le rachat de crédit est également conseillé afin d’éviter le surendettement. Il faut dire qu’avec toutes les dettes que vous payez par mois (un crédit automobile, un crédit immobilier, un crédit de consommation…), la gestion de votre budget est loin d’être facile. Grâce à cette option, vous retrouverez un meilleur train de vie.

Quelles sont les conditions requises pour bénéficier d’un rachat de crédit ?

Le rachat de crédit permet un réel allègement de vos mensualités. Cependant, il requiert certaines conditions pour être accordé à l’emprunteur. Ce type d’opération s’adresse avant tout aux personnes qui connaissent une fragilité financière à cause d’une baisse de leurs revenus mensuels. Pour bénéficier du rachat de crédit, vous devez justifier et expliquer les causes de votre endettement. En outre, vous devez détenir au moins deux crédits en cours et être majeur (jouir des droits civiques). Par ailleurs, le total des sommes empruntées doit être supérieur à 5000 €, mais inférieur à 90 000 €.

Tout comme avec un crédit classique, vous devez présenter un dossier de demande pour bénéficier d’un rachat de crédit. Les conditions de rachat dépendront de votre situation financière, professionnelle et immobilière.

Quelles sont les contraintes ?

Le regroupement de crédits est un moyen efficace de diminuer votre taux d’endettement mensuel. Il faut cependant savoir qu’une diminution des mensualités implique aussi une durée de remboursement plus longue. Autrement dit, si vous optez pour ce procédé, la durée du prêt sera rallongée et votre coût total de crédit augmentera. Malgré tout, il vous donne l’occasion de vous remettre petit à petit de votre situation d’endettement. Vous pouvez lire aussi : quels sont les attraits du métier d’expert-comptable ?