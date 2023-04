Faire appel à une société d’assurance obsèques en prévision d’une crémation

Les frais de crémation sont moins élevés que les frais d’obsèques pour une inhumation. Or, cette affirmation n’est pas toujours vraie en France. Dans tous les cas, afin d’amoindrir les frais supportés lors de vos obsèques, il est possible d’opter, dès votre vivant, pour une solution intéressante : souscrire une assurance obsèques !

La crémation, qu’est-ce que c’est ?

La crémation est une technique funéraire qui consiste à réduire en cendres le corps d’un défunt. L’opération se tient dans un crématorium, lequel utilise un four spécial dont la température dépasse les 900 degrés pour une durée d’environ une heure et demie. Les cendres sont ensuite recueillies et placées dans une urne, qui sera remise à la famille ou aux proches.

A lire aussi : Cadeaux faits à la main à offrir à sa femme

Il est facile de confondre crémation et incinération. Sachez que le terme crémation est utilisé dans le cadre des obsèques, tandis que le mot incinération désigne plutôt une opération de destruction d’objets par les flammes. Ce dernier est notamment utilisé dans le traitement des déchets.

Assurance obsèques : une solution pour préparer vos obsèques et protéger vos proches

L’organisation des funérailles est souvent une tâche compliquée. C’est pourquoi le fait de l’anticiper de son vivant permet de faciliter les choses à vos proches. Souscrire une assurance obsèques pour prévoir une crémation vous permet de prévoir le financement de vos funérailles. Vos proches seront ainsi déchargés des contraintes financières.

Lire également : Tout savoir sur les urgences vétérinaires à domicile !

Assurance obsèques pour préprogrammer votre crémation et réduire les coûts des funérailles

Il existe un moyen pour diminuer le coût de votre crémation en la pré-planifiant. Lorsque vous ne faites aucun souhait à l’avance, vos proches n’auront aucun moyen de savoir ce que vous désirez pour la cérémonie de vos obsèques. Ils pourront choisir l’inhumation traditionnelle qui est plus onéreuse et prévoir une cérémonie élaborée pour faire leurs adieux. A noter que c’est assez fréquent pour les familles d’opter pour ce choix et de dépenser par culpabilité suite à la perte d’un être cher.

Mais, lorsque vous pré-organisez votre crémation, vous leur enlevez cette charge des épaules au moment du deuil. Vous leur évitez également de prendre des décisions qui pourront avoir des conséquences financières conséquentes.

Verrouiller les frais de la crémation auprès de votre établissement d’assurances

Il vous est possible d’économiser davantage de capital sur vos obsèques en prépayant les frais de votre crémation auprès de votre compagnie d’assurances. Vous pouvez ainsi bloquer le coût en vous référant aux prix pratiqués actuels. Notons qu’au fil des années, le prix d’une crémation est en constante augmentation. Prenez en compte ce paramètre lorsque vous décidez de fixer un capital précis auprès de votre assureur.

Réduisez les coûts de crémation en précisant vos souhaits de votre vivant

En souscrivant une assurance obsèques, vous pouvez non seulement financer vos funérailles mais aussi faire le choix sur nombreux éléments de la cérémonie : fleurs, urne, déroulement de la cérémonie… Déchargez vos proches de la lourde tâche de la préparation en les prévenant sur comment vous voulez que les dépenses se déroulent (présence ou non de fleurs, frais connexes…). Indiquez l’endroit où vous souhaitez que vos cendres soient inhumées ou dispersées, choisissez votre urne et choisissez l’option la moins couteuse.