Comment choisir une cigarette électronique ?

Peu importe qui vous êtes, il y a des facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous cherchez la meilleure e-cig qui répond à vos besoins. Il vaut la peine de tenir compte de tous ces facteurs afin de prendre la décision d’achat la plus éclairée.

Facteurs à prendre en compte :

Lorsque vous décidez du kit de démarrage de cigarette électronique dont vous avez vraiment besoin, considérez les éléments suivants :

La fréquence à laquelle vous fumez

Ai-je besoin de plus d’une batterie ?

Est-ce que je m’attends à fumer lors de mes déplacements ou est-ce une habitude purement agréable à prendre lorsque je suis à la maison ?

Ai-je besoin ou envie d’accessoires tels que des chargeurs dans la voiture ou un chargeur mural ou un étui de transport ?

Tous les kits sont livrés avec les éléments de base au minimum, mais certains contiennent plus de périphériques/extras afin que vous puissiez choisir ce dont vous avez besoin sans gaspillage.

Tous les kits de démarrage sur le site sont accompagnés d’instructions sur la façon d’utiliser le contenu afin de vous aider à choisir une bonne cigarette electronique. Cela est inestimable si vous voulez simplement prendre le kit de démarrage de base et commencer à explorer cette nouvelle façon de fumer avant de faire la transition entre le tabac et le vapotage de façon permanente.

Facilité d’utilisation

Quelle importance accordez-vous à la facilité d’utilisation de l’appareil ?

Les e-cig tube sont les appareils les plus simples. Il vous suffit de visser le cartomiseur dans la batterie et de l’utiliser comme une cigarette normale (mais sans allumer l’extrémité avec une flamme). Lorsque vous avez terminé le cartomiseur, vous le jetez et vous en vissez un nouveau à la place.

Les systèmes à réservoir sont également assez facile d’utilisation. La principale différence est que vous avez un réservoir que vous remplissez d’e-liquide. Avec les systèmes à réservoir, les bobines peuvent s’user et il faut les changer de temps en temps. Ils doivent également être nettoyés de façon semi-régulière. Ils sont donc plus pratiques.

Les gros mods et les systèmes à réservoir sont plus complexes et ne sont pas idéaux pour les fumeurs débutants. Ils comportent souvent des écrans d’affichage, de multiples boutons et sont beaucoup plus délicats.

Les pods sont aussi faciles à utiliser que les cigarettes et presque aussi compacts. En plus, ils offrent une plus grande puissance de batterie, un meilleur débit de vapeur et plus d’e-liquide dans leurs cartomiseurs (pods).

Budget

Bien que chaque paquet de cigarettes soit prêt à l’emploi, lorsque vous commencez à fumer, vous devez vous procurer une e-cig, un chargeur, un réservoir et du e-liquide. Les coûts d’exploitation de la vape – principalement l’achat de nouvelles bobines et de e-liquide – sont très faibles, mais vous devez investir lorsque vous débutez. Les coûts initiaux peuvent être assez élevés selon l’appareil que vous sélectionnez.

Il est important de se fixer un budget, qui jouera un rôle clé dans le choix de l’appareil avec lequel vous commencerez votre aventure de fumeur. Pensez à la quantité de cigarettes que vous allez fumer et à l’impact que cela aura au fil du temps.

Longévité de l’appareil

Si vous avez l’intention d’utiliser votre vape tout au long de la journée, il vous faut un appareil dont la batterie dure longtemps. Vous voulez également un appareil qui ne brûle pas votre e-liquide après quelques heures seulement. La quantité que vous allez fumer est comparable à la quantité de cigarettes que vous fumez.

Pour les petits fumeurs, un stylo à vape peut être suffisant. Quant aux gros fumeurs, un appareil doté de fonction supplémentaire comme un box mod d’entrée de gamme serait plus adapté. Les gros fumeurs peuvent également opter pour un pod vape, qui offre une grande autonomie de batterie.