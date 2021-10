Comment utiliser une cigarette électronique ? Partager :







Solution de choix contre le tabagisme, la cigarette électronique jouit de la reconnaissance de plusieurs organismes de santé. Considérée d’être beaucoup moins dangereuse pour la santé, elle est adoptée par de millions de personnes aujourd’hui.

Si vous envisagez vous aussi de l’essayer mais ignorez tout de son utilisation, cet article vous aidera à bien vous servir d’une e-cigarette. Pour pleinement profiter de votre vaporette, découvrez ici comment utiliser une cigarette électronique.

Zoom sur le fonctionnement d’une cigarette électronique

En vogue depuis quelques années, les cigarettes électroniques sont fabriquées par de nombreuses marques. Grâce à la multiplication des producteurs, différentes vaporettes sont commercialisés sur le marché aujourd’hui. Quelques modèles intéressants sont notamment à découvrir sur https://www.cigaretteelec.fr. Malgré leur variété, les e-cigarettes possèdent un mode de fonctionnement identique. Il est nécessaire de le maîtriser pour bien les utiliser.

La cigarette électronique se compose essentiellement d’une batterie, d’une résistance et d’un e-liquide. C’est l’association de ces trois éléments qui permet à la e-cigarette de bien fonctionner. Un bouton switch présent sur la vaporette sert à les mettre en marche. La batterie fournit de la puissance au dispositif pour chauffer le e-liquide. Le chauffage du liquide permet à la résistance de produire de la vapeur que l’utilisateur peut vapoter.

S’assurer du bon état de votre cigarette électronique

Lorsque vous achetez votre cigarette électronique, commencez par inspecter son état. Après les vérifications superficielles, prenez le guide d’utilisation et lisez-le attentivement. Il vous servira notamment à réaliser d’éventuels réglages et à installer la résistance de votre vaporette. Si votre cigarette électronique est équipée d’une résistance, vérifiez si elle est correctement installée et fixée.

À l’aide du câble USB fourni avec la cigarette électronique, chargez l’appareil. Idéalement, laissez la batterie se remplir à 100 % pour pleinement en profiter lors de votre usage. Veillez à toujours avoir une batterie chargée pour vapoter. Autrement, vous vous exposez à une mauvaise expérience d’utilisation.

Pour éviter les mauvaises surprises, optez pour une cigarette électronique avec une batterie dont l’autonomie répond à vos besoins d’utilisation. Il est déconseillé de vapoter durant la charge de l’appareil. Lorsque la cigarette électronique se décharge, faites donc une pause et laissez la batterie se recharger.

Remplir le claeromiseur et utiliser sa cigarette électronique

À présent que votre cigarette électronique est prête à l’emploi, il est temps de remplir votre réservoir avec du e-liquide. Remplissez le réservoir au 3/4 pour ne pas dépasser la limite max. Cela permettra notamment au dispositif de la cigarette électronique de fonctionner convenablement.

Pour une première utilisation, il est conseillé de laisser le e-liquide humidifier le réservoir et la résistance durant quelques minutes. Passé ce délai, vous pouvez allumer votre cigarette électronique. Pour y arriver, appuyez rapidement sur le bouton switch à 5 reprises.

Maintenant que votre cigarette électronique est allumée, vous pouvez vapoter. Appuyez sur le bouton switch pour actionner le système avant d’aspirer la fumée. Vous pouvez bien évidemment l’avaler si vous le souhaitez.

Il existe plusieurs techniques pour vapoter. Chaque vapoteur doit trouver celle qui lui convient pour prendre du plaisir avec sa cigarette électronique. Pour trouver la vôtre, faites des essais et explorer tout. Intéressez-vous également aux différentes saveurs de e-liquide. Une fois bien installée dans l’univers de la vape, vous réaliserez que la cigarette électronique peut vous offrir bien plus de plaisir que la cigarette classique.