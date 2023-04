Combien de pâtes faut-il servir par personne ?

Vous en avez assez de faire un plat de pâtes pour un régiment de soldat, car vous avez tendance à trop en cuire ? Ou, parfois, vous avez l’impression de ne pas manger à votre faim ? Il est peut-être temps de savoir quelle quantité de pâtes cuire pour avoir la bonne portion par personne.

La bonne quantité de pâtes à servir par personne

Pour cuire vos pâtes de manière efficace et ne plus gaspiller à chaque fin de repas, sachez que la quantité recommandée pour une personne est de 100 grammes de pâtes. Évidemment, certainement que ce n’est pas aussi clair, mais ce sont 100 grammes de pâtes crus et non cuites dans l’eau bouillante.

Lorsque ces pâtes seront cuites, la quantité en grammes va doubler, voire tripler. En effet, ces pâtes une fois cuites pèseront entre 250 grammes et 300 grammes.

Assurément, cette quantité de pâtes par personne va varier d’une personne à une autre. Un enfant de 6 ans ne mangera pas la même quantité qu’un adulte. 100 grammes de pâtes sèches et non cuites, c’est pour un adulte de corpulence moyenne.

Des idées de repas avec pâtes et accompagnement original

Désormais, vous savez exactement quelle quantité de pâtes servir par personne lors de vos prochains repas. Mais, avez-vous l’idée d’un plat original qui pourrait changer du traditionnel plat de pâtes carbonara ou de spaghetti à la Bolognaise ? Voici deux idées de repas.

Le plat de pâtes au chorizo

Pour mettre en place ce plat et épatez vos prochains convives. Il va falloir commencer par couper en morceau le chorizo en le hachant avec de l’oignon. Pendant ce temps, commencez à faire cuire l’eau des pâtes pour qu’elle soit bouillante. Dans un verre ou un bol, préparez du concentré de tomate et de la crème fraîche.

Lorsque vos oignons et le chorizo commencent à cuire légèrement, baissez le feu et ajoutez votre verre de sauce dans la poêle. Après avoir choisi le type de pâtes : penne ou spaghetti, vous pouvez les faire cuire dans l’eau bouillante en fonction du temps recommandé.

Salez, poivrez et ajoutez d’autres épices à votre sauce à base de chorizo et d’oignon. Égouttez les pâtes et servez votre plat bien chaud. Ajoutez un peu de fromage pour agrémenter le plat.

Les spaghettis aux courgettes et à la crème

Si vous avez envie de surprendre votre petite famille avec un repas équilibré mais savoureux, pourquoi ne pas servir un plat à base de spaghetti et de courgettes ?

Pour ce plat, coupez les courgettes en fonction de la quantité souhaitée. Pour 4 personnes, comptez une quantité d’environ 600 grammes de courgettes. Faites revenir les courgettes et les oignons dans une poêle en petits morceaux.

Évidemment, en attendant, vous pouvez cuire la quantité de spaghettis souhaitée par rapport au nombre de personnes. À côté de votre préparation et de la cuisson des pâtes, mélangez de la crème avec du fromage. Du parmesan est une super idée. Adaptez la portion à vos préférences avec plus ou moins de fromage.

Ajoutez cette sauce pour doser en fonction des courgettes et des oignons dans la poêle. Lorsque c’est prêt, vous pouvez servir vos portions par personne !