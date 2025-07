Batteries : qui les fabrique en France ?

La France ne se contente plus de regarder passer les trains de la révolution électrique : elle construit ses propres locomotives. Sur fond de politiques publiques volontaristes et de pressions du secteur automobile, l’Hexagone se dote aujourd’hui d’usines flambant neuves et attire sur son sol des pionniers du secteur. D’un côté, les entreprises françaises historiques ; de l’autre, des challengers nés d’alliances européennes qui n’entendent pas rester en retrait.

Les gigafactories s’installent, les spécialistes du recyclage s’organisent, et la filière tout entière se réinvente à marche forcée. Les investissements s’envolent, les innovations fusent. Résultat : la France se taille une place de choix dans le jeu européen des fabricants de batteries, là où, il y a peu, tout semblait encore joué d’avance.

Panorama du secteur des batteries en France : état des lieux et enjeux

La production de batteries prend un nouvel élan sur le territoire, portée par l’urgence de la transition énergétique et la poussée irrésistible des véhicules électriques. L’industrie de la mobilité électrique réclame des solutions locales ; l’Europe affiche ses ambitions. Les industriels misent désormais sur des usines d’envergure, avec un point de fixation : les Hauts-de-France.

Ce territoire devient le centre nerveux de la filière batteries, collectionnant les projets structurants. Chaque implantation vise le même objectif : donner à la France et à l’Europe une indépendance réelle en matière de production de batteries lithium-ion. Cette technologie, désormais incontournable pour l’automobile, impose de réduire la dépendance vis-à-vis de l’Asie et d’aligner la capacité de production sur les ambitions environnementales, mais aussi industrielles.

La filière s’étoffe avec des profils multiples : fabricants, recycleurs, fournisseurs de lithium et de métaux stratégiques, centres de recherche. Mais la réussite passe aussi par une énergie vraiment décarbonée pour alimenter ces usines de batteries et par une sécurisation sans faille des approvisionnements en matières premières.

Pour mieux comprendre les priorités du secteur, voici les axes majeurs qui structurent la dynamique actuelle :

Batteries lithium-ion : technologie centrale de la mobilité électrique, moteur de la mutation industrielle.

: technologie centrale de la mobilité électrique, moteur de la mutation industrielle. Région Hauts-de-France : terre d’accueil des gigafactories et levier d’autonomie pour la France.

: terre d’accueil des gigafactories et levier d’autonomie pour la France. Transition énergétique : catalyseur de la relocalisation de la production sur le sol national.

La montée en cadence de la filière impose de jongler entre performance à l’international et maîtrise de la souveraineté énergétique. La fabrication de batteries made in France s’impose comme une réponse directe à ces deux fronts, balançant entre impératifs écologiques et ambition industrielle portée à son paroxysme.

Quels sont les principaux fabricants français et où sont-ils implantés ?

La production de batteries made in France prend corps grâce à des industriels solidement ancrés dans les Hauts-de-France. À Billy-Berclau-Douvrin, la première gigafactory d’Automotive Cells Company (ACC) marque un tournant. Ce consortium, réunissant Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, symbolise la volonté de rapatrier la fabrication de batteries dans l’Hexagone. Sous la houlette de Matthieu Hubert, ACC affiche des ambitions élevées : produire des cellules pour motoriser plus de 500 000 véhicules électriques chaque année.

Autre place forte : Dunkerque. Ici, Verkor bâtit son usine avec le soutien de partenaires influents. L’objectif : atteindre rapidement 16 GWh, puis viser 50 GWh de capacité. Ce projet s’inscrit dans une stratégie européenne, tout en offrant à la filière automobile française un point d’appui solide. Derrière ces chiffres, des investissements colossaux, qui montrent le sérieux de la démarche.

Pour situer les poids lourds du secteur, voici les deux sites majeurs à retenir :

ACC : Billy-Berclau-Douvrin (Hauts-de-France)

: Billy-Berclau-Douvrin (Hauts-de-France) Verkor : Dunkerque (Hauts-de-France)

D’autres projets émergent, mais ACC et Verkor s’imposent comme les locomotives du secteur. Leur proximité avec les principaux sites automobiles, leur connexion aux infrastructures portuaires et l’accès à une électricité bas-carbone accélèrent leur développement. Chaque nouvelle implantation, chaque partenariat, chaque vague de recrutement façonne une filière où la souveraineté industrielle française se joue à grande échelle, et où l’avenir de la mobilité électrique prend racine.

La filière française des batteries avance sur plusieurs terrains de jeu. Les batteries lithium-ion restent la norme, et la chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC) est privilégiée pour sa densité énergétique. C’est le choix d’ACC à Billy-Berclau-Douvrin pour équiper les modèles électriques de demain. Ces cellules combinent puissance et autonomie, qualités exigées par les constructeurs.

Mais la France ne mise pas tout sur une seule carte. Verkor, sur le site de Dunkerque, mise aussi sur le lithium fer phosphate (LFP). Cette technologie séduit pour sa robustesse et son coût maîtrisé. Les batteries LFP, idéales pour les véhicules électriques plus accessibles, offrent une alternative crédible à la chimie NMC, tout en influençant la capacité de production et la sécurité des installations.

L’innovation ne s’arrête pas à la sortie d’usine. La gestion de la seconde vie des batteries prend de l’ampleur : des modules reconditionnés trouvent une nouvelle utilité dans le stockage d’énergie stationnaire. Cette logique, portée par des start-up et des groupes industriels, donne à la filière une dimension circulaire bienvenue.

La volonté d’avancer se traduit aussi dans la recherche appliquée. Partenariats entre industriels et laboratoires publics, optimisation des procédés, réduction de l’empreinte carbone, intégration de matériaux recyclés : la filière française conjugue performance, innovation et engagement sur le plan environnemental.

L’éco-responsabilité, un défi majeur pour la filière des batteries françaises

La filière française des batteries doit faire face à un défi de taille : produire en phase avec les exigences de la transition énergétique tout en respectant l’environnement et les équilibres sociaux. Avec la montée en flèche de la demande en batteries lithium-ion pour la mobilité électrique, l’industrie doit apprendre à limiter son empreinte carbone, à contenir l’extraction de lithium et à préserver les ressources naturelles.

Les fabricants, installés notamment dans les Hauts-de-France à Billy-Berclau-Douvrin et Dunkerque, adaptent leurs procédés pour intégrer davantage d’énergies renouvelables dans leurs chaînes de production. L’enjeu s’étend à tout le cycle de vie : de l’extraction des matières premières, en passant par l’assemblage, jusqu’à la seconde vie et au recyclage des modules usagés. La France, dans le sillage de l’Europe, mise sur la traçabilité des matériaux et la transparence quant à leur provenance.

Pour répondre à la pression environnementale, la filière explore des solutions concrètes :

Allonger la durée de vie des batteries électriques par l’innovation et la maintenance prédictive ;

par l’innovation et la maintenance prédictive ; Développer la réutilisation des modules, notamment dans le stockage d’ énergie stationnaire ;

stationnaire ; Intégrer des matériaux recyclés et optimiser la gestion des déchets ;

Réduire la consommation d’eau et d’énergie lors de la fabrication.

Il ne suffit plus de produire en France. La quête de responsabilité impose de nouveaux standards et bouscule les habitudes. Face à la concurrence internationale, notamment de la Chine et des États-Unis, la filière française relève le défi avec détermination, cherchant à conjuguer souveraineté industrielle et respect de l’environnement.

Sur les chantiers des Hauts-de-France, chaque gigafactory qui sort de terre ne façonne pas seulement l’économie régionale : elle dessine aussi les contours du futur électrique européen. L’aventure démarre à peine, et personne ne sait encore jusqu’où elle portera la France sur la scène mondiale.