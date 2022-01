Comment transformer son ordinateur en serveur web ?

De nos jours, il est possible de rendre un site web accessible en ligne tout en partant du disque dur d’un ordinateur. C’est-à-dire qu’il est possible de transformer son ordinateur portable en un véritable et efficace serveur web. Cependant la question est comment le faire. Nous vous aidons dans ce sens à travers les astuces suivantes.

Tenez compte du système d’exploitation de l’ordinateur

Si votre ordinateur dispose du système d’exploitation Windows, en utilisant WAMP vous pouvez facilement le transformer en un serveur web.

A découvrir également : Peut-on utiliser un VPN sur un smartphone ?

Vous devez donc télécharger le logiciel WAMP et l’installer. Lors de processus d’installation, vous devez veillez à ce que tous les paramètres soient enregistrés par défaut. Ceci permet à votre ordinateur Windows de s’adapter et se transformer en un serveur. Ce qui vous permettra d’héberger un site web et ses fichiers à domicile.

Néanmoins, si le système d’exploitation de l’ordinateur est Linux, le logiciel LAMP est à utiliser afin de transformer votre ordinateur en un serveur web. Télécharger le logiciel LAMP et procéder à son installation. Cette approche nécessite plusieurs configurations. Faites donc très attention.

Lire également : La Maison de l’Influence accompagne le GIE Objectif transport public

Utilisez l’extension PHP pour transformer votre ordinateur en serveur web

Pour ceux qui veulent héberger un site web dynamique sur un ordinateur, la transformation de cet ordinateur en un serveur web intégrant les fonctions PHP devient nécessaire. La première des choses est de télécharger un package PHP.zip et de l’installer ensuite sur l’ordinateur.

Créez un document dans le disque dur C:\. Dézippez le fichier zip téléchargé et renommez-le. L’installation du serveur se finalise une fois que l’enregistrement du fichier est bien fait sur l’ordinateur et ce, selon les bonnes extensions, il restera à installer MySQL.

Après cette installation vous devez configurer les paramètres. Vous aurez donc à préciser le type la base de données utilisées et le répertoire où le tableau de bord du serveur sera stocké. Privilégiez la configuration par défaut afin d’être en parfaite conformité.

A la suite de ce processus, votre ordinateur devient un serveur web. Connectez-vous simplement et faite ce que vous avez à faire sa vous déplacer et sans tracasseries.

Utilisez Apache sur votre ordinateur afin de la transformer en serveur web

Pour transformer votre ordinateur en un serveur web, vous pouvez y installer Apache. Il s’agit d’un logiciel serveur web grâce à qui il est possible hébergé un site et de le rendre accessible en ligne. Vos visiteurs peuvent donc visiter le contenu de votre site sans encombre. Rendez-vous sur le site officiel du logiciel et le télécharger.

Ensuite vous devez installer le logiciel serveur web sur votre ordinateur. A ce niveau vous devez obligatoirement renseigner toutes les fenêtres. Renseigner les informations concernant le domaine, le nom du serveur et l’espace de couverture du serveur. Vous devez également y joindre une adresse électronique.

Pour finaliser l’installation, il vous faudra bien placé les fichiers du logiciel serveur et une fois encore les enregistrés par défaut. Aller ensuite dans les propriétés Windows de votre PC. Vous y trouverez une adresse IP.

Grâce à elle vous pouvez accéder au serveur ainsi installé sur votre ordinateur. Autrement dit votre ordinateur désormais devenu un serveur est capable rendre des sites web accessible en ligne.