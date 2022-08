À quelle période de l’année faire une croisière aux Seychelles ?

Destination de rêve avec ses belles eaux turquoise et ses plages de sable fin, les îles Seychelles sont parfaites pour faire une croisière. Toutefois, pour en profiter, vous devez choisir la meilleure période. Alors, quand partir pour une magnifique croisière aux Seychelles ? Décryptage dans l’article.

La météo aux Seychelles

Vous vous posez certainement la question de savoir quelle météo espérer lors de votre croisière aux Seychelles. Tout d’abord, il faut comprendre que le climat aux Seychelles est généralement très bon tout au long de l’année. En effet, sur cette petite île de paradis, le climat est chaud et tropical, autant dire que vous n’avez pas à craindre le spectre d’une averse perpétuelle lors de votre croisière. De plus, au cours de l’année, la moyenne des températures varie entre 29 et 30°C. Aussi, le thermomètre ne dépasse pas les 33°C et ne redescend pas non plus au-dessous de 22°C la nuit.

Quand faire une croisière aux Seychelles pendant la saison des pluies ?

La saison des pluies aux Seychelles commence en octobre-novembre et finit vers mars ou avril. En effet, pendant cette période, les Seychelles sont exposées aux vents alizés du nord-ouest. De ce fait, la pluviométrie est légèrement supérieure à la moyenne et il en découle un taux d’humidité très élevé.

Saison des pluies aux Seychelles : dans quel mois partir faire une croisière ?

Généralement, on estime à plus de 50 % le risque d’averse régulière sur l’ensemble de ces mois. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la réalité sur place vu que le climat peut très vite changer au cours de la journée.

La plupart du temps, les mois de décembre et janvier sont très prisés des touristes. En effet, durant ces mois, les touristes sont privés de soleil et profitent pleinement des vacances d’hiver afin de faire une cure de vitamine D. Mais, il faut savoir que ce sont possiblement les mauvais mois du point de vue climatique. De plus, avec 70 % de pluie pendant cette période, les mois de décembre et janvier sont certainement très humides.

Quels sont les avantages à aller en croisière aux Seychelles pendant la saison des pluies ?

Par ailleurs, l’avantage de faire une croisière aux Seychelles pendant la saison pluvieuse est que la météo est peu venteuse. Aussi humide, cette période est notamment appréciée par les personnes qui n’aiment pas les grosses chaleurs. Ainsi, rien de tel qu’une toute petite pluie pour vous rafraichir lorsque le thermomètre commence à monter. En revanche, certaines périodes de cette saison peuvent être très suffocantes. Par conséquent, les mois de mars et d’avril sont en général considérés comme les mois les plus chauds et étouffants.

Quand partir aux Seychelles pendant la saison sèche ?

La saison fraiche est l’autre cycle des Seychelles. Elle est appelée « fraiche » parce que les températures pendant cette période sont souvent plus basses que pendant la saison pluvieuse. Il s’agit de 2 ou 3 degrés de différence.

Généralement exposé au vent, l’archipel des Seychelles bénéficie des alizés du sud-est. Ainsi, sous l’action du vent, l’air se rafraichit un peu. De ce fait, les mois de juillet et d’août sont les plus venteux. En effet, durant cette période, il peut arriver que le vent rende la mer agitée, principalement le long des côtes exposées à l’est et au sud.

Aussi, le vent est capable de ramener plusieurs algues sur les plages et de produire des courants marins très dangereux. Il est alors nécessaire de prendre ces conditions en considération si votre but est de nager ou de faire de la plongée.

Vous devez savoir, en outre, que chaque saison présente ses avantages et ses limites. C’est donc pour cette raison et de l’avis de beaucoup, les mois de transition entre les deux saisons sont à prendre en considération. Ainsi, les mois d’avril, mai, juin, puis entre fin septembre et fin novembre, sont en quelque sorte les meilleurs des deux saisons pour une merveilleuse croisière aux Seychelles. Pour terminer, durant cette période, il est possible de profiter du soleil tout au long de la croisière.