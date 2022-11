Location de vacances à court terme ou à long terme, laquelle est un bon investissement ?

À notre époque, les investissements sur les locations saisonnières sont devenus une forme d’investissement très rentable. Toutefois, de nombreux facteurs sont à prendre en compte si vous décidez d’investir dans cette catégorie d’immobiliers résidentiels. En effet, les locations saisonnières à court terme et les locations saisonnières à long terme offrent de différentes possibilités d’investissement. Dans cet article, nous examinons les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux catégories d’investissement locatif.

Les locations de vacances à court terme

Une location à court terme est un espace de vie meublé mise en location pour une courte période. Cette courte période oscille entre 1 à 90 jours maximum selon l’article L.324-1 du code du tourisme de la France. Généralement, les locations à court terme sont destinées aux touristes et aux personnes en vacances ou en séjour d’affaires.

Le fait de mettre sa maison en location saisonnière présentent certains avantages distincts. Il s’agit notamment de :

La flexibilité

Lorsque vous investissez dans les locations de vacances à court terme, vous avez une plus grande flexibilité de gestion. Cela vous évite d’être coincé trop longtemps avec des locataires indisciplinés, fêtards ou qui refusent de s’acquitter des frais de location.

Faibles risques d’impayés

Le choix de mettre votre maison en location pour une courte durée présente de faibles risques d’impayés. Ce choix vous offre la possibilité de demander à vos hôtes de payer les frais de location en avance avant le début de leur séjour chez vous.

Un potentiel de revenu plus élevé

En raison des tarifs journaliers qui sont plus chers, vous pouvez facilement réaliser un chiffre d’affaires considérable. En effet, vous pouvez maximiser vos rendements en ajustant les prix en fonction de la demande sur le marché.

Des allègements fiscaux

En investissant dans une location de vacances à court terme, vous avez droit à des déductions et des allégements fiscaux. Vous pouvez par exemple demander des déductions pour amortissement sur les installations, les équipements et l’ameublement.

Les locations de vacances à long terme

Les locations de vacances à long terme sont des appartements misent en location pour une longue période. Cela peut aller de 30 jours à 6 mois (ou plus) selon le propriétaire ou la société de gestion immobilière. En général, les locataires exploitent ces types de locations comme des résidences secondaires.

Voici quelques avantages notables des locations de vacances à long terme.

Moins de maintenance

Les locataires à long terme sont plus susceptibles de traiter votre propriété comme leur foyer et de la garder intact. Ils préfèrent également meubler l’appartement selon leurs gouts. En plus, il revient à eux de payer les services publics, le câble et l’Internet qu’ils vont utiliser. Pareil aussi pour les réparations mineures et les entretiens quotidiens.

Une stabilité financière

La location d’appartements de longue durée vous garantit un revenu pérenne ne serait-ce que pour quelques mois. Vous êtes certain de recevoir un loyer fixe chaque mois. Encore plus intéressant, vos locataires s’occupent eux-mêmes des factures d’électricité, de gaz et d’eau. Ils se chargent aussi de plusieurs autres dépenses courantes.

Une gestion plus abordable

Grâce à la stabilité des locataires, vos locations à long terme nécessitent moins de gestion directe. Ainsi, vos coûts mensuels seront considérablement réduits par rapport aux locations à court terme. Car, vous avez moins d’inspections, de nettoyages et de demandes d’entretien à effectuer.

Moins de publicité

En raison du faible taux de rotation de vos locataires, vous allez consacrer moins de temps et d’argent à la publicité du logement. D’ailleurs, vous avez de fortes chances de trouver un locataire fiable et ordonné qui souhaitera renouveler le bail chaque année.

Location de vacances à court terme et location de vacances à long terme ; laquelle est rentable ?

Investir dans les locations de vacances à court terme ne vous garantit pas une rentabilité bénéfique. En réalité, vous avez plus de dépenses répétitives à effectuer et rien ne vous garantir qu’il y aura un bénéfice équivalent. Par contre, si vous choisissez d’investir dans les locations de vacances à long terme, vous avez plus de chances de rentabiliser vos investissements. Les baux sont pour de très longues durées et vous avez moins d’investissement à faire au quotidien.