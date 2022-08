La croisière est un voyage à bord d’un immense bateau pour une ou plusieurs destinations plus ou moins proches. Elle consiste à voyager en mer tout en ayant le confort d’un hôtel sur terre. C’est un lieu de vacances apprécié par de nombreuses personnes. Ces dernières années, de nombreuses compagnies ont vu le jour. Il est donc important de choisir la bonne compagnie pour ses vacances. Quelles sont les compagnies de croisière les plus connues ? Comment choisir celle qui convient le plus ? À quelle période de l’année partir en croisière ? Réponses ici.

Quelles sont les compagnies de croisière les plus connues ?

Certaines compagnies de croisière sont plus connues que d’autres. Cette différence est due à plusieurs paramètres parmi lesquels on retrouve l’ancienneté, le type de voyage proposé, l’accessibilité, etc. Les agences les plus connues au monde sont : Cunard Line, Costa Croisières, Norwegian Cruise Line, Holland America Line, Regent Seven Seas Cruises et Celestyal Cruises.

Parmi celles-ci, les plus accessibles financièrement sont Costa Croisières, Oceania Cruises et Celestyal Cruise. La plupart d’entre elles possèdent plusieurs offres de croisière. En fonction de votre point de départ, les offres que vous aurez pourront varier.

Il faut prendre plusieurs paramètres en compte avant de choisir une compagnie de croisière. Ceux-ci sont entre autres : le trajet parcouru, les commodités et attractions à bord du bateau, la présence de guide parlant votre langue, la possibilité de faire des escales avec de bonnes heures de promenade, et enfin le rapport qualité-prix.

Plus le trajet est long et exotique, plus sera élevé le coût de la croisière. Les commodités et attractions telles que la piscine, les restaurants, bars, spa, salles de jeux, supermarchés, etc., servent à rendre le voyage très agréable. S’ils sont quasi-inexistants, le voyage risque d’être monotone et peu intéressant.

Quelle compagnie choisir ?

S’il s’agit de votre premier départ en croisière, vous devrez choisir une compagnie ayant une bonne note, et qui ne part pas très loin. Si vous partez en famille, opter pour une agence avec des prix qui entrent bien dans votre budget. Ceci vous permettra d’éviter de nombreuses surprises désagréables liées à la présence d’enfants.

Une compagnie de croisière dont les bateaux partent à proximité de chez vous sera plus commode. Si vous partez de France, parmi les compagnies les plus connues citées plus haut, celles qui seront le plus proche de vous sont Cunard Line et Costa Croisières. Vous pouvez néanmoins choisir un port loin de chez vous, avec une compagnie qui inclut votre trajet en plus dans ses tarifs.

Quand partir en croisière ?

Il n’y a en réalité pas de période spécifique pour partir en croisière. Le moment de votre voyage dépendra surtout de votre destination. L’été et l’hiver sont les périodes durant lesquelles les bateaux de croisière sont pleins. C’est en réalité le moment idéal pour les personnes souhaitant partir en famille en raison des vacances scolaires.

Si vous préférez un voyage plus intime, moins bruyant, il va falloir opter pour une autre saison comme l’automne ou le printemps. Le séjour sera malheureusement un peu plus cher qu’en grande saison.

Qu’en est-il du mal de mer ?

Le mal de mer est la principale préoccupation de ceux qui partent pour la première fois en croisière. En réalité, il n’y a pas de peur à se faire. Les bateaux de croisière étant extrêmement grands, ils ne tanguent presque pas sur les vagues contrairement aux petits bateaux. Ils donnent l’illusion d’être à terre.

Si vous vous sentez mal sur le pont, une fois dans les attractions intérieures, votre malaise partira certainement. Très peu de cas de mal de mer sont enregistrés à bord des bateaux de croisière.

La croisière est un excellent moyen de détente. De nombreuses compagnies de croisière proposent des croisières avec des trajets plus intéressants les uns que les autres. Pour choisir la bonne agence, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Parmi ceux-ci, on retrouve le trajet, les escales, le rapport qualité-prix, les attractions à bord, etc. Il n’y a pas de période particulière destinée à ce type de voyage. Tout dépendra de votre disponibilité, votre destination et le type de moment que vous souhaitez passer. La crainte de plusieurs novices est le mal de mer. Heureusement, il est presqu’inexistant sur les bateaux de croisière.