Différencier horizontal et vertical

Vous avez des difficultés à différencier horizontal et vertical ? On vous donne les clés de compréhension pour mieux vous en sortir. reconnaître le vertical de l’horizontal passe par quelques moyens mnémotechniques simples à retenir.

Horizontal et vertical : définition

Voici les 2 définitions de horizontal et de vertical :

Horizontal – “qui est perpendiculaire à la direction de la pesanteur en un lieu. Le plan horizontal est opposé au plan vertical.”

Vertical – “qui suit la direction de la pesanteur, du fil à plomb en un lieu. Le plan vertical est opposé au plan horizontal.”

Horizontal et vertical dans la vie de tous les jours

Au quotidien, le sens des mots vertical et horizontal est nécessaire. On peut en avoir besoin pour décrire un plan, une situation, ou tout simplement pour le sport. Il peut être très gênant de ne pas savoir différencier vertical de horizontal, surtout lorsque les définitions sont floues.

Connaissez-vous l’astuce pour faire la différence entre horizontal et vertical ? Une ligne horizontale se rapporte à l’horizon, cette ligne derrière laquelle le soleil disparaît. Vous pouvez dès lors penser à un coucher de soleil et à la mer : la ligne horizontale – ou plan horizontal – de l’horizon vous donne instantanément la réponse à votre question.

Si cela n’est pas suffisant pour bien comprendre la différence entre horizontal et vertical, d’autres astuces existent. Le mot “vertical” contient un “v”, qui fait penser au lever et à la position debout. Ce qui est vertical est levé. Par définition, l’horizontal est ce qui est couché.

Horizontal, vertical, abscisses et ordonnées

En mathématiques, le plan horizontal et le plan vertical sont utiles. Ils correspondent notamment à l’axe des abscisses et à l’axe des ordonnées. Pour bien retenir cette astuce, vous pouvez penser au fait que ce qui est “ordonné” est “droit”, et donc vertical.

L’ordre vertical et l’ordre horizontal sont utiles dans la vie de tous les jours, notamment en architecture ou dans le bâtiment. Si réellement vous n’arrivez pas à retenir ces astuces, il ne vous reste qu’à mettre en pratique les notions de ligne horizontale et de ligne verticale. Vous pouvez notamment vous servir de modèles et faire des exercices pour reconnaître des objets qui sont plutôt horizontaux ou verticaux.

Il est aussi possible de retenir que “abscisses” fait penser à “bas” et donc à horizontal.

Horizontal et vertical chez l’être humain

Entraînez-vous chez vous à différencier un plan vertical d’un plan horizontal, en passant en revue votre appartement ou votre maison : cela peut aider ! Enfin, souvenez-vous que l’être humain, avant de marcher debout, en position verticale et droite, se déplaçait en position plutôt horizontale, comme les animaux.

Une autre astuce pour retenir la différence entre vertical et horizontal est de penser aux bébés. Un bébé est quasiment programmé pour aller de la position 4 pattes (plutôt horizontale) vers la position debout. En motricité libre, le bébé va naturellement chercher à se relever.

Par la suite, retenez que dans l’ordre naturel des choses et dans l’alphabet, la lettre “h” arrive avant la lettre “v”. Vous pouvez alors déduire qu’avant d’être en mode vertical, le bébé est en mode horizontal.

Vous savez tout sur le vertical et l’horizontal : à vous de vous entraîner afin de bien retenir ces différences, pour ne plus vous tromper. Entre le plan vertical et le plan horizontal, il n’y a qu’un angle, finalement. Les abscisses sont en bas, les ordonnées vers le haut, et l’angle entre les deux est de 90 degrés, soit un angle droit. Vous pouvez alors visualiser des modèles d’axes et de tableaux, afin de mieux retenir cette différence.

Bonne chance pour différencier horizontal de vertical dans la vie de tous les jours !