Aujourd’hui, de plus en plus de voyagistes proposent des voyages en cargo. On parle ici d’un mode de voyage qui se veut plus romantique et l’important dans le voyage en cargo, ce n’est pas d’arriver à destination dans un temps record, mais de prendre son temps et parcourir le chemin. Ce principe du voyage en cargo vous séduit-il ? Vous vous questionnez comment se passe un voyage en cargo, on vous dit tout.

La définition actuelle du voyage en cargo

Les voyages en cargo proposés par les voyagistes de nos jours peuvent être définis comme des voyages en douceur et en lenteur. Ils offrent une certaine authenticité et permettent de retrouver le vrai sens du voyage. En effet, pour ce type de voyage, ce n’est pas « arriver à destination » qui compte, mais bien le chemin parcouru. On est également bien loin de l’ambiance impersonnelle et du surpeuplement dans les navires de croisières et des paquebots.

Des cabines confortables

Quand on pense « cargo », on pense aux porte-conteneurs et aux grues. C’est bien là qu’on peut se soucier de l’hébergement à bord. Rassurez-vous : pour ce voyage en cargo, vous serez logé dans une cabine personnelle confortable. Si on souligne le côté « confort », c’est que les cabines sont bien équipées. Sur les plus grandes embarcations, les cabines sont plus spacieuses et l’espace à bord du bateau, malgré les conteneurs, vous paraîtra plus important, car il y aura moins de passagers.

Les imprévus pour les voyages en cargo

Certaines personnes peuvent en effet souligner les imprévus pour les voyages en cargo. C’est bien ce qui fait l’authenticité de ce voyage. Les imprévus ne sont pas si graves, car le plus souvent, c’est une escale qui se prolonge ou qui s’écourte, avoir du retour à cause d’un détour de trajet… En tout cas, le capitaine vous informera toujours, ce qui vous permettra d’adapter votre voyage. En effet, une escale qui se prolonge, c’est une aubaine pour vous, car vous pourrez descendre à terre. D’ailleurs, vous pouvez finir le voyage en cargo lors d’une des escales et vous n’êtes pas obligé de suivre le bateau jusqu’à sa destination finale.

Le prix du voyage en cargo

Comparé à un trajet en avion, le trajet en cargo est bien moins cher. Ici, on ne prend pas en compte la durée du trajet. Un voyage sur un bateau de croisière peut aussi être légèrement plus cher par rapport à un voyage en cargo. En tout cas, avec un cargo, on peut aller n’importe où dans le monde, notamment dans des destinations peu fréquentées.

Pour ce qui est du prix du voyage, il comprend le trajet, la cabine personnelle et les repas à bord. Avec le prix que vous payez au départ, vous pourrez même avoir accès à la salle de sport et à la piscine s’il y en a sur le bateau. En théorie, vous pouvez circuler librement à bord. Oui, vous pourrez même accéder à des endroits réservés au personnel navigant sur invitation.