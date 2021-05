Accueil » Maison Comment lisser un mur crépi ? Maison Comment lisser un mur crépi ?

Si vous êtes un bricoleur amateur, réaliser le lissage de votre crépi extérieur est une opération qui vous sera facilement accessible. Toutefois, ce sera à condition de choisir les bons produits et de suivre toutes les étapes nécessaires. Désirez-vous connaître la façon dont vous pourrez lisser un mur crépi ? On vous explique tout dans cet article.

Faire le choix du bon produit

Aujourd’hui, il existe de nombreux produits qui sont destinés au lissage d’un mur crépi. Pour obtenir un résultat intéressant, vous pourriez privilégier un enduit qui est spécialement conçu pour le ragréage de façade. Comme pour les produits de bricolage et d’entretien, la qualité du produit est fonction du fabricant ou encore des prix de vente.

Bien préparer le mur extérieur

Une fois que vous avez choisi le bon produit, il est nécessaire de préparer le support. Autrement dit, le mur crépi. En effet, pour que l’application d’enduit destiné à lisser la surface de votre mur extérieur soit efficace, il est indispensable que votre mur soit bien propre et sain. On conseille notamment d’enlever toutes les parties qui sont friables d’éventuelles fissures. Vous devrez également penser à dépoussiérer votre mur crépi à l’aide d’une brosse adaptée. Par ailleurs, un nettoyage à l’eau et aux cristaux de soude peut aussi être utile.

Appliquer correctement l’enduit

En utilisant une lisseuse ou encore un couteau à enduire, vous devez appliquer la première couche de votre enduit de façade sur le mur crépi. Il est nécessaire de mettre une quantité d’enduit importante pour que la couche soit épaisse. Du côté technique, faites l’option de grands gestes circulaires. Ici, vous pouvez vous passer de rechercher le rendu ou la précision la plus nette possible. Vous le ferez en appliquant la couche de finition. Il faut surtout penser à recouvrir les irrégularités de votre mur crépi. Une fois que l’enduit de ragréage est appliqué, il faut laisser sécher durant le temps indiqué sur l’emballage du produit. Trois heures de séchage suffiront.

Préparer correctement la seconde couche et l’appliquer

Après que vous ayez appliqué la première couche d’enduit, vous pourrez voir apparaître des lignes de reliefs. En vous servant de la tranche de votre lame de couteau à enduire, ou encore d’une lisseuse, vous pourrez supprimer les reliefs indésirables. Ces reliefs sont appelés « sardines ». Un ponçage du mur extérieur est certaines fois nécessaire en complément, pour obtenir une surface lisse. Une fois, cela fait, vous pourrez recouvrir la seconde couche d’enduit.

La seconde couche d’enduit tient lieu de couche de finition permettant de rendre la surface de votre mur parfaitement lisse. Vous devrez appliquer l’enduit en prenant le soin de ne pas trop charger votre lisseuse. À cette étape, vous n’êtes plus obligé d’obtenir une couche épaisse. Vous ne devez pas hésiter à supprimer le surplus d’enduit à l’aide de votre couteau à enduire. Enfin, vous pourrez poncer toute la surface du mur que vous aurez à traiter pour obtenir un résultat optimal. Par contre, avant de venir à ce ponçage, vous devez avoir respecté toutes les étapes préalablement énumérées.