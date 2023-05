Une nouvelle solution de nettoyage industriel : le nettoyage cryogénique

Le nettoyage cryogénique est une méthode de nettoyage non abrasive, qui ne requiert pas l’utilisation de produits chimiques, ni même d’eau. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est de plus en plus prisé. C’est un procédé rapide, efficace et tout aussi écologique. Grâce à cette méthode, les industries parviennent à optimiser leur capacité de production, ainsi que la qualité de leurs produits.

Le nettoyage cryogénique comme solution de nettoyage industriel

Les divers secteurs de l’industrie regorgent de résidus divers qui doivent pouvoir être éliminés par nettoyage, ou encore par décapage. Le nettoyage cryogénique proposé par https://www.artiscryogenie.com/ s’apparente comme étant la meilleure solution de nettoyage industrielle. Cette technique qui consiste à projeter des particules de glace carbonique sur la surface à nettoyer ne propose aucun déchet secondaire et évite en même temps l’usure prématurée et la casse des matériels.

Pour nettoyer une surface, cette technologie se sert d’une machine de tir qui, contrairement à d’autres équipements, s’appuie sur la projection de glace sèche afin de remettre vos matériels en parfait état. C’est une technique innovante qui se charge d’éliminer parfaitement l’ensemble des résidus de caoutchouc et de silicone, les résines et graisses, les agents de démoulage et autres objets/produits indésirables sur différentes surfaces. Grâce à https://www.artiscryogenie.com/, le travail peut être réalisé en un temps record. La projection de glace carbonique constitue également un nettoyage respectueux de l’environnement.

Système de nettoyage efficace et rentable

Le nettoyage cryogénique proposé par https://www.artiscryogenie.com/ est un système de nettoyage industriel qui allie efficacité et rentabilité. Les domaines d’application de ce procédé sont multiples. Entre les armoires électriques, les moteurs, les vannes, les graffitis, les chewing-gums sur voie publique, etc., la solution de nettoyage innovante saura bien répondre à vos exigences industrielles. La solution a été testée et approuvée. De plus, son caractère écologique constitue un atout de taille.

La glace sèche est effectivement un matériau non toxique et entièrement sécuritaire, car en plus de ne pas émettre de déchet secondaire, il ne produit pas non plus de CO2.

Par rapport aux systèmes de projection traditionnels, le nettoyage cryogénique présente de multiples atouts. Toutes les machines sur le site pourront être nettoyées sans même avoir à perdre du temps avec le démontage. Grâce à cette technique également, les pièces électriques ou mécaniques actives ne seront pas non plus endommagées et il n’y a aucun risque incendie. C’est un procédé qui assure satisfaction à tous points de vue.

Les avantages environnementaux du nettoyage cryogénique

Le nettoyage cryogénique est une solution écologique et respectueuse de l’environnement. Effectivement, il utilise la glace sèche comme matériau de nettoyage, qui est non toxique et ne produit pas de déchets secondaires ni de CO2.

Grâce à cette technique innovante, il n’est plus nécessaire d’utiliser des produits chimiques ou des solvants agressifs pour enlever les résidus sur les machines industrielles. Cela permet donc de réduire considérablement la quantité de polluants rejetés dans l’atmosphère. Le nettoyage cryogénique contribue ainsi à préserver notre environnement et notre santé.

Le procédé ne génère aucune nuisance sonore ni vibration pendant son utilisation, ce qui permet une meilleure qualité du travail effectué tout en évitant des nuisances environnementales inutiles.

Étant donné qu’il n’y a pas besoin d’eau lors du procédé, cela signifie aussi que le gaspillage d’eau est réduit au minimum absolu par rapport aux méthodes traditionnelles telles que le sablage humide ou l’utilisation d’un nettoyeur haute pression. Ceci a un impact très positif sur les ressources naturelles comme l’eau, surtout dans les régions souffrant de stress hydrique.

L’utilisation du nettoyage cryogénique devient essentielle pour prendre soin de notre environnement et agir en faveur de la planète. En plus des avantages fonctionnels qu’il offre, c’est aussi une solution respectueuse et responsable pour nos activités industrielles.

Les secteurs industriels qui peuvent bénéficier du nettoyage cryogénique

Le nettoyage cryogénique a un large champ d’application dans différents secteurs industriels. Effectivement, cette technique de nettoyage innovante est particulièrement efficace pour éliminer les saletés et les résidus sur les machines industrielles.

Les industries pétrochimiques peuvent bénéficier grandement du nettoyage cryogénique. Les équipements utilisés dans ce domaine sont souvent très encrassés par des huiles ou des graisses qui s’y accumulent au fil du temps. Le nettoyage traditionnel peut être coûteux et prendre beaucoup de temps, mais avec la méthode cryogénique, le processus est plus rapide et économiquement rentable.

Le traitement des denrées alimentaires nécessite aussi une grande attention en termes d’hygiène. Le nettoyage à glace sèche est parfaitement adapté aux exigences sanitaires strictes requises pour l’industrie agroalimentaire : il permet une désinfection totale sans utiliser de produits chimiques nocifs pour la santé humaine ou animale.

Dans le secteur automobile, le nettoyage cryogénique peut être utilisé pour dégraisser les moteurs et autres composants mécaniques. Cela permet non seulement d’améliorer considérablement leur apparence visuelle, mais aussi d’augmenter leur durée de vie tout en réduisant les risques liés aux incendies causés par l’accumulation grasse sur ces outils.

La technique vient aussi répondre aux besoins spécifiques des entreprises spécialisées dans les domaines de la fonderie et de l’usinage, car elle permet d’enlever l’oxydation ou les résidus qui se forment sur les moules ou équipements.

Le nettoyage cryogénique est une méthode polyvalente qui peut être appliquée à différents secteurs industriels. Cette technique offre un nettoyage efficace tout en respectant l’environnement et en réduisant considérablement les coûts associés au nettoyage traditionnel.