Comment faire pour retrouver un ventre plus plat 

La surconsommation de produits trop sucrés ou trop salés, la sédentarité ou encore l’abus d’alcool peuvent conduire à l’apparition d’une véritable bouée, plus ou moins grosse, au niveau du ventre. L’âge ou encore la génétique peuvent également être à l’origine d’un embonpoint disgracieux. Tout n’est pas perdu pour autant : il est possible de retrouver un ventre plus plat. On vous donne quelques pistes.

Une alimentation plus saine et moins grasse

Le message est souvent affiché un peu partout : il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes quotidiennement. Cela est également valable si vous souhaitez perdre du ventre. Il est bon de remplacer un burger frites ketchup par une salade bio. Il est également préférable de choisir une bonne pomme plutôt qu’une glace chocolat. Enfin, la consommation d’alcool est à réduire fortement. Faites ça durant quelques semaines, c’est déjà la base pour réduire les calories ingurgitées et les actions que nous allons aborder maintenant deviendront encore plus efficaces.

Bruler des calories sans forcément faire de sport

L’important n’est pas de devenir un grand sportif, mais plutôt de dépenser suffisamment de calories, tous les jours. Pour ce faire, il y a une solution naturelle : la marche à pied.

L’OMS conseille de pratiquer un minimum de 10000 pas tous les jours, afin de rester en forme.

En marchant entre 10000 et 15000 pas, assez rapidement et en se tenant bien droit, on perd du ventre et on commence à tonifier ses abdominaux.

Faire fondre son ventre avec une ceinture de sudation

Accessoire très en vogue en ce moment, la ceinture de sudation est parfaite pour purifier l’épiderme, faire fondre la graisse localisée au niveau du ventre. On peut la porter une heure ou deux par jour, au bureau, à la maison ou pendant une séance de marche. C’est hyper efficace pour affiner son ventre, surtout quand on combine son utilisation avec une alimentation plus saine.

Gainer les muscles de la sangle abdominale

Pour compléter la ceinture de sudation, il est intéressant de se procurer un appareil d’électrostimulation. Contrairement à la ceinture qui va agir sur la graisse, l’électro stimulateur va faire travailler les muscles en les contractant. Il s’utilise donc en complément de la ceinture de sudation.

Casser la graisse avec le massage palper rouler

Enfin, pour mettre toutes les chances de son côté de retrouver un ventre plat, il existe une technique très connue dans le domaine de la remise en forme : le massage palper rouler. Cette technique permet de casser les amas graisseux. Elle se pratique en institut auprès d’un professionnel. Vous pouvez également utiliser un appareil pour effectuer un massage palper rouler à domicile. Il existe des masseurs palper rouler très simples à utiliser et d’autres un peu plus sophistiqués, qui fonctionnent à l’électricité et reproduisent le mouvement du palper rouler.

La médecine esthétique peut aussi aider

Il existe différentes solutions proposées en cabinet médical, certaines utilisant le froid, d’autres fonctionnant à l’aide d’ultrasons, d’autres encore utilisant la stimulation électrique. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès d’un médecin esthétique diplômé pour prendre connaissance de ces solutions.

Vous trouverez les produits évoqués ci-dessus, comme l’électro stimulateur, la ceinture de sudation ou le masseur palper rouler sur la boutique slimdoo. Ils sont français, pas chers et livrent rapidement. Gardez bien à l’esprit qu’en matière de forme et de bien-être, les choses se font progressivement. Si vous souhaitez retrouver un ventre plus plat, il va vous falloir être patient et mettre en pratique les astuces évoquées ici, durant plusieurs semaines. Mais quand on tient bon, les résultats finissent toujours par arriver. Une fois votre objectif minceur atteint, vous vous sentirez mieux !