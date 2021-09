Accueil » Tech Stormshield étoffe sa gamme Stormshield Network Security avec son nouveau pare-feu ultra durci SNxr1200, pour les environnements critiques Tech Stormshield étoffe sa gamme Stormshield Network Security avec son nouveau pare-feu ultra durci SNxr1200, pour les environnements critiques

Acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité, Stormshield lance sa nouvelle appliance Firewall & UTM, spécifiquement conçue pour être embarquée dans des véhicules (terrestres, aériens, maritimes) intervenant dans des environnements critiques. Le SNxr1200 possède un haut niveau de performance et un boitier ultra durci lui permettant de répondre à de fortes contraintes, dans le cadre de situations civiles ou militaires extrêmes.

Le pare feu SNxr1200 répond parfaitement aux exigences et enjeux complexes de la sécurité des environnements critiques. Développé en respectant un certain nombre de standards militaires, il dispose de nombreuses certifications environnementales lui permettant d’être déployé dans des contextes contraints. Il fonctionne sous des températures extrêmes allant de -40° à +55°C, supporte un fort taux d’humidité et résiste à une altitude dépassant 15 000 mètres. Le SNxr1200 répond ainsi parfaitement aux besoins des secteurs aéronautique, maritime et militaire. Son châssis moulé et usiné lui confère une robustesse inégalable, dans toutes les situations d’utilisation.

Dotée de la fonctionnalité haute disponibilité, cette appliance firewall & UTM garantit une sureté de fonctionnementoptimale. Les communications sont sécurisées notamment grâce à un VPN IPSec, un système d’inspection et de prévention des intrusions (IPS & DPI) et un module TPM (Trusted Platform Module) pour la protection des secrets. Ces mécanismes assurent une défense en profondeur face aux fuites de données ou cyberattaques.

Par ailleurs, le SNrx1200 est conforme aux réglementations de la norme ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Son interface de management répond aussi aux standards européens EN55032/EN 55035. Le SNrx1200 est également certifié pour tous types d’applications aéronautiques (DO-160G) et militaires (MIL-STD-461F / MIL-STD-810G), gage de confiance, de qualité et de sécurité de fonctionnement et d’utilisation.

Principales caractéristiques :

ITAR FREE pour une exportation simplifiée

Poids de 2 KG pour un produit embarqué

5 ports interfaces Ethernet

Débit firewall (UDP 1518 octets)

VPN débit IPSec – AES-GCM 600 Mbps

À propos de Stormshield :

Partout dans le monde, les entreprises, les institutions gouvernementales et les organismes de défense ont besoin d’assurer la cybersécurité de leurs infrastructures critiques, de leurs données sensibles et de leurs environnements opérationnels. Les technologies Stormshield, certifiées et qualifiées au plus haut niveau européen, répondent aux enjeux de l’IT et de l’OT afin de protéger leurs activités. Notre mission : cyberséréniser nos clients pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, si cruciale pour la bonne marche de nos institutions, de notre économie et des services rendus aux populations. Choisir Stormshield, c’est privilégier une cybersécurité européenne de confiance.

