Fivetran Progresse de 12 Places dans la Liste 2021 Forbes Cloud 100

Fivetran, le leader des solutions d’intégration de données automatisées, a été nommé dans le 2021 Forbes Cloud 100, le classement des 100 premières entreprises cloud non cotées en bourse dans le monde, publié par Forbes en partenariat avec Bessemer Venture Partners et Salesforce Ventures. Fivetran se classe à la 31ème place dans la liste 2021, gagnant 12 places par rapport à la liste 2020. Ce bond dans le classement reflète le succès grandissant de Fivetran sur de multiples critères. Selon Forbes, les lauréats figurant dans la liste Cloud 100 « sont sélectionnés sur plusieurs facteurs : croissance, niveau des ventes, valorisation, culture d’entreprise, plus un score de réputation fixé en consultation avec 34 CEO issus d’entreprises cloud cotées en bourse. »

“Nous sommes honorés d’être reconnus par Forbes, Salesforce Ventures et Bessemer Venture Partners dans la liste Forbes Cloud 100, pour la seconde année consécutive,” a déclaré George Fraser, CEO de Fivetran. “Etre classé aux côtés de tant d’entreprises leaders de l’industrie souligne l’engagement et la réussite de nos équipes au service d’une mission : rendre l’accès aux données aussi simple et fiable que l’accès à l’électricité.”

Depuis six ans maintenant, la liste Cloud 100 évalue des centaines de startups et d’entreprises privées dans le cloud sur quatre facteurs : leadership sur le marché (35%), valorisation estimée (30%), résultats opérationnels (20%), et talents & culture (15%). Pour le facteur leadership sur le marché, la liste Cloud 100 profite de l’assistance d’un panel de 34 CEO d’entreprise cloud cotées en bourse qui participent à l’évaluation et au classement des lauréats.

“La liste Cloud 100 rassemble les entreprises émergentes les plus performantes et les plus brillantes dans le secteur du cloud,” a indiqué Alex Konrad, rédacteur en chef chez Forbes. “Chaque année, établir cette liste devient plus difficile – ce qui veut dire que les places sont de plus en plus chères. Félicitations à chacun des lauréats du 2021 Cloud 100 et à nos 20 Rising Stars, étoiles montantes qui s’apprêtent à rejoindre leurs rangs.”

“L’écosystème des entreprises privées dans le cloud continue de connaître des taux historiques de transformation digitale,” a ajouté Byron Deeter, partner chez Bessemer Venture Partners. “Les valorisations dans ce secteur augmentent alors que l’appétit du marché pour le cloud continue de croître. Ces innovateurs représentent ce qui se fait de mieux dans le cloud aujourd’hui, et il est très probable qu’ils suivront les traces de nos glorieux lauréats du Cloud 100. Félicitations à eux!”

“Nos modes de travail ont connu un profond bouleversement et les entreprises de tous types et de toutes tailles ré imaginent les outils qui feront du travail à distance une solution durable,” a souligné Alex Kayyal, Managing Partner, Salesforce Ventures. “Les 18 derniers mois ont fait de la transformation digitale un impératif urgent et le rôle du cloud n’a jamais été aussi crucial dans notre nouvelle économie numérique. Les entreprises dans cette liste représentent les leaders qui façonnent l’avenir de l’écosystème cloud et nos somme ravis de nous associer avec Bessemer Venture Partners et Forbes pour les honorer.”

Les listes Forbes 2021 Cloud 100 et 20 Rising Stars sont publiées en ligne à l’adresse www.forbes.com/cloud100. Les points forts des deux listes figurent dans le numéro de septembre 2021 du magazine Forbes.