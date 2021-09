Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS reçoit le label ECSO

« Cybersecurity Made in Europe » par l’association Hexatrust, pour ses offres conçues et développées en Europe

Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS, le spécialiste de la sécurité numérique, est heureux d’avoir reçu le 7 juillet 2021, le label “Cybersecurity Made in Europe” pour ses solutions de protection web et applications développées en Europe. Ce label a pour vocation de désigner et certifier l’origine géographique européenne d’une entreprise.

Selon Stéphane de Saint Albin, Président de Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS : « L’industrie européenne de la cybersécurité est solide, avec des fournisseurs innovants, grands et petits, bénéficiant du soutien des agences européennes et nationales de cybersécurité. La France est en pointe dans ce domaine. Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le Label aujourd’hui et encourageons les sociétés à attacher une grande importance à des solutions souveraines de manière à garder le contrôle de nos donnée

Le label « Cybersecurity Made in Europe » répond à plusieurs besoins et objectifs :

L’entreprise doit avoir un siège social en Europe;

Elle ne doit pas de avoir propriété/contrôle majeur en dehors de l’Europe;

L’Europe doit être le principal lieu d’activité de l’entreprise et plus de la moitié de ses activités en R&D et de son personnel doivent s’y trouver ;

L’entreprise doit fournir des produits et des solutions de cybersécurité dignes de confiance, tels que définis dans les « Exigences de sécurité de base indispensables pour les produits et services TIC sécurisés » de l’ENISA;

La société doit respecter les exigences européennes en matière de données et de confidentialité, définies par le règlement général de l’Union Européenne sur la protection des données (RGPD).

Le label «Cybersecurity Made in Europe», est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont européens et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un certain niveau de qualité.

Cette garantie est apportée par la vérification du bon respect du cahier des charges du label.

Rohde & Schwarz Cybersecurity

Rohde & Schwarz Cybersecurity est l’un des leaders en sécurité informatique qui protège les ressources numériques des entreprises et des institutions publiques au niveau mondial contre les cyberattaques. La société fournit des solutions innovantes de protection des données pour les environnements cloud, une sécurité avancée pour les sites Web, les applications Web et les Web services, ainsi que le chiffrement réseau et la sécurité des postes de travail. Pour prévenir les cyberattaques de manière proactive plutôt que réactive, nos solutions informatiques de confiance sont développées selon l’approche de la sécurité by design.

Rohde & Schwarz

Le groupe technologique Rohde & Schwarz fait partie des pionniers lorsqu’il s’agit d’ouvrir la voie à un monde plus sûr et connecté grâce à ses solutions innovantes de tests et mesures, de systèmes technologiques et aussi de réseaux et cybersécurité. Fondé il y a plus de 85 ans, le groupe est un partenaire solide pour les clients industriels et gouvernementaux du monde entier. Au 30 juin 2020, Rohde & Schwarz comptait environ 12 300 salariés dans le monde. Le groupe indépendant a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,58 milliards d’euros au cours de l’exercice fiscal 2019 / 2020 (juillet à juin). Le siège social de l’entreprise est situé à Munich, en Allemagne.