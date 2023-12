4 meilleurs éditeurs vidéo sous Windows 11 pour les débutants

En tant que débutant dans le domaine du montage vidéo, vous êtes peut-être à la recherche d’un outil fiable pour vos projets. Les géants du secteur, tels qu’Adobe Premiere, sont assez difficiles à prendre en main, même pour les utilisateurs expérimentés, et il est préférable de se tourner vers un outil plus convivial. Alors, comment choisir un éditeur vidéo ?

À part des compétences et de la créativité, un montage et un rendu sans faille nécessitent un ordinateur puissant avec des spécifications matérielles raisonnables, c’est pourquoi Windows 11 est le choix populaire de nombreux professionnels et amateurs. Vous devez vous assurer que le programme que vous utilisez fonctionne correctement sur cette version.

Dans cet article, vous trouverez 4 éditeurs vidéo à considérer. Ils offrent des outils, des interfaces et des tarifs différents. Voyons maintenant ce que chacun de ces logiciels peut offrir et quelle option vous convient le mieux.

Clipchamp

Clipchamp est un éditeur vidéo basé sur Internet qui dispose également d’une version de bureau compatible avec Windows 11. Vous pouvez le trouver dans le Microsoft Store ou le télécharger sur le site officiel. L’une des fonctions les plus remarquables de Clipchamp est la création de voix off en synthèse vocale. Le programme vous permet également de remplacer l’arrière-plan à l’aide de la fonction d’écran vert. Vous y trouverez aussi des outils de base pour redimensionner et découper vos séquences, ajouter des légendes, etc.

Le logiciel est disponible gratuitement, mais vous devrez passer aux formules premium pour éviter certaines limitations telles que la qualité de vidéo, l’accès aux stocks d’audio, d’images et de vidéos, le nombre d’effets et de filtres disponibles, etc. En outre, votre vidéo comportera un filigrane si vous ajoutez un élément de stock premium ou une fonction qui n’est pas incluse dans l’offre gratuite.

Clipify

Clipify est un logiciel de montage vidéo convivial pour Windows 11. Il dispose d’une suite complète d’outils nécessaires pour donner à vos séquences un aspect professionnel. Avec Clipify, vous pouvez sans effort modifier l’arrière-plan de la vidéo, ajuster la vitesse d’un clip, stabiliser une vidéo tremblante, enregistrer des actions à l’écran et augmenter la clarté de vos séquences. Il vous permet également d’ajuster le son : ajoutez plus de 200 pistes musicales et effets sonores libres de droits, modifiez le volume, mettez en sourdine certaines parties d’une vidéo et enregistrez des commentaires audio.

De plus, Clipify vous permet de superposer des vidéos, d’appliquer des animations, des transitions et des filtres. Le logiciel offre également des possibilités d’exportation étendues. Par exemple, vous pouvez enregistrer vos vidéos dans des formats adaptés à YouTube et Instagram ou compatibles avec votre appareil mobile, les graver sur DVD, etc. En d’autres termes, Clipify peut vous aider à améliorer vos vidéos sans la difficulté des programmes de niveau professionnel.

PowerDirector Essential

Pour travailler sur vos projets sous Windows 11, un éditeur vidéo comme PowerDirector Essential peut être une option pratique. Il s’agit d’un programme riche en fonctionnalités qui vous permet de découper, de diviser et de fusionner des clips vidéo, d’ajouter des pistes de musique de fond et des effets sonores et d’utiliser des titres, des transitions et des animations dans vos films. PowerDirector Essential offre également des outils tels que la correction de l’objectif, les effets de panoramique et de zoom, l’amélioration des couleurs et l’ajustement de la vitesse.

L’éditeur vidéo dispose de nombreuses fonctionnalités gérées par l’IA : suppression du bruit du vent, ducking de l’audio, amélioration de voix, création de stickers, générateur d’images, etc. Il existe également quelques plug-ins qui peuvent s’avérer utiles comme un enregistreur d’écran et un plugin de diffusion en direct.

VideoPad

VideoPad est un autre éditeur vidéo pour Windows 11 à essayer. Vous y trouverez des dizaines de transitions et d’effets, une collection d’intros, d’outros, de titres et de projets thématiques prêts à l’emploi, etc. Vous apprécierez également la fonction de création automatique de sous-titres pour une vidéo.

VideoPad offre également des fonctionnalités d’édition audio utiles : vous pouvez facilement importer et mixer plusieurs pistes audio, ajuster les niveaux de volume et même ajouter des voix off à vos vidéos. De plus, le logiciel vous permet d’enregistrer vos clips édités en haute qualité : full HD, 2K et 4K.

Résumé

Vous connaissez maintenant quelques-uns des programmes les plus couramment utilisés pour modifier et améliorer vos métrages sur un PC. Nous avons abordé 4 outils dont vous avez découvert les principales caractéristiques et quelques inconvénients potentiels. Pour en savoir plus, consultez cet article sur les meilleurs éditeurs vidéo pour Windows 11. Il couvre les critères essentiels pour trouver le bon logiciel de montage et contient une analyse de 10 programmes que vous pouvez également envisager.

Tenant compte de vos besoins, de votre niveau de compétence, ainsi que des fonctionnalités et de la convivialité du logiciel, passez en revue les éditeurs vidéo une dernière fois, choisissez-en un et commencez votre premier projet.