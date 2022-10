De nombreux dispositifs ont été mis en place par les collectivités pour assurer la sécurité routière. Parmi ces dispositifs figurent le coussin berlinois. Mais qu’est-ce qu’un coussin berlinois ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Pour répondre à ces questions, nous vous invitons à suivre cet article !

Définition d’un coussin berlinois

Un coussin berlinois, appelé également « ralentisseur berlinois » ou encore « ralentisseur cassis », est un dispositif qui favorise le ralentissement des véhicules sur la chaussée, surtout dans les zones risquées.

Le ralentisseur cassis est un aménagement de voirie en caoutchouc, prenant la forme d’un rectangle. Comme il est assez étroit, celui-ci garantit le passage aisé des utilisateurs de deux roues sur son côté. On le retrouve dans les zones 30, les entrées des centres-villes, les alentours des espaces publics et près des hôpitaux et des écoles. En matière de sécurité routière, le coussin berlinois offre un grand nombre d’avantages.

La protection des piétons près des espaces publics à forte fréquentation et dans les zones à fort trafic est aussi l’objectif de ce ralentisseur. La vitesse de circulation ainsi que les risques d’accidents de la route seront diminués en installant ce coussin berlinois.

Les avantages d’un coussin berlinois

Un grand nombre d’avantages est offert par les coussins berlinois aux collectivités. En matière de protection routière, ceux-ci sont ultra performants s’ils sont de bonne qualité. Aussi, ils sont aussi faciles à utiliser. De plus, les ralentisseurs berlinois sont soumis aux normes recommandées ou obligatoires et à des réglementations.

Réduction de la vitesse

La diminution de la vitesse est le principal avantage d’un coussin berlinois. En effet, ce dernier assure la réduction immédiate de la vitesse des véhicules légers. En passant par ce ralentisseur, les voitures se ralentissent tout doucement et sans secousse avec une vitesse de 30 km/h maximum.

La signalisation horizontale est nécessaire pour que l’automobiliste anticipe le freinage et évite les coups de frein brusques. Grâce à celle-ci, les usagers seront informés à l’avance et passeront sur le ralentisseur de façon à réduire leur vitesse.

Moins d’accidents de la route

Les risques d’accident seront également diminués en installant des ralentisseurs berlinois de qualité. En fait, le coussin berlinois incite les conducteurs des véhicules légers à diminuer leur vitesse en zone aménagée lorsque ce dispositif respecte les réglementations. De plus, grâce à celui-ci, les deux roues peuvent passer normalement sur le côté droit de la chaussée.

Les usagers vont baisser leur vitesse en voyant le ralentisseur berlinois. Les véhicules lourds passeront également très bien et sans obstacle sur ce ralentisseur. Enfin, la protection des piétons et le contrôle du trafic sont assurés grâce à ses aménagements de chaussée.

Régulation du trafic

Il est obligatoire que le trafic soit régulé dans les zones à risques. Plus d’accidents sont en fait commis par un grand nombre d’automobilistes. C’est pourquoi, les collectivités agissent rapidement et mettent en place des solutions pour éviter l’augmentation du nombre d’accidents sur la route.

Le coussin berlinois fait partie de ces dispositifs. Il assure la régulation du trafic en incitant la diminution de la vitesse des voitures de 30 km/h et en laissant passer normalement les bus scolaires, les véhicules d’urgence, les poids lourds et les deux roues.

Passage aisé pour les deux roues

Sa forme rectangulaire et étroite est aussi un autre avantage du ralentisseur berlinois. En effet, grâce à cette forme, il peut laisser passer facilement les deux roues. Ces derniers peuvent en fait emprunter le passage à droite de ce ralentisseur sur la chaussée. Ils n’ont donc pas besoin de modifier leur vitesse. En outre, grâce à l’allure réduite des autres conducteurs, les motocyclistes et les cyclistes sont correctement protégés.

Dans tous les cas, la signalétique horizontale permet de signaler l’aménagement de voirie. Les ralentisseurs berlinois de qualité offrent sécurité et fluidité.

Aucun impact pour le passage des véhicules d’urgence

Le coussin berlinois n’impacte pas également le passage des véhicules d’urgence. Les véhicules légers sont les véhicules ralentis par les coussins berlinois. De leur côté, les véhicules de secours peuvent circuler librement.

Le dispositif est visible de jour et de nuit. Les véhicules d’urgence roulant à vive allure peuvent ainsi le devancer.

Quels sont les inconvénients du coussin berlinois ?

Malgré ses avantages, le coussin berlinois présente également quelques inconvénients. Le risque de créer du bruit en zone résidentielle est son principal inconvénient. Mais, ce son peut se réduire en optant pour le bon matériau. En outre, si un ralentisseur berlinois est de qualité médiocre, celui-ci peut se détériorer très vite.