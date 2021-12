Quel organisme pour formation anglais ? Partager :







Grâce au compte d’entraînement personnel, vous n’avez plus besoin de casser votre tirelire pour prendre des cours d’anglais.

L’État a mis en place ce système pour permettre à tous les travailleurs de progresser en termes de qualification et d’offrir des perspectives de développement professionnel.

Table des matières

I — Qu’est-ce que le compte d’entraînement personnel ?

II — Utiliser votre CPF pour apprendre l’anglais

1) Comment puis-je m’inscrire sur MyAccounteFormation.Gouv.fr

2) Comment choisissez-vous votre formation ?

3) Quelles sont les certifications éligibles au CPF ?

: 4) Quelles sont les méthodes d’apprentissage proposées par le CPF ?

5) Comment les organismes de formation se comparent-ils ?

6) Comment garantissez-vous la qualité d’une organisation ?

III — Financement de la formation linguistique en anglais avec CPF

1) Comment m’inscrire à une formation ?

2) Comment suivre ma demande d’inscription ?

3) L’organisation a accepté ma candidature, comment démarrer mes cours ?

I — Qu’est-ce que le compte d’entraînement personnel ?

Le CPF (Personal Training Account) est un programme financé par des fonds publics mis en place pour permettre la formation continue.

L’État a introduit le CPF depuis le 1er janvier 2015, permet à toute personne ayant travaillé de bénéficier de cours de formation. Jusqu’à la retraite, il se nourrit dès que vous entrez sur le marché du travail. Ce compte est financé par une somme de 500€ par année de travail avec une limite maximale de 5 000€.

Très peu connu, ce compte vous permet de financer les cours que vous souhaitez tant qu’ils sont éligibles à ces fonds.

Pour l’utiliser, vous devez vous rendre dans le Plateforme myaccounteformation.gouv.fr anciennement connue sous le nom de « myaccounteactivite.gouv.fr », le site a été remanié et offre une meilleure lisibilité.

Lancé récemment par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, ce service propose un site web et une application mobile disponibles sur les plateformes de téléchargement (Apple Store et Playstore). Vous pouvez accéder plus facilement aux différents programmes et services disponibles grâce à ce nouveau format plus moderne, simple et accessible.

Être informé de l’existence de cette aide est une chose, mais il faut quand même savoir comment l’utiliser.

II — Utiliser votre CPF pour apprendre l’anglais

La recherche de cours peut sembler longue et laborieuse à première vue, mais ce n’est pas forcément le cas.

Mettons donc fin à cette idée fausse en énumérant tous les points et critères importants pour vous aider à trouver le programme d’apprentissage de l’anglais. adéquat.

Vous devez d’abord vous inscrire à « Mon compte de formation ». Il vous sera alors demandé de fournir votre numéro de sécurité sociale, votre nom de naissance et une adresse e-mail valide.

Ensuite, il vous suffit de choisir un mot de passe de 8 caractères minimum, 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre. Ce mot de passe sera nécessaire pour vous connecter à votre compte, alors assurez-vous de le conserver. Vous recevrez ensuite un e-mail pour confirmer l’activation de votre compte.

Vous pouvez vérifier le montant de la cagnotte que vous devez entraîner dans la section « Mes droits de formation ». Vous trouverez ci-dessous le programme qui vous convient le mieux.

Si vous avez des difficultés à vous inscrire, vous pouvez contacter le service par téléphone au 09 70 82 35 51 disponible le lundi au Vendredi de 9 h à 17 h

Pour rechercher une formation en anglais, vous disposez d’une base de données contenant tous les programmes proposés par « mon compte de formation ».

Afin de ne pas vous perdre et de trouver celle qui vous convient le mieux dans cette multitude d’options, nous vous recommandons de vous fixer d’abord des objectifs.

Vous pouvez saisir des mots clés pour cibler votre recherche : les compétences que vous souhaitez acquérir, le métier que vous souhaitez exercer, un apprentissage particulier auquel vous souhaitez participer ou le type de certificat que vous souhaitez obtenir.

De plus, vous pouvez affiner votre recherche en saisissant vos dates de disponibilité, le type choisi (en personne ou à distance), ainsi que la durée et le rythme souhaités.

Ces outils vous permettront de filtrer votre recherche pour vous aider à choisir le programme qui vous convient le mieux.

Par exemple, voulez-vous que vos compétences en communication orale soient Reconnais-tu en anglais ? Entrez le mot-clé BLISS (examen oral d’anglais spécialisé).

Vous souhaitez rejoindre une école à l’étranger qui nécessite un certain score TOEIC ? Entrez le mot-clé TOEIC dans la barre de recherche.

Quelles sont les certifications éligibles au CPF ?

Vous avez des compétences linguistiques ? Vous souhaitez qu’ils soient reconnus à des fins d’intégration professionnelle ou de développement professionnel ? C’est pourquoi il existe des certifications.

Une certification professionnelle en anglais est devenue presque essentielle pour exercer une profession dans un environnement et un contexte internationaux.

Cette certification vous permet d’améliorer votre CV en certifiant vos compétences en anglais auprès d’un employeur, elle peut également faire partie des prérequis obligatoires d’un programme d’études à l’étranger, par exemple.

Liste des meilleures certifications éligibles pour CPF :

Faites-leur Lingua :

« Linguaskill from Cambridge », anciennement BULATS, est une gamme de deux examens d’anglais. Linguaskill General, qui traite des situations de vie professionnelle et personnelle, et Linguaskill Business, qui ne traite que des situations de vie professionnelle.

Rapide et fiable, cette certification est basée sur les compétences linguistiques utilisées dans des situations quotidiennes.

Consultez le site Web de Linguaskill.

Le diplôme de compétence linguistique (DCL) :

Le DCL est un diplôme en éducation nationale visant à évaluer la capacité d’utiliser une langue étrangère dans des situations professionnelles. Ce système de notation (CECR) définit les compétences linguistiques à six niveaux différents (A1, A2, B1, B2, C1, C2) de A1 pour les plus élémentaires à C2 pour les plus avancés.

TOEIC MONDIAL ETS :

Le programme TOEIC est une certification qui vous permet de mesurer votre niveau d’anglais professionnel. C’est un référence dans le domaine des évaluations des compétences linguistiques en anglais.

Leader du marché utilisé par plus de 14 000 entreprises, organisations et programmes d’apprentissage dans plus de 160 pays, les tests TOEIC ont 4 propriétés : écoute, compréhension écrite, écriture et expression orale.

Ce certificat fournit une description complète de votre maîtrise de l’anglais.

Voir plus d’informations sur l’approbation TOEIC.

Le TOEFL :

Le test TOEFL utilisé dans le monde entier évalue les compétences académiques en anglais requises à chaque étape du programme scolaire, tel que le TOEIC, le TOEFL mesure les 4 compétences : la compréhension et l’expression écrites et orales.

Le TOEIC et le TOEFL appartiennent à la même filiale : ETS Global, vous pouvez donc trouver plus d’informations sur le même site Web.

Le test BLISS :

Le BLISS ou « solution parlante internationale en langage clair » est un test qui évalue leurs compétences en communication orale en anglais. Il consiste en une évaluation en ligne et un test de communication orale par vidéoconférence.

Ce test fournit une évaluation spécialisée fiable, efficace et rapide pour les postes qui doivent s’exprimer lors de différentes situations professionnelles, telles que des conversations téléphoniques, des réunions ou des présentations.

Le BRIGHT :

Les tests Brilliant sont réalisables complètement à distance via une interface accessible à tous les candidats grâce à des identifiants personnalisés.

Ils fournissent un moyen précis d’évaluer les compétences linguistiques dans un large éventail de situations professionnelles (communication quotidienne, e-mail, contacts en face à face et conversations téléphoniques).

Il vous permet de tester tous les niveaux, y compris les niveaux les plus bas, tels que A1 et A2, et de les différencier avec précision.

Retrouvez le site dédié au test LUMINEUX.

Quelles sont les méthodes d’apprentissage proposées par le CPF ?

présentiel avec des cours en présentiel En et un formateur, ce format suit le fonctionnement des cours traditionnels et permet une supervision complète de l’étudiant par le formateur.

Mais il est également possible d’apprendre à distance , grâce aux nouvelles technologies qui vous permettent de suivre des cours depuis votre salon dès aujourd’hui.

La visioconférence offre la possibilité de reproduire une situation de classe sur votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou tout autre objet connecté sans la contrainte spatio-temporelle qu’elle entraîne.

L’enseignement à distance permet également une certaine flexibilité, tant en termes d’organisation que de rythme et de temps. Par conséquent, le coût est deux à cinq fois inférieur à celui de l’apprentissage traditionnel, car certains coûts logistiques sont évités.

Le programme distant a tendance à être plus proche du modèle traditionnel grâce à l’évolution des technologies qui permettent une meilleure interactivité. Aujourd’hui encore, les cours en présentiel permettent une meilleure supervision et une meilleure immersion.

Certains cours proposent des cours à distance et en présentiel.

Il s’ agit d’un « blended learning », un format qui offre les avantages des deux situations, la flexibilité des cours numériques et l’immersion de cours en présentiel.

À distance, les étudiants acquièrent un contenu théorique à leur rythme et identifient leurs difficultés. Une fois en classe, ils profitent de la présence du formateur pour travailler à la mise en œuvre et résoudre, par exemple, leurs problèmes de prononciation.

Si vous choisissez d’enseigner dans une école ou dans le cadre d’un apprentissage mixte, vous pouvez choisir où vous préférez suivre vos cours en saisissant, lors de votre recherche, le code postal ou le nom de la ville souhaitée.

À la suite de cette recherche, vous pouvez obtenir une liste de plusieurs organisations qui répondent à vos objectifs.

Cependant, même s’ils se ressemblent, les services offerts par les différentes organisations peuvent varier.

Il est donc important d’en savoir le plus possible en consultant les fiches récapitulatives publiées par ces organisations. Ces fiches d’information présentent des informations sur le déroulement du cours, vous aidant à comparer les organisations les unes aux autres.

Depuis 2020, vous avez également la possibilité de consulter directement sur le site officiel les notes de chacune des formations proposées dans le cadre du programme « Anotéa ».

Des informations telles que le contenu, le degré ou la qualité des formateurs, le calendrier des sessions, le public intéressé (débutant, intermédiaire, avancé…) ou les méthodes d’évaluation vous permettront de trouvez l’organisation qui répond le mieux à vos attentes.

« Mon compte de formation » fournit une assurance qualité aux organisations mentionnées sur ce site. Les organisations proposées s’engagent à fournir une formation de qualité et à participer à un processus d’amélioration continue.

Lorsque les organisations proposent un programme, les conditions suivantes sont remplies :

Conservez le numéro de votre relevé d’activité donné par les autorités publiques

Avoir une certification de qualité (Datadock puis QUALIOPI à compter du 1er janvier 2021)

Restez au courant de vos obligations légales

Des sanctions sont établies si l’une des organisations concernées ne répond pas à ces conditions.

Le score est également très important, ces taux de satisfaction représentent moyennes calculées à partir des scores attribués aux critères suivants :

L’accueil

Le contenu

La qualité des équipes de formation

Les moyens disponibles

Le support

L’objectif est d’affiner l’évaluation de chaque programme afin de vous proposer à l’avenir des éléments liés à d’autres critères, tels que :

Le taux d’obtention des certifications

Le taux de retour sur le marché du travail

Données relatives à l’adaptation aux professions sélectionnées

III — Financement d’une formation en anglais avec le CPF

Après avoir créé votre compte, vous pourrez vous inscrire en ligne à la session que vous avez choisie avec l’aide du CPF.

Pour profiter de ces aides, vous devrez toucher votre pot prénourri.

Pour vous inscrire, vous devez d’abord demande d’inscription.

Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre espace personnel avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe précédemment enregistrés lors de la création de votre compte (voir le début de l’article).

Une fois connecté, sélectionnez l’entraînement de votre choix. Vous aurez ensuite accès à la fiche du programme. Vous pouvez faire une demande d’inscription en cliquant sur le bouton « S’inscrire à cette session ».

Il vous sera ensuite demandé de remplir un fichier. Ajoutez, révisez ou annulez les articles que vous souhaitez vous concernant.

Lorsque votre fichier semble complet, cliquez sur le bouton « Envoyer mon fichier ». Votre demande d’inscription est envoyée, puis vous devrez attendre la réponse de l’organisation.

Exemple de dossier de formation

Il est désormais possible de suivre la progression de votre fichiers en consultant votre espace personnel.

L’état de vos fichiers est affiché dans le menu « Mes journaux d’entraînement »

Vos fichiers peuvent être validés, rejetés ou vérifiés davantage.

L’organisation a la possibilité de rejeter votre demande d’inscription, elle devra donc le contacter pour en connaître les raisons.

Vous n’avez pas encore reçu de réponse deux jours après avoir soumis votre dossier ? Vous pouvez le considérer comme annulé et le supprimer.

Après validation de votre dossier, vous disposez de 4 jours pour terminer votre inscription en validant votre demande.

Ensuite, il vous suffit de contacter l’organisation de votre choix et de démarrer votre programme à la date que vous avez choisie.

Avez-vous des questions concernant CPF auxquelles nous n’avons pas répondu dans cet article ? N’hésitez pas à poser votre question dans la zone de commentaires.

Vous pouvez également visiter le site Mon compte de formation ici : http://www.moncompteformation.gouv.fr/