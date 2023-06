Les robes de mariage civil en couleurs pour une cérémonie en plein air ou en intérieur

Dans le monde des cérémonies nuptiales, la tendance est à l’originalité et à l’expression de la personnalité des mariés. Les robes de mariage civil ne font pas exception à cette règle, avec une nette préférence pour les couleurs vives et audacieuses. Que la cérémonie se déroule en plein air, dans un jardin romantique, ou en intérieur, dans un lieu historique, ces robes colorées apportent une touche de fraîcheur et de modernité. Elles révèlent l’audace et la créativité des mariées qui osent sortir des sentiers battus et marquer cette journée spéciale de leur empreinte unique.

Des robes de mariage civil colorées pour un look original

Les avantages des robes de mariage civil en couleurs résident dans leur capacité à apporter un vent de fraîcheur et de modernité aux cérémonies nuptiales souvent encadrées par des codes traditionnels. Les mariées qui optent pour une robe colorée expriment ainsi leur personnalité, leurs goûts, mais aussi leur audace. Elles se distinguent aussi des invités et créent une ambiance unique autour d’elles.

Choisir la couleur de sa robe reste délicat. Pensez à bien prendre en compte le thème choisi pour la cérémonie civile ainsi que l’environnement où elle aura lieu (intérieur ou extérieur). Pour une célébration printanière ou estivale en plein air, les tons pastel comme le rose poudré ou le vert d’eau sont tout indiqués. Pour un mariage automnal, les nuances orangées s’accordent parfaitement avec les feuilles mortes tandis qu’un rouge bordeaux ajoute une touche chic à l’hiver.

En ce qui concerne les coupes disponibles sur le marché, il y a plusieurs choix possibles selon la morphologie : empire taille haute si on veut dissimuler ses formes ; sirène moulante si on souhaite souligner son allure ; A-line évasée si on préfère être confortable sans perdre son élégance.

Et pour donner plus d’éclat à votre tenue vestimentaire, pensez à des bijoux discrets mais lumineux ainsi qu’à des chaussures assorties. Cela permettra aux futures mariées de créer un look harmonieux tout en restant fidèles à elles-mêmes.

Choisir la couleur de sa robe de mariage civil selon le thème et le lieu

Il faut prendre en compte sa carnation et ses cheveux. Les femmes ayant une peau claire peuvent opter pour des teintures pastel, tandis que les femmes à la peau plus foncée se tourneront vers des couleurs plus vives, telles que le corail ou le turquoise.

N’oubliez pas l’emplacement où se déroulera la cérémonie civile. Si celle-ci a lieu dans un jardin ou un parc verdoyant, il peut être judicieux d’éviter les tons verts afin de ne pas se fondre dans le décor. Quant aux mariages en intérieur, vous pouvez jouer sur la couleur du mur ou du sol pour choisir votre robe.

Pour résumer, choisir une robe de mariage civil colorée nécessite une bonne dose de réflexion et d’analyse préalable. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres tels que l’environnement ainsi que son propre style vestimentaire afin d’avoir une tenue qui nous met en valeur tout en étant adaptée au thème choisi pour notre journée spéciale.

Toutes les coupes de robes de mariage civil en couleurs pour tous les corps

Mais au-delà de la couleur, il faut choisir une coupe adaptée à sa morphologie. Pour les femmes ayant des hanches largement marquées, il faut opter pour des robes cintrées à la taille, afin d’affiner leur silhouette. Les femmes avec une poitrine généreuse peuvent quant à elles privilégier les robes de mariage civil en couleurs avec un décolleté plongeant ou asymétrique, qui mettra en valeur leur poitrine tout en apportant un équilibre harmonieux à l’ensemble.

Les femmes plus menues pourront opter pour des robes courtes ou mi-longues qui allongent la jambe et assurent une allure élancée. Il est aussi possible de jouer sur les volumes en choisissant, par exemple, une robe trapèze ou encore empire.

Si vous avez envie d’une tenue plus originale et moins conventionnelle que la traditionnelle robe blanche, n’hésitez pas à vous tourner vers des modèles plus audacieux tels que les jupons colorés associés à un top blanc ou encore les combinaisons pantalons fluides parfaitement appropriées pour cette journée spéciale dans votre vie.

Les accessoires pour sublimer une robe de mariage civil colorée

Les accessoires sont aussi très importants pour parfaire votre tenue de mariage civil en couleurs. Le choix des bijoux doit se faire avec soin et en fonction du style de la robe que vous avez sélectionnée. Pour une robe sobre, pensez à bien choisir des bijoux discrets.

Pour les chaussures, privilégiez le confort tout en restant élégante. Les talons hauts peuvent être portés sans problème, mais assurez-vous qu’ils ne soient pas trop hauts au risque de souffrir toute la journée durant ! Les sandales plates ou à petit talon peuvent aussi constituer une bonne alternative.

N’hésitez pas à ajouter quelques accessoires originaux qui apporteront une touche personnelle supplémentaire à votre look : un chapeau assorti aux couleurs de votre robe, un foulard, ou encore un sac original… Ce sont ces petits détails qui feront toute la différence et vous permettront de briller lors du jour J.

Les robes de mariage civil en couleurs offrent une grande liberté créative dans le choix du modèle, mais aussi dans celui des accessoires adaptés pour sublimer votre tenue.