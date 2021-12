Dormir correctement conditionne un meilleur état de santé. D’après des études scientifiques, les vapoteurs sont exposés à certains effets lorsqu’ils utilisent la e-cigarette avant de dormir. Cette habitude de fumer avant d’aller se coucher serait très novice. Pour cela, il est important de vous éclairer sur les différents effets que vous pourrez ressentir en tant que vapoteur et comment y remédier. Quels sont les effets liés à l’usage de la cigarette électronique juste avant de dormir ?

Cigarette électronique : qu’est-ce que c’est ?

La cigarette électronique encore connue sous le nom de e-cigarette ou vapoteuse est une machine électronique qui donne un aérosol qu’il faut aspirer. Elle produit en effet, une vapeur qui est visuellement identique à une fumée provenant de la combustion du tabac.

En d’autres termes, la cigarette électronique est une forme de cigarette 2.0 qui serait très nocive et plus agréable. L’e-cigarette est constituée de trois éléments au moins qui jouent tous un rôle bien précis dans son fonctionnement.

Quels sont les effets de la cigarette électronique avant de dormir ?

Il a été établi depuis des lustres que l’alcool et la nicotine empêchent l’être humain de passer une nuit tranquille. Toutefois, une étude portée sur la cigarette électronique montre que cette dernière a des effets sur le sommeil. Et selon cette étude, les vapoteurs trouvent plus de difficultés à dormir que les fumeurs traditionnels.

Avant d’arriver à cette précédente conclusion, les scientifiques chercheurs de l’Université d’État d’Oklahoma aux États-Unis, auraient interrogé plus de 1 500 étudiants en ligne. Ce questionnaire a permis dans un premier temps, de connaître le nombre de personnes qui s’adonnent à la cigarette électronique. Dans un second temps, il a permis de connaître leurs habitudes de sommeil.

Parmi les étudiants questionnés, 40,9 % sont des consommateurs de l’e-cigarette et 29 % consomment la cigarette traditionnelle. Aux termes de cette enquête, les chercheurs ont compris que les fumeurs rencontraient plus de problèmes de sommeil que les autres. Pour eux, les vapoteurs ont plus tendance à prendre plus de somnifères que les fumeurs traditionnels.

Donc, entre autres effets de la cigarette électronique, il y a le manque de sommeil. Toutefois, en dehors des effets que l’e-cigarette a sur l’organisme, elle présente des avantages.

Les avantages de la cigarette électronique

La cigarette électronique présente de nombreux avantages. Elle permet de :

Limiter les effets sur la santé. L’action de vapoter une quantité raisonnable du e-liquide sert à réduire les risques pour la santé.

Diminuer ou arrêter la dépendance vis-à-vis de la nicotine. Il est en effet, possible de réduire le taux de nicotine jusqu’à un arrêt définitif.

70 % de fumeurs arrêtent de fumer grâce à la cigarette électronique.

Pour bénéficier des bienfaits décris ci-haut, il vous suffit d’appuyer sur le bouton qui se trouve sur la box afin d’allumer votre e-cigarette. Une fois le bouton appuyé, un courant électrique est envoyé pour chauffer la résistance et ensuite le liquide.

La cigarette électronique est aujourd’hui le meilleur instrument pour satisfaire vos envies de fumer. En plus, vous avez beaucoup à gagner en adoptant cette nouvelle manière de fumer.