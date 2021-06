Accueil » Santé Améliorez la santé de votre peau avec un savon au lait de chèvre ! Santé Améliorez la santé de votre peau avec un savon au lait de chèvre !

Depuis quelques mois, vous avez pu constater que le lait de chèvre était très prisé pour la fabrication des cosmétiques. Cet ingrédient est respectueux de votre peau, il apporte de la douceur, mais également de l’hydratation. Facturé moins de 26 euros, ce produit sera votre meilleur allié pour nettoyer votre peau tous les jours. Ce savon au lait de chèvre est facile à utiliser, il peut même se transformer en masque.

L’utilisation deux en un de ce savon très sympathique

Généralement, le nettoyage du visage ne s’effectue pas avec un savon puisque les consommateurs ont la crainte d’assécher la peau. Il suffit de choisir le bon produit comme celui proposé par Pinup Secret. En effet, le lait de chèvre apporte de la douceur, mais également une bonne hydratation. Il s’adapte alors à toutes les peaux qu’elles soient sensibles ou normales, voire mixtes et grasses.

Ce savon est à utiliser pour votre visage, mais également votre corps, il respecte alors votre peau et votre organisme grâce à une conception efficace.

Il supprime en même temps toutes les imperfections cutanées comme les boutons, les points noirs et il évince les résidus de pollution et de maquillage.

Ce soin sera parfait pour réguler l’excès de sébum, votre peau ne sera plus brillante à la fin de la journée.

L’épiderme sera nettoyé, les pores seront resserrés et vous aurez un grain de peau beaucoup plus fin. Il suffit ensuite de toucher votre visage pour constater qu’il est beaucoup plus doux et agréable. De plus, le savon au lait de chèvre se transforme en masque, il suffit de laisser pendant deux minutes la pousse sur votre peau.

Comment appliquer votre savon ?

Il faut le passer sous l’eau et le frotter délicatement avec vos mains pour que la mousse puisse apparaître. Appliquez-la sur votre visage en insistant sur les zones spécifiques comme le nez, le menton et le T au niveau des sourcils afin de supprimer les impuretés. Réalisez de petits ronds et profitez de cet instant de douceur pour effectuer un massage de votre visage, cela permet de retrouver le moral, de supprimer le stress et de favoriser la régénération cutanée. Vous pouvez appliquer ce savon comme un masque grâce à la mousse onctueuse et blanche.

En ce qui concerne la fréquence d’utilisation, le savon au lait de chèvre peut être utilisé tous les jours comme un nettoyant pour le visage que ce soit le matin et le soir. Par contre, le masque doit être posé deux fois par semaine au minimum.