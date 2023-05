Se remettre d’un divorce : comment faire ?

Le divorce doit certainement faire partie de l’un des évènements les plus douloureux dans la vie d’une personne, surtout chez une femme. Il faut dire qu’elles sont particulièrement sensibles et peuvent donc avoir beaucoup plus de mal pour tourner la page. Il est toutefois possible d’y parvenir. Comment ? En se donnant du temps, le temps d’avoir mal, de prendre conscience de ses échecs, de guérir et de se donner la force d’aller de l’avant.

Règle numéro 1 : ne pas lutter

Se remettre d’un divorce n’est pas toujours évident. Les gens réagissent différemment à la douleur. Mais de façon générale, on a toujours l’impression de sombrer et de ne plus pouvoir revoir le bout du tunnel. Sachez que tout ce que vous vivrez dans cette vie est passager… cette souffrance que vous ressentez l’est aussi. Alors la première chose à savoir si vous voulez vous remettre de la séparation et oublier toute cette histoire d’avocat divorce marseille, c’est qu’il vous faudra vous donner le temps de guérir.

Ne luttez pas contre vos ressentis. Comprenez qu’il est tout à fait normal d’avoir mal. Il est normal que la douleur vous submerge, que vous vous posiez des questions, que vous vous demandiez pourquoi cela n’a pas marché. Une séparation n’est jamais évidente. Mais plus vous luttez pour ne pas vous attarder sur vos véritables ressentis et plus ils s’intensifieront. Laissez donc tomber et pleurez si nécessaire. Mais après cela, assurez-vous de ne plus jamais verser de larmes pour une personne qui ne vous mérite pas.

Partez en voyage

Le voyage peut vous faire beaucoup de biens si vous voulez vous remettre de la séparation d’avec votre ex-conjoint. Parce qu’en fin de compte un divorce ne veut pas seulement dire que tout est fini. Il veut aussi vous faire comprendre que vous pouvez tout recommencer, et dans cette optique, le fait de changer d’environnement (voire même de pays) ne peut que vous faire du bien. Suivant vos préférences, besoins, mais aussi votre budget, vous pourrez choisir un lieu qui pourra vous accueillir de longs mois et vous aider ainsi à faire le point sur votre vie.

Si vous tenez à éviter la solitude au mieux, vous pouvez demander à l’un des membres de votre famille, à un ami, ou à un collègue de vous accompagner. Ce dépaysement vous fera un bien fou. Soyez-en convaincu.

Prenez soin de vous physiquement et mentalement

Pensez à bien prendre soin de votre corps et de votre santé mentale en période post-divorce. Même si cela peut paraître difficile, il ne faut pas négliger l’importance d’une alimentation saine et équilibrée ainsi que de l’exercice physique régulier pour se sentir mieux dans sa peau.

Effectivement, la pratique d’un sport permet à votre organisme de libérer des endorphines qui ont un effet bénéfique sur le moral et vous aideront à diminuer les effets négatifs du stress. Vous pouvez opter pour une activité douce comme la marche ou le yoga, ou bien pour un sport plus intense tel que la course à pied ou la musculation.

De même, prenez soin de votre apparence en faisant des petits efforts au quotidien : choisissez vos vêtements avec soin, coiffez-vous différemment si vous avez envie d’un changement radical. Parfois, simplement porter un beau rouge à lèvres peut suffire à changer notre humeur !

N’hésitez surtout pas à aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider à traverser ces moments difficiles et réapprendre comment vivre seul(e). Vous pouvez aussi essayer des techniques telles que la méditation ou l’écriture de ses pensées (journaling) pour évacuer les tensions accumulées pendant cette période éprouvante.

Apprenez à pardonner et à lâcher prise

Lors d’un divorce, on peut facilement tomber dans le piège de la colère et du ressentiment envers son ex-partenaire. Pensez à bien libérer cette énergie négative que vous avez accumulée pendant cette période difficile. Le fait de pardonner va vous permettre de mettre un point final à cette étape pénible et ainsi tourner la page sur le chapitre précédent.

De même, apprendre à lâcher prise est une étape cruciale pour se remettre d’un divorce. Acceptez que certains événements soient hors de votre contrôle et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer dans votre vie : vos choix personnels, vos objectifs futurs…

Il existe plusieurs techniques pour aider à développer ces compétences comme la méditation ou encore des thérapies spécifiques telles que l’EFT (Emotional Freedom Technique) qui permettent notamment de travailler sur ses peurs inconscientes reliées au passé.

Pensez à bien prendre soin de votre santé mentale et psychologique. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à consulter un spécialiste.