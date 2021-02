Accueil » Santé Pourquoi suivre un régime sans glucide ? Santé Pourquoi suivre un régime sans glucide ?

Perdre du poids représente un véritable défi pour certaines personnes, qui après avoir essayé plusieurs régimes, n’arrivent toujours pas à maigrir. Parler de glucides fait penser au taux de sucre dans les aliments et dont la consommation abusive joue un rôle important dans la prise de kilos. Priver totalement son corps de ce nutriment pourrait également entrainer des carences et c’est pour cela que suivre un régime qui régule la consommation des glucides peut vous faire perdre énormément du poids.

Quel est le rôle des glucides dans l’organisme

Composés à la fois de galactose, glucose et de fructose, les glucoses ont un apport énergétique dans l’organisme. Leur présence consiste à produire de l’énergie pour alimenter les cellules du corps. Ils fournissent également de nombreux bienfaits au corps comme la régulation de l’appétit, l’amélioration du sommeil et bien d’autres avantages que vous pouvez découvrir sur ce site https://sagessesante.fr/glucides-aliments/. Toutefois, une consommation non contrôlée de ce nutriment peut entrainer la formation d’une masse graisseuse importante qui peut nuire à la bonne santé. Limiter sa consommation en glucides pourrait vous aider à perdre du poids et à conserver un masse graisseuse idéale.

A lire aussi : L’huile de germe de blé, un anti-âge naturel pour la peau

Quel est l’intérêt d’un régime sans glucide ?

Il existe deux sortes de glucides dont le rôle consiste à générer de l’énergie dans l’organisme. Il s’agit des sucres rapides et des sucres lents. La première catégorie renvoie à ceux qu’on retrouve dans les produits alimentaires raffinés comme des confiseries, biscuits etc. ces derniers ont un indice glycémique très élevé qui va au-delà de 70/100 et sont rapidement stockés dans l’organisme. Quant aux sucres lents, on les retrouve dans certains produits naturels comme les fruits, légumes et dans d’autres aliments. Leur indice glycémique se situe en dessous de 55. Un tel régime consistera à bannir de son alimentation, tous les glucides susceptibles de favoriser une prise de poids anormale tout en privilégiant la consommation d’aliments riches en protéines et en lipides. Étant donné que les légumes ont une faible teneur en glucides, ils peuvent également faire partie de votre alimentation pendant votre régime.

A lire en complément : La Chose e-liquide est-il le meilleur e-liquide de France ?

Quel risque pour l’organisme ?

Pour mieux fonctionner, le corps a besoin de nombreux éléments nutritifs parmi lesquels les glucides. Éliminer la consommation de glucides pendant son régime va inéluctablement causer des carences en minéraux, antioxydants et en vitamines. Cela peut entrainer le manque de prébiotique et de probiotique tout en ayant des effets négatifs sur le système immunitaire. Face à cette contrainte, les diététiciens pensent qu’il est possible de consommer des glucides sans prendre du poids pour autant. Plutôt que de les supprimer totalement de son alimentation, leur consommation doit se faire suivant une certaine fréquence. La consommation de fruits sous forme de compote peut être envisagée d’autant plus que cela permettra qu’ils soient mieux mastiqués sans oublier leur teneur en fibres.

Les régimes excluant les glucides sont certes efficaces pour mincir mais sont moins conseillés pour les carences qu’ils créent. Il devient judicieux de se faire suivre par un spécialiste lorsqu’on souhaite suivre ce type de régime afin d’éviter les risques de carences qui peuvent entrainer certaines maladies ou malaises.