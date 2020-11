Accueil » Actu 50 citations sur la paix intérieure pour vous aider à trouver le vôtre Actu 50 citations sur la paix intérieure pour vous aider à trouver le vôtre

La vie est stressante. Quiconque dit le contraire est soit délirant, soit essayer de vous vendre quelque chose. En fait, si vous demandez à la personne moyenne quels sont leurs objectifs principaux, il y a des chances que « trouver la paix intérieure » parmi eux, car beaucoup d’entre nous se retrouvent harcelés et dépassés sur une base régulière.

Voici quelques citations qui peuvent vous aider à trouver une partie de la paix intérieure que vous recherchez. Ils ne retourneront pas un interrupteur et vous transformeront soudainement en un Bodhisattva sans soucis, mais ils peuvent vous pousser à un peu d’introspection et de croissance personnelle, ce qui peut à son tour réprimer certaines tempêtes internes et inspirer un peu plus de sérénité.

Note : nous plongons dans le détail derrière les premières citations afin d’explorer un peu plus le chemin vers la paix intérieure, tandis que la majeure partie restante des citations suit ci-dessous si vous voulez simplement passer à celles-ci.

La paix vient de l’intérieur. Ne le cherchez pas sans.— Bouddha

Cela peut être la citation la plus importante et la plus puissante que vous lirez ici aujourd’hui.

Beaucoup de gens font l’erreur de chercher la paix et la tranquillité dans des activités ou des expériences, des relations amoureuses aux pratiques intenses de yoga, dans une tentative d’échapper à leur tourmente intérieure.

Ils pensent qu’en s’immergeant dans quelque chose, ils apaiseront les tempêtes et trouveront la paix dont ils ont besoin… mais cela ne peut jamais arriver. Ce n’est qu’en se retournant vers l’intérieur et en travaillant avec ses ombres que l’on peut trouver la paix.

Vous trouvez la paix non pas en réorganisant les circonstances de votre vie, mais en réalisant qui vous êtes au niveau le plus profond.— Eckhart Tolle

Vous avez probablement entendu la même chose de beaucoup de gens qui se sont lamentés des circonstances dans lesquelles ils se sont retrouvés : une fois que X chose se produira dans leur vie, ils seront en mesure d’être heureux. Ils seront libres. Ils seront en paix.

Le problème avec cette ligne de pensée c’est que nous nous retrouverons presque toujours dans une situation qui nous cause de la détresse.

Tout comme la citation de Bouddha ci-dessus, ce qui est important n’est pas d’essayer de changer vos circonstances de vie pour atteindre la paix, mais plutôt de trier qui vous êtes : un être spirituel ayant une expérience humaine.

Une fois que vous arrivez à cette réalisation, vous pouvez vraiment vous concentrer sur être présent dans le moment et répondre à ce qui se passe autour de vous avec curiosité, plutôt que de réagir comme si vous étiez blessé par des circonstances qui ne seront jamais sous votre contrôle.

Dans une veine similaire…

Abandonnez à ce qui est, lâchez ce qui était, ayez foi en ce qui sera.— Sonia Ricotti

L’ une des plus grandes sources d’angoisse et de frustration est le fait que les gens souhaitent que les choses ne soient pas comme elles sont. Vous connaissez l’expression « la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative » ? Exactement ça. Tout au long de votre vie, vous vous retrouverez dans toutes sortes de , mais c’est en les étiquetant comme « bon » et « mauvais », ou en décidant que vous voulez un genre, mais que vous ne voulez pas d’autre, que vous finirez par souffrir.

Cela ne veut pas dire que si vous êtes dans une mauvaise situation, vous devriez simplement y rester sans agir : plutôt, vous pouvez accepter que vous êtes dans une mauvaise situation et reconnaître que des mesures doivent être prises pour la changer, au lieu de simplement souhaiter que les choses changent.

Accepter ce qui est, sans vouloir ni aversion, est un énorme avantage pour cultiver un sentiment de paix intérieure. Lorsque vous avez atteint cette paix, vous avez le calme et la force de faire ce qui est nécessaire pour améliorer votre situation sans anxiété ou peur qui obscurcit votre jugement ou vous paralyse.

En respirant, je calme le corps et l’esprit. Respire, je souris. Habiter dans le moment présent, je sais que c’est le seul moment.— Thich Nhat Hanh

À tout moment, nos esprits courent avec des centaines de pensées et d’angoisses différentes. « Une affectation de travail est due. Est-ce que je me souviens d’éteindre le four avant de quitter la maison ? Ma relation va bien ? Ai-je dit quelque chose de mal quand j’ai parlé à mon enfant hier ?» etc.

Ce flot sans fin d’inquiétude nous éloigne du moment présent et nous force à paniquer sur des choses sur lesquelles nous n’avons vraiment aucun contrôle : ce qui est passé est passé, et l’avenir n’a pas encore été écrit.

Tout ce que nous avons, tout ce que nous avons, c’est ce moment, ce battement de coeur, ce souffle.

Retournez-y.

Lorsque vous trouvez que vos pensées anxieuses tournent hors de contrôle, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration : inspirez pour le compte de quatre, retenez votre souffle pour le compte de quatre, et expirez pour le compte de huit. Répétez plusieurs fois. En se concentrant entièrement sur votre respiration, vous ne pouvez vous empêcher d’être présent, et cela restera les soucis de course qui vous affligent.

L’ attente est la racine de tous les maux de cœur.— William Shakespeare

Des mots sages là-bas, Billy.

Une grande partie de notre tourmente intérieure vient du fait que nous créons constamment des attentes — à la fois de nous-mêmes et des autres — et que si elles ne se passent pas, nous perdons notre sh*t.

C’ est très, très difficile de vivre sans attentes, mais remarquablement libérant si vous êtes capable de le faire. Si vous n’avez pas d’attentes pour les autres se comporter d’une certaine manière (par exemple, comme VOUS le feriez dans une situation particulière), alors vous ne serez pas décevés quand ils ne le font pas.

Il en va de même pour les expériences de la vie : aucune attente pour ce qui peut arriver lorsque vous êtes en vacances ou dans votre relation amoureuse. S’attacher aux attentes et aux rêves est une recette pour le stress et le chagrin, alors essayez de lâcher prise, et revenez au moment présent.

Quand je peux résister à la tentation de juger les autres, je peux les voir comme des maîtres du pardon dans ma vie, me rappelant que je ne peux avoir la tranquillité d’esprit que lorsque je pardonne plutôt que de juger.— Gerald Jampolsky

Cela suit les talons de la citation ci-dessus, et a beaucoup à voir avec ne pas laisser notre bonheur et notre tranquillité d’esprit dépendre des actions des autres. Vous pourriez être frustré par votre partenaire, votre enfant ou votre collègue de ne pas faire les choses que vous estimez qu’ils « devraient » faire, surtout lorsque leurs actions (ou manquent de ) ont un impact sur votre propre vie… mais nous ne savons jamais vraiment à quoi un autre peut faire face, n’est-ce pas ?

Du point de vue d’un étranger, nous pourrions voir une personne qui ne communique pas ; qui laisse tomber la balle, nous laisse tomber, ne nous permet pas d’aller de l’avant avec ce que nous voulons dans notre vie. Nous pouvons ressentir de la frustration, de la colère et même du mépris parce qu’ils ne se comportent pas comme nous le ferions.

Nous ne verrons peut-être pas la dépression paralysante avec laquelle ils luttent, ni la façon dont les membres de la famille malades les ont tenus debout nuit après nuit, de sorte qu’ils sont à peine capables d’enchaîner une phrase ensemble, et encore moins de communiquer efficacement. Il y a tellement de facteurs que nous ne voyons pas que nous ne pouvons pas juger les fragments dont nous sommes au courant.

En laissant tomber les attentes des autres, nous laissons tomber notre colère, notre mépris et notre frustration. Il y a une paix remarquable dans le pardon et l’acceptation inconditionnelle.

Là où il y a la charité et la sagesse n’est ni la peur, ni l’ignorance. Là où il y a de la patience et de l’humilité, il n’y a ni colère ni inquiétude. — François d’Assise

Quand nous nous concentrons principalement sur notre propre bonheur, nous serons frustrés lorsque nos espoirs, nos rêves et nos plans ne se réaliseront pas comme nous l’avions imaginé, mais quand nous nous concentrons sur le bonheur des autres, nous ne pouvons que ressentir la joie à leur tour.

Si nous nous inquiétons d’un sujet, nous éduquer sur tous ses aspects peut différer toutes sortes de bouleversements émotionnels… et si nous sommes en colère et inquiets parce que les plans ne se réalisent pas comme prévu, revenir au moment présent et être patient avec nous-mêmes, ainsi que d’autres, apporte la paix.

43 Plus de citations sur la paix intérieure…

Soyez satisfait de ce que vous avez ; réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand vous réalisez qu’il n’y a rien qui manque, le monde entier vous appartient. — Lao Tzu

La paix est le résultat de la formation de votre esprit à la vie de processus telle qu’elle est, plutôt que comme vous le pensez. — Wayne W. Dyer

En vous, il y a un calme et un sanctuaire où vous pouvez vous retirer à tout moment et être vous-même. — Hermann Hesse

Poursuivre le monde apporte le chaos. Permettre tout cela de venir à moi, apporte la paix. — Zen Gatha

Soyez immobile. Il ne faut aucun effort pour être immobile ; c’est tout à fait simple. Quand votre esprit est encore, vous n’avez pas de nom, vous n’avez pas de passé, vous n’avez pas de relations, vous n’avez pas de pays, vous n’avez pas d’accomplissement spirituel, vous n’avez pas de manque d’accomplissement spirituel. Il y a juste la présence de l’être avec lui-même. — Gangaji

La paix intérieure commence le moment où vous choisissez de ne pas permettre à une autre personne ou à un autre événement de contrôler vos émotions. — Pema Chodron

Si tu veux la paix, arrête de te battre. Si vous voulez la tranquillité d’esprit, arrêtez de vous battre avec vos pensées. — Peter McWilliams

Ralentissez. Ralentissez votre discours. Ralentissez votre respiration. Ralentissez votre marche. Lent en bas de votre manger. Et laissez ce rythme plus lent et plus stable parfumer votre esprit. Ralentissez. — Doko

La liberté du désir conduit à la paix intérieure. — Lao Tse

L’ esprit peut aller dans mille directions, mais sur ce beau chemin, je marche en paix. A chaque pas, le vent souffle. A chaque pas, une fleur fleurit. — Thich Nhat Hanh

Mais l’homme auto-contrôlé, se déplaçant entre les objets, avec ses sens sous retenue, et libre à la fois de l’attraction et de la répulsion, atteint la paix. — Chinmayananda Saraswati

S’ il doit y avoir une paix, il viendra de l’être, ne pas avoir. — Henry Miller

Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. — Dalaï Lama

Apprenez à calmer les vents de votre esprit, et vous profiterez d’une grande paix intérieure. — Remez Sasson

Ego dit : Une fois que tout sera en place, je sentirai la paix intérieure. Esprit dit — Trouvez votre paix intérieure et alors tout tombera en place. — Marianne Williamson

Les sentiments ne sont que des visiteurs ; laissez-les aller et venir. — Mooji

N’ essaie pas de forcer quoi que ce soit. Que la vie soit un profond lâcher. Dieu ouvre des millions de fleurs chaque jour sans forcer leurs bourgeons. — Osho

Quand nous sommes incapables de trouver la tranquillité en nous-mêmes, il est inutile de la chercher ailleurs. — François de La Rochefoucauld

N’ exagérez pas ce que vous avez reçu, ni n’enviez pas les autres. Celui qui envie les autres n’obtient pas la tranquillité d’esprit. — Bouddha

Quand nous comprenons clairement que la paix intérieure est la véritable source du bonheur, et comment, grâce à la pratique spirituelle, nous pouvons expérimenter progressivement des niveaux de paix intérieure plus profonds, nous développerons un énorme enthousiasme pour la pratique. — Geshe Kelsang Gyatso

La méditation n’est pas une façon de calmer votre esprit. C’est une façon d’entrer dans le calme qui est déjà là — enterré sous les 50 000 pensées que la personne moyenne pense chaque jour. — Deepak Chopra

Rappelez-vous l’entrée du sanctuaire est à l’intérieur de vous. — Rumi

L’ intrépide suppose le calme et la tranquillité d’esprit. — Mahatma Gandhi

Il y a un calme dans une vie vécue dans la gratitude, une joie tranquille. — Ralph H. Blum

Les gens ont du mal à laisser tomber leurs souffrances. Par peur de l’inconnu, ils préfèrent la souffrance qui est familière. — Thich Nhat Hanh

Vous ne vous inquiétez pas tant de ce que les autres pensent de vous si vous réalisiez à quel point ils font rarement. — Olin Miller

Regarde un arbre, une fleur, une plante. Laissez votre conscience reposer dessus. Comme ils sont encore, comme profondément enracinés dans l’être. Permettez à la nature de vous enseigner le calme. — Eckhart Tolle

Il y aura calme, tranquillité, quand on est libre d’objets extérieurs et n’est pas perturbé. — Bruce Lee

La compassion, la tolérance, le pardon et le sens de l’autodiscipline sont des qualités qui nous aident à mener notre vie quotidienne avec un esprit calme. — Dalaï Lama

Ne soyez jamais pressé, faites tout tranquillement et dans un esprit calme. Ne perdez pas votre paix intérieure pour quoi que ce soit, même si tout votre monde semble bouleversé. — Francis de Sales

L’ univers n’est pas en dehors de toi. Regardez à l’intérieur de vous-même, tout ce que vous voulez, vous l’êtes déjà. — Rumi

Le Zen de faire quoi que ce soit est le faire avec une concentration particulière de l’esprit, un calme et une simplicité d’esprit, qui apporte l’expérience de l’illumination et, à travers cette expérience, le bonheur. — Chris Prentiss

Pour la tranquillité d’esprit, nous devons démissionner en tant que directeur général de l’univers. — Larry Eisenberg

Tu es le ciel. Tout le reste — c’est juste le temps. — Pema Chodron

Nous ne réalisons pas que, quelque part en nous tous, il existe un moi suprême qui est éternellement en paix. — Elizabeth Gilbert

La paix intérieure ne peut être atteinte que lorsque nous pratiquons le pardon. Le pardon, c’est laisser tomber le passé, et c’est donc le moyen de corriger nos perceptions erronées. — Gerald G. Jampolsky

Quand vous avez vu au-delà de vous-même, alors vous pouvez trouver, la tranquillité d’esprit y attend. — George Harrison

La paix intérieure ne vient pas d’obtenir ce que nous voulons, mais de se souvenir de qui nous sommes. — Marianne Williamson

Seul l’homme juste jouit de la tranquillité d’esprit. — Epicure

La vie de paix intérieure, harmonieuse et sans stress, est le type d’existence le plus facile. — Norman Vincent Peale

Plus le niveau de calme de notre esprit est grand, plus notre tranquillité d’esprit est grande, plus notre capacité à jouir d’une vie heureuse et joyeuse. — Dalaï Lama

La paix, c’est la liberté dans la tranquillité. — Marcus Tullius Cicero

La tranquillité d’esprit est cette condition mentale dans laquelle vous avez accepté le pire. — Lin Yutang

Avez-vous des citations préférées sur la paix intérieure qui vous inspirent ? N’hésitez pas à les partager avec nous en laissant un commentaire ci-dessous.