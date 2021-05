Accueil » Auto Pare-brise impacté : vos meilleures options Auto Pare-brise impacté : vos meilleures options

Le pare-brise est un élément indispensable sur un véhicule pour vous mettre à l’abri des éléments. Malheureusement, le pare-brise lui-même est sujet à différents incidents comme les impacts, les fissures ou encore le vandalisme. Selon les situations, il vous est recommandé de réparer le pare-brise ou le remplacer.

Réparer les impacts : les conditions

Quelle que soit la taille de l’impact, il convient toujours de prendre vos précautions. Le plus petit impact peut s’aggraver et se transformer en fissures si vous continuez à rouler avec votre véhicule. De toute façon, avec des impacts ou des fissures sur votre pare-brise, vous serez recalé au contrôle technique.

La taille de l’impact

Il existe différents degrés d’impacts. Si le diamètre de l’impact est moins important que celui d’une pièce de 2€, le pare-brise est réparable. Si malheureusement l’impact est plus important, vous n’avez aucun autre choix que de remplacer le pare-brise. De même dans le cas d’une fissure. Un impact trop important peut très vite évoluer en fissures plus graves et vous expose à des soucis importants.

La position de l’impact

L’emplacement de l’impact est également un critère à prendre en compte. Si celui-ci se trouve trop près du bord du pare-brise, près d’un détecteur ou tout simplement dans le champ de vision du chauffeur, sa réparation n’est pas possible. Dans ces conditions, le professionnel vous recommandera toujours de remplacer le pare-brise.

Réparation du pare-brise : un processus facile

La réparation d’un pare-brise, si toutefois elle est possible, est très facile. En moins de trente minutes, vous pouvez réparer votre pare-brise à Tremblay-en-France en confiant votre pare-brise à des experts dans ce domaine. La réparation consistera en l’injection d’une résine spéciale. Cette résine comble l’impact en se durcissant et fait totalement disparaître toutes les traces de l’impact après les finitions de polissage.

L’intervention d’un professionnel est toujours recommandée pour vous assurer un travail bien fait. Après une réparation adéquate, votre pare-brise retrouvera son aspect d’origine et ne présentera plus le risque de se transformer en fissure. Pour à peu près 100 euros, vous pouvez être sûr d’avoir un pare-brise qui est comme neuf.

Réparer le pare-brise vous-même

Dans le cas d’impact, il est toujours très important d’intervenir au plus vite. Si vous ne disposez pas des compétences ou des outils nécessaires pour cela, il faut toujours solliciter le service d’un professionnel. Les réparations que vous pouvez faire vous-même se font également à l’aide de résine et de kit de polissage. Toutefois, vous ne disposerez probablement pas des mêmes outils qu’un professionnel. Le résultat sera plus ou moins bon dépendamment du kit de réparation que vous avez en main.

Il est également possible de trouver sur le marché des produits qui peuvent résoudre les problèmes de fissure temporairement. Il peut s’agir de colle et de pastille pour pare-brise. Pour trouver un réparateur fiable pour le remplacement du pare-brise, cliquez ici. Le fait est qu’une fissure occasionne forcément le remplacement intégral du pare-brise.