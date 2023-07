Quelle est la différence entre un compacteur à déchets et une presse à balles ?

Les termes “ compacteur à déchets ” et « presse à balles » sont souvent confondus en raison des fonctionnalités quasi-identiques de ces machines. Ce sont des types de machines, souvent utilisés pour le recyclage interne des déchets, qui effectuent un processus de compactage similaire : les déchets sont transformés en blocs plus petits. Pourtant, ces deux machines sont bien différentes.

Presses à balles pour déchets

Lorsqu’on parle d’une presse à balles pour déchets, il s’agit d’une machine dotée d’une grande puissance, qui lui permet de presser différents types de déchets solides, humides et mélangés. Son objectif ? Réduire l’espace occupé par les déchets ainsi que faciliter le recyclage, le transport et le tri des déchets. Cela est rendu possible par la balle obtenue après le processus de pressage. Selon le modèle, la balle obtenue sera plus ou moins compacte, mais elle réduira la taille des déchets générés d’au moins 80 %.

A découvrir également : Acheter un sapin au lieu de le couper soi-même : quels sont les avantages ?

Ces machines sont disposées verticalement et disposent d’une entrée par laquelle les déchets sont introduits, d’une caisse où ils sont stockés, d’un moteur électrique, d’un distributeur et d’un piston hydraulique.

En plus de tous les éléments susmentionnés, les presses à déchets comprennent un mécanisme chargé d’exercer une pression sur les déchets que nous avons introduits dans la presse afin d’en réduire le volume.

A découvrir également : Comment intégrer la signature électronique dans votre processus de gestion des documents business ?

Compacteurs à déchets

Les compacteurs, contrairement aux presses à balles, sont des appareils faciles à utiliser qui pré-déchiquettent les déchets produits et les compactent ensuite lors de leur passage dans la vis, les transformant en blocs solides et uniformes. Cela facilite grandement le transport de ces déchets.

Le compacteur à déchets dispose d’une vis à l’intérieur qui, avec un mouvement de rotation en propulsion horizontale, écrase les déchets et les compacte grâce à la pression exercée.

De nombreux compacteurs existent en fonction du type de déchets que vous avez besoin de compacter : des compacteurs carton , plastique ou encore bois.

Pourquoi utiliser un compacteur ou une presse à balles ?

Bien que nous ayons déjà vu que les avantages de l’utilisation d’une presse à balles ou d’un compacteur de déchets sont multiples, il existe d’autres avantages dont toutes les entreprises peuvent profiter :

Gain d’espace : la réduction du volume des déchets est sans aucun doute le principal avantage. La taille de vos déchets sera réduite de 80 à 90 %.

: la réduction du volume des déchets est sans aucun doute le principal avantage. La taille de vos déchets sera réduite de 80 à 90 %. Amélioration de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) : l’utilisation d’une presse à balles ou d’un compacteur apporte une grande valeur ajoutée à toutes les entreprises qui les utilisent, car ils permettent de réduire le temps et les coûts pour les entreprises chargées du transport et du tri, ce qui favorise l’économie circulaire.

(RSE) : l’utilisation d’une presse à balles ou d’un compacteur apporte une grande valeur ajoutée à toutes les entreprises qui les utilisent, car ils permettent de réduire le temps et les coûts pour les entreprises chargées du transport et du tri, ce qui favorise l’économie circulaire. Recyclage : votre entreprise peut soutenir les pratiques durables en introduisant ce type de machine, en encourageant le recyclage et en facilitant le transport et le traitement des déchets.

: votre entreprise peut soutenir les pratiques durables en introduisant ce type de machine, en encourageant le recyclage et en facilitant le transport et le traitement des déchets. Espace propre : il est évident que la conservation de grandes quantités de déchets est préjudiciable non seulement à l’environnement, mais aussi à la santé et à l’hygiène de votre environnement de travail. Procurez-vous une presse à balles ou un compacteur et dites adieu à ce problème.

: il est évident que la conservation de grandes quantités de déchets est préjudiciable non seulement à l’environnement, mais aussi à la santé et à l’hygiène de votre environnement de travail. Procurez-vous une presse à balles ou un compacteur et dites adieu à ce problème. Économies : l’investissement consenti pour l’achat ou la location de la machine sera rapidement rentabilisé, car le montant consacré au stockage, au traitement et au transport des déchets générés est toujours plus élevé.

: l’investissement consenti pour l’achat ou la location de la machine sera rapidement rentabilisé, car le montant consacré au stockage, au traitement et au transport des déchets générés est toujours plus élevé. Avantage économique : non seulement les presses à balles et les compacteurs de déchets permettent de réduire la facture à la fin du mois, mais en plus, selon le type de déchets générés, les balles peuvent être commercialisées à de nouvelles fins, telles que le compostage.

Conclusion

Vous êtes désormais en mesure de choisir si vous souhaitez intégrer un compacteur à déchets ou une presse à balles dans votre entreprise. A présent, vous vous demandez sûrement quel modèle convient le mieux à votre entreprise, et la réponse est simple : cela dépend du type de déchets que vous produisez, de la quantité de déchets que vous souhaitez éliminer et de votre engagement en faveur de l’environnement et du recyclage.