Les avantages de la location meublée non professionnelle en quatre points

Pour ce bien que vous comptez mettre en location, vous avez le choix entre la location vide et la location meublée. La location vide est l’alternative vers laquelle on se tourne souvent, mais le saviez-vous ? La location meublée non professionnelle comporte bien plus d’avantages. Découvrons-les.

De plus en plus de demandes

Avez-vous peur que votre location ne trouve pas de locataire ? Rassurez-vous : si votre bien se trouve dans une grande ville, ce ne sera pas si compliqué. Vos locataires cibles sont les étudiants, les jeunes actifs, mais aussi les personnes qui sont de passage pour des missions professionnelles. À Paris et à Bordeaux, le nombre de meublés est actuellement supérieur comparé au nombre de logements loués à vide.

Une fiscalité avantageuse

Si vous êtes dans l’immobilier locatif meublé et si ce dernier n’est pas votre activité principale, vous prenez le statut de loueur en meublé non professionnel. Tout particulier, ayant des recettes locatives inférieures à la moitié des revenus du fiscal, peut prendre ce statut. Vous pouvez également en profiter si vos recettes locatives ne dépassent pas les 23 000 euros par an. Rendez-vous sur Perlib.fr pour en savoir plus.

Pour votre fiscalité sur cette activité, vous avez le choix entre :

Le régime micro-BIC qui vous fait profiter d’une réduction de la base d’imposition forfaitaire de 50% sur les recettes locatives. Il est à préciser que l’abattement est à 71% si vous êtes dans la location en tourisme classé ou de chambre d’hôte,

qui vous fait profiter d’une réduction de la base d’imposition forfaitaire de 50% sur les recettes locatives. Il est à préciser que l’abattement est à 71% si vous êtes dans la location en tourisme classé ou de chambre d’hôte, Le régime réel d’imposition pour lequel votre impôt sera déterminé en fonction du résultat. C’est souvent ce régime que choisissent les loueurs en meublé non professionnel, car il permet de déduire de vos revenus l’intégralité de vos charges et une partie de la valeur de votre bien. Il vous permet également de faire un déficit foncier sur plusieurs années, voire des dizaines d’années. Cependant, en choisissant ce régime, vous devez vous plier à quelques obligations comptables.

Des loyers plus élevés

C’est évident : une location meublée affiche un loyer plus élevé qu’une location à vide. Vous pouvez espérer toucher un loyer à 10 à 30% plus élevé. Plus vous équipez votre bien, plus le loyer sera élevé. Ce loyer élevé est d’autant plus flagrant en zone d’encadrement des loyers.

Un bail plus souple

Le fait que ce soit une location meublée ne complique pas pour autant le bail de location. Au contraire, il s’assouplit, notamment par rapport à la durée. Pour une location nue, vous signez pour trois ans et en location meublée, vous signez pour une année. Il est même possible de signer pour neuf dans le cas d’un bail étudiant, et même pour une durée entre un et dix mois dans le cas d’un bail mobilité. Avec cette courte durée, vous pourrez multiplier les travaux d’amélioration pour augmenter le loyer.

Comme la durée du bail est courte, le préavis de départ est aussi réduit à un mois pour la location meublée. Pour ce qui est du dépôt de garantie, on peut se permettre de demander deux mois de loyer.

Ce qui va changer dans le meublé en 2023 …

Convaincu par le meublé ? Comptez-vous vous lancer pour l’année 2023 ? Notez qu’il y aura quelques éléments qui vont changer. Parmi ceux-ci, on peut citer :