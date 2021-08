Accueil » Actu Comment devenir professeur particulier de géographie Actu Comment devenir professeur particulier de géographie

Beaucoup d’élèves et d’étudiants font appel à des professeurs particuliers de géographie. Associé à l’histoire, cet enseignement a une place importante du collège au supérieur. C’est pourquoi il est indispensable de réussir à comprendre les enjeux de cette matière ! Donner des cours particuliers est un vrai plus pour votre CV et aussi un complément de revenus. Si vous êtes intéressés, rendez-vous chez Les Sherpas , une plateforme en ligne de soutien scolaire qui met en relation des professeurs particuliers et des élèves.

Ce qu’il faut avoir pour être professeur particulier en géographie

Les connaissances nécessaires

Devenir professeur particulier demande des connaissances poussées. Selon le niveau du public d’élèves auquel vous souhaitez vous adresser, ce que l’on attendra de vous sera plus ou moins élevé. Si vous n’êtes pas professeur ou étudiant en géographie, vérifiez que vos connaissances recoupent les programmes scolaires. En effet, la géographie dans le secondaire et le supérieur obéit à des choix pédagogiques nationaux. Il est donc nécessaire d’être à l’aise sur ces thèmes pour pouvoir dispenser au mieux vos connaissances.

A découvrir également : Où trouver de bons conseils ?

Les capacités pédagogiques

À la différence des cours en classe, vous pouvez prendre le temps de vous attarder sur les lacunes de vos élèves. Vous pourrez aussi pousser plus loin l’étude d’un thème particulier. La clé d’un cours particulier en géographie est l’adaptation. Vous serez peut-être confrontés à des élèves démotivés, mais vous devrez les aider à combler leurs lacunes. Il est donc important de créer un lien de confiance avec l’élève.

Qui peut devenir professeur particulier de géographie ?

Les professionnels

Même si vous êtes professeur de géographie à l’Éducation Nationale, vous pouvez donner des cours particuliers. Cela peut être un bon moyen d’arrondir ses fins de mois. Mais attention, la pédagogie est différente en cours particuliers ! N’ayant qu’un seul élève, l’adaptation est plus simple et vous aurez du temps pour trouver la méthode lui permettant de mieux comprendre.

A lire en complément : Comment lutter contre les escargots ?

Les particuliers

Pour les particuliers, que vous soyez étudiant, retraité ou travailleur, si vous avez les connaissances et le matériel nécessaire, il est possible de donner des cours particuliers. C’est d’ailleurs un moyen plutôt facile pour gagner un peu d’argent, car cela ne vous dépayse pas trop. Faites attention à déclarer vos cours particuliers. Plusieurs moyens sont possibles pour cela et permettent aux familles de bénéficier d’aides financières.

Plusieurs méthodes existent pour trouver ses élèves. D’abord, le bouche-à-oreille est une source efficace pour que les familles vous connaissent. N’hésitez pas à demander aux secrétariats des universités et des écoles si vous pouvez faire passer une annonce aux étudiants. Sinon, il existe des plateformes sur internet mettant en relation des professeurs particuliers et des étudiants ; c’est le cas des Sherpas. Vous devez seulement y renseigner votre tarif horaire et vos disponibilités ! Les étudiants seront redirigés vers votre profil et vous contacteront si vos compétences les intéressent !

Quel matériel utiliser pour des cours particuliers de géographie ?

Si le cours est en présentiel, il est conseillé de posséder une voiture ! S’il est en ligne, vous devez posséder un ordinateur avec une caméra et un micro, sans oublier une bonne connexion internet.

Prévoyez des supports de cours avec des cartes et des livres afin d’agrémenter votre cours et de le rendre plus intéressant visuellement. Pensez aussi à apporter des exercices sous forme de questions de cours, sujet de dissertation ou croquis !