L’alarme est-elle réellement efficace ?

Personne n’espère vivre ou revivre un cambriolage. L’idée que des inconnus s’introduisent chez vous vous procure un sentiment de peur et d’injustice que vous préférez bien évidemment ne jamais ressentir. Une telle infraction constitue une véritable violation de l’intimité. Opter pour une alarme maison permet de protéger son logement, mais est-ce vraiment efficace ? Pourquoi allier alarme maison et télésurveillance ? Plus de détails dans les prochains paragraphes.

L’efficacité des systèmes d’alarmes maison

L’alarme a pour rôle de protéger et sécuriser votre logement en vous avertissant des tentatives d’intrusion et en jouant un rôle dissuasif auprès des éventuels cambrioleurs. En règle générale, elle comporte :

une centrale d’alarme,

une sirène,

des détecteurs d’intrusion

Il est également possible de rajouter des capteurs de mouvements, des capteurs infrarouges, des détecteurs de chocs et d’ouverture, etc.

Sur le marché actuel, en fonction du mode de communication proposé, on retrouve de nombreux modèles de système d’alarme. En font partie :

les alarmes filaires,

les alarmes sans fil ,

, les alarmes connectées ,

, les alarmes autosurveillées.

Les alarmes proposent un système de fonctionnement relativement simple. Lorsque les capteurs détectent une intrusion, la sirène s’enclenche automatiquement pour vous prévenir et alerter le voisinage. De quoi faire fuir les intrus ou les personnes malintentionnées.

Précision : les alarmes connectées peuvent envoyer des messages d’avertissement à des numéros prédéfinis, en cas d’intrusion. Il peut s’agir d’un message vocal, d’un SMS ou d’un mail, selon les modèles.

Pourquoi associer télésurveillance et système d’alarme ?

L’alarme constitue une bonne solution pour sécuriser une maison. Néanmoins, elle peut être insuffisante. En la combinant avec la télésurveillance, vous obtiendrez sans l’ombre d’un doute un meilleur résultat pour une protection optimale et complète.

En effet, cette association permet de protéger votre habitat en permanence contre les infractions ainsi que les actes de vandalisme. Il vous garantit une sécurité de haut niveau, car en plus de bénéficier d’un système d’alerte, votre domicile est surveillé à distance en continu et en temps réel 24 heures sur 24.

Une telle opération minimise aussi les risques de cambriolage et d’entrée par effraction. En effet, votre domicile se trouve connecté à un centre de télésurveillance. Votre système d’alarme personnalisé peut en effet être relié à un centre de télésurveillance mobilisé 24h/24 pour assurer la sécurité de votre domicile à toute heure du jour et de la nuit et vous protéger ainsi de manière optimale des intrusions, cambriolages et dangers du quotidien. Ce système sera alors idéal pour une famille avec des enfants, une femme vivant seule, une maison isolée, des personnes âgées, et bien d’autres cas où il sera nécessaire de bénéficier d’un service de sécurité fiable à 100%.

Les agents de sécurité sont prêts à réagir immédiatement dès qu’un danger survient et peuvent prendre les mesures qui s’imposent. En effet, lorsque l’alarme notifie une anomalie, la sirène sonne et les caméras transmettent les images aux agents du centre. Ces derniers pourront alors prendre les mesures qui s’imposent selon la situation : vous prévenir, se rendre directement sur place, faire intervenir les forces de l’ordre…