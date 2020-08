Accueil » Immobilier Le diagnostic immobilier de surface habitable pour la location à Toulouse Immobilier Le diagnostic immobilier de surface habitable pour la location à Toulouse

Dans le cadre d’un bail d’habitation, il existe des diagnostics immobiliers obligatoires que vous devez réaliser. Parmi ces diagnostics figure le diagnostic de surface habitable. Également connu sous le nom de diagnostic loi Boutin, il consiste au mesurage de la surface de plancher du logement que vous souhaitez mettre en location. La surface habitable qu’est-ce que c’est ? Quelles sont les modalités d’exécution du diagnostic surface habitable pour la location sur Toulouse ?

La surface habitable, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le diagnostic surface habitable sur Toulouse est un diagnostic obligatoire, lorsque vous devez mettre en location un bien immobilier, qu’il s’agisse de maison individuelle ou d’appartement. Comme vous pouvez le voir sur https://agence.allodiagnostic.com/338519-allo-diagnostic-immobilier-toulouse, vous devez en confier la réalisation à un professionnel du diagnostic immobilier sur Toulouse.

A découvrir également : Loi Pinel Nantes

Est considérée comme surface habitable, la superficie de plancher construite, déduction faite des surfaces occupées par les cloisons, les murs, les gaines, les marches et cages d’escaliers, les embrasures de portes et fenêtres. De même, ne sont pas pris en compte, les surfaces des combles non aménagés, les garages, les sous-sols, les balcons, les séchoirs extérieurs et autres dépendances.

Quel est le champ d’application du diagnostic loi Boutin sur Toulouse ?

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier à Toulouse, le diagnostic loi Boutin s’applique à toutes les maisons et aux appartements qui font l’objet d’une location, à l’exception des locations saisonnières et meublées. Plus concrètement, le diagnostic surface habitable concerne les locations de locaux :

A lire également : Pourquoi investir dans l’immobilier d’entreprise ?

A usage mixte professionnel et d’habitation principale ;

A usage d’habitation principale.

Cela dit, nous en déduisons que tous les baux relatifs à ces types de locaux, sont concernés par le diagnostic surface habitable. C’est dire que le champ d’application du diagnostic loi Boutin est plus étendu que celui du diagnostic loi Carrez applicable en matière de vente de surface en copropriété.

Quelle est la validité du diagnostic surface habitable sur Toulouse ? Quid du prix ?

Le mesurage loi Boutin sur Toulouse est d’une durée illimitée, tant que vous n’effectuez pas des travaux d’agrandissement. Si au contraire vous effectuez des travaux d’agrandissement, votre diagnostic devient obsolète. Logiquement, vous devez en réaliser un autre afin de mettre à jour la surface habitable réelle après travaux d’agrandissement.

Le diagnostic surface habitable à Toulouse vient en complément d’autres diagnostics obligatoires comme :

L’état des risques et pollutions ;

Le constat de risque d’exposition au plomb ;

Le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Comme ces autres diagnostics, le mesurage loi Boutin sur Toulouse doit impérativement être réalisé par un professionnel, étant donné qu’il exige le suivi d’une réglementation et d’une approche strictes.

Pour ce qui est de son coût, il n’est pas fixe et est généralement défini par les professionnels. Certains incluent en effet les frais de déplacement selon la distance qui les sépare du bien immobilier à Toulouse. Toutefois, pour la réalisation du diagnostic surface habitable à Toulouse, vous pouvez prévoir entre 50 et 80 euros pour un appartement de surface moyenne. Pour une maison, vous devez faire un budget au-delà de 110 euros au moins.