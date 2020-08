Accueil » Santé Comment se déroule une journée type d’un résident dans une résidence médicalisée de luxe ? Santé Comment se déroule une journée type d’un résident dans une résidence médicalisée de luxe ?

Aujourd’hui, certains établissements, résidences senior, maisons de retraite médicalisées proposent des services luxueux spécifiques et adaptés en fonction du niveau de dépendance. Cela implique bien évidemment la surveillance et l’assistance médicale 24h/24. Les seniors s’épanouissent ainsi dans un environnement privilégié : cadre de vie agréable, restauration, animations diverses. Voici une journée typique dans une résidence médicalisée de luxe.

Une maison de retraite : un endroit où l’on se sent chez soi

Contrairement à un hôtel qui se veut impersonnel, une résidence médicalisée de luxe se révèle chaleureuse. Les résidents se côtoient au quotidien et participent à leur niveau à l’organisation de leur emploi du temps. La socialisation passe aussi par le respect de l’intimité. Ainsi, des chambres individuelles et des unités de petite taille accueillent les personnes âgées. Ces dernières ne subissent pas en permanence la pression collective. Bien évidemment, les animations permettent d’égayer le quotidien des seniors : théâtre, salon de coiffure, piano. Les résidents maintiennent des liens privilégiés avec diverses associations.

Résidence médicalisée de luxe : des journées bien remplies

Une journée type en maison de retraite débute par la toilette et l’habillage. Comme à leur habitude, les aide-soignants aident ceux qui en ont besoin. S’en suivent le petit-déjeuner, la revue de presse, les jeux collectifs ou encore les séances de kinésithérapie et/ou d’aide à la marche… Une matinée bien remplie s’achève avec le déjeuner.

Le programme de l’après-midi varie en fonction de l’organisation générale. Les résidents peuvent ainsi faire la sieste, regarder tranquillement la télévision, participer aux ateliers (cuisine, modelage, musique, peinture, jardinage, art-thérapie…) Mieux encore, ceux qui le souhaitent peuvent aller se promener seuls ou accompagnés. Quoi qu’il en soit, les personnes âgées choisissent d’occuper leur temps comme elles le souhaitent.

Le programme du soir s’avère beaucoup moins chargé. Le dîner servi très tôt permettra aux résidents de se préparer sereinement au coucher. Il ne faut pas oublier que certains doivent être assistés. Sinon, les autres choisissent de regarder la télévision ou finir la soirée en compagnie d’autres résidents. Une équipe de nuit veille à ce que tout se passe bien. Si nécessaire, un médecin d’astreinte est dépêché sur les lieux en urgence.

Maison de retraite : une prise en charge sur mesure

Les personnes âgées viennent en résidence médicalisée pour bénéficier d’une sécurité et d’une assistance optimale 24h/24. Cela implique la mise à disposition d’équipements adaptés ainsi que d’un personnel dévoué et qualifié. Le but étant de faire en sorte que les résidents restent le plus autonomes possible, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Le personnel médical veille surtout à l’autonomie morale des résidents.

Les encadrements psychologiques qui visent à empêcher les dépressions sont prévus. En effet, le vieillissement peut souvent être perçu comme une situation d’échec. Il ne faut pas oublier que les personnes âgées figurent parmi les victimes de l’appauvrissement des liens sociaux. Pour y remédier, les résidences médicalisées de luxe luttent contre cette forme de désocialisation avec des activités visant à dépasser la solitude. Selon chaque besoin spécifique, les seniors y sont accueillis de façon temporaire, permanente ou à la journée.