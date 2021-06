Accueil » Actu Inspirations mode pour l’été 2021 Actu Inspirations mode pour l’été 2021

L’été et les vacances au soleil, vous les attendez si fort que vous n’avez peut-être pas encore pensé à mettre à jour votre dressing ! Bonne nouvelle, il est encore temps de mettre votre garde-robe aux couleurs estivales. Découvrez les tendances de l’été 2021 et activez un code promo SHEIN pour économiser sur votre shopping en ligne !

Commençons par la grande tendance de l’été en matière de couleur : le rosé poudré ! C’est LA couleur du moment, et même si toutes les couleurs vont à tout le monde, c’est particulièrement vrai pour cette teinte douce qui flatte le teint de tout un chacun ! Adoptez-le en total look pour avoir un look délicieusement frais ! Gare aux idées reçues, le rose pâle ne donne pas forcément un look de petite fille !

Vous pouvez aussi le porter en petites touches, avec quelques accessoires bien choisis.

Le mini short

À mesure que les températures grimpent, grandit l’envie de porter des mini-shorts, c’est normal ! Craquez pour le mythique short en jean à avoir absolument dans son dressing, parfait avec un top coloré et des espadrilles compensées.

La tendance disco

On l’adore, et elle est enfin de retour ! L’été sera, en tout cas on vous le souhaite, dansant. Il vous faut donc le look qui va avec. Commandez vite une robe moulante à paillettes, un top rose en mode “boule à facettes”, sans oublier les pendants d’oreilles XXL qui brillent autant que le reste de votre tenue. Prenez-vous des chaussures à talons hauts avec lesquelles vous vous sentez prête à danser jusqu’au bout de la nuit, et c’est parti !

Le style nautique

Envie d’un look plus sage pour des vacances entre amis au bord de l’Atlantique ? On détient l’inspiration mode idéale pour profiter de l’ambiance matinale d’un port de pêche et humer l’air iodé. Le style nautique, c’est le mix parfait entre les tendances d’été et un look un brin BCBG. On vous conseille bien sûr la mythique marinière à porter les matins frisquets et les longues soirées entre amis. Vous n’en avez pas encore dans votre dressing ? Il est temps d’y remédier !

Les couleurs phares du style nautique, ce sont bien sûr le blanc et le bleu ciel, avec une mention spéciale sur les pantalons légers à rayures ! N’hésitez pas à apporter une touche de modernité à votre look grâce à des accessoires, comme des lunettes de soleil XXL et un sac cabas en matière naturelle.

La robe bohème

On adore ce style qui fait souffler un vent de liberté sur l’été ! Pour se sentir vraiment en vacances, rien de tel que de remiser au placard les blazers et pantalons trop serrés. On veut de l’air et des matières vaporeuses pour rester au frais ! Choisissez des couleurs claires, avec des motifs tantôt orientaux, tantôt fleuris. Il y a tellement de modèles de robes bohèmes cette saison que vous aurez envie de tous les avoir dans votre garde-robe ! Prenez-vous des robes de différentes longueurs à porter selon vos envies. Extra longue avec des compensées pour vos sorties en terrasse, et plus courtes avec des sandales lacées pour être à votre aise en journée !

Le maillot de bain taille haute

Cet été, on n’a pas peur d’adopter la tendance un brin vintage du maillot 2 pièces taille haute ! Il aura le mérite de vous faire une silhouette de rêve sur la plage, tout en marquant parfaitement votre taille. Vous cherchez un modèle pour vous sentir bien sur votre plage préférée ? Prenez-vous plusieurs modèles pour varier les plaisirs selon les jours ! Quant aux motifs, cette année, les tendances vont des pois aux motifs végétaux, en passant par le léopard. Commandez également un modèle uni pour calmer le jeu !

Les mules

Pour changer un peu des sandales et des espadrilles, découvrez les différents modèles de mules en vogue cette saison. Le confort est au rendez-vous, c’est le moins qu’on puisse dire ! Découvrez notamment les modèles dorés qui vous feront vous sentir telle une véritable princesse orientale. Mention spéciale pour les mules “imitation croco”, une tendance de chaussures et maroquinerie qui fait son grand retour cet été !