Accueil » Actu Qui sont les favoris de Roland-Garros 2021 ? Actu Qui sont les favoris de Roland-Garros 2021 ?

Après le sacre de Rafael Nadal le 11 octobre 2020, une autre édition de Roland Garros est attendue à la porte d’Auteuil du 30 mai au 13 juin 2021. À qui ira cette 120e coupe ? L’heure des pronostics a sonné, mais il faut avouer sans surprise qu’à l’instar du grand chelem, les favoris sont connus d’avance du public. L’indéboulonnable Rafael Nadal vient en tête comme c’est le cas chaque année suivi de près par son plus grand rival Novak Djokovic.

Rafael Nadal

Il est sans surprise le plus grand favori de cette nouvelle édition qui se dessine à horizon. Du point de vue de ses statistiques, il ne pourrait en être autrement. Faut-il le rappeler, l’espagnol a à son actif 13 titres conquis à paris. Il est vrai qu’il n’est plus indomptable en terre battue, parce qu’ayant enregistré des défaites surprenantes sur sa surface phare. Cependant, dans les matchs au meilleur trois sets gagnants, il écrase sans pitié ses adversaires et aucun d’entre eux ne semble capable de lui en arracher un seul.

A voir aussi : Feux d'artifice : les solutions sans formation

Ceci dit, le numéro 3 mondial n’a plus sa première jeunesse et ne peut donc plus réussir certaines actions comme il y a 10 ans. De ce fait, il peut aujourd’hui lui paraitre difficile voire impossible, d’enchaîner plusieurs matchs en 4 ou 5 sets.

Novak Djokovic

Numéro 1 mondial, il est à l’heure actuelle le seul à pouvoir battre Nadal dans son tournoi. Ses statistiques en Roland Garros ne parlent pas fort pour lui. En effet, il s’est imposé une fois, mais totallise 5 piètres performances. Après un démarrage timide et mitigé à Monte-Carlo combinée à ses défaites face à Evans et Karatsev, il s’est redonné un nouveau souffle à Rome notamment en gagnant contre Tsitsipas en quart de finale.

A découvrir également : Comment créer votre site web ?

Nonobstant le fait qu’il ait perdu la finale face à Rafael Nadal, il reste sur une bonne dynamique, prêt à supplanter ses concurrents directs. Sa victoire à Melbourne conforte sa place dans la course au grand chelem calendaire, un record inédit. Cependant, si à Fjoker il est un confirmé, à porte d’Auteuil c’est tout autre chose et il devra particulièrement faire attention à Thiem qui l’a déjà battu deux fois, à Cecchinato et à, Tsitsipas de jeunes talents qui viennent secouer les leaders préétablis.

Dominic Thiem

Celui-là, on ne l’a pas vu venir, mais oui, il est le troisième favori pressenti par les bookmakers pour cette 120 ieme édition de Roland Garros. L’Autrichien a malheureusement fait une petite pause, déclarant être vidé par l’horizon difficile que traverse le tennis en ces temps de covid 19. Ainsi, le numéro 4 mondial reviendra uniquement au tournoi de Madrid.

Double finaliste du tournoi, il a la terre battue pour préférence. Avec très peu de temps de jeu, on ne donne pas cher de lui dans ce tournoi d’autant plus que dans le dernier de Lyon, Cameron Norrie n’a pas eu trop de mal à l’éliminer.

Stefanos Tsitsipas

Si on vous demandait de parier sur un joueur autre que Nadal et Djokovic pour remporter cette coupe de Roland Garros, à qui penseriez-vous ? La plupart des bookmakers clameront sans nul doute Stefano Tsitsipas. Ceci serait plus que normal quand on jette un regard à sa dernière saison sur terre battue et plus généralement à sa saison 2021. Il a émerveillé le public et surtout s’est montré sous un nouveau jour.

Le grec a son 1er Master 1000 à Monte-Carlo écrasant tout sur son passage en deux sets. Soulignons qu’il est le numéro un du classement à la race 2021. Le jeune joueur de 22 ans est en pleine confiance même s’il lui arrive de rater lamentablement ses conclusions comme ce fut le cas lors de ses deux matchs contre Djokovic à Madrid et Nadal à Barcelone.