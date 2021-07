Accueil » Business Où je peux imprimer à Paris ? Business Où je peux imprimer à Paris ?

Pour une raison ou une autre, vous pourrez être amené à réaliser des impressions en différents formats. Pour y arriver, se servir de sa propre imprimante est envisageable. Toutefois, c’est une solution d’impression que tout le monde ne peut pas se permettre. Heureusement, vous pourrez imprimer vos documents dans des structures dédiées. Voici quelques coins pour réaliser des impressions à Paris.

Chez Accent Tonic’

Accent Tonic’ est une structure à taille humaine qui vous propose moult solutions de supports de communication. Que vous soyez particulier ou professionnel, l’agence dispose des connaissances nécessaires pour vous accompagner, quel que soit le type d’impression. Documents, flyers, faire parts, carte de visite…, tout est pensé pour votre satisfaction.

C’est également une entreprise engagée dans le respect de l’environnement en ce sens qu’elle est labélisée imprim’vert depuis 2004. Cette imprimerie s’attèle à vous fournir des impressions de grande qualité. Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait du rendu, Accent Tonic’ s’engage à reprendre vos impressions. Pour finir, il n’y a pas de risque que vos impressions vous soient livrées en retard, car elle met l’accent sur la ponctualité.

Chez Printstart

Printstart est une imprimerie en ligne sur Paris capable de vous fournir des impressions sur mesure. Pour imprimer vos documents chez ce prestataire, il vous faudra seulement vous rendre sur leur site, vous identifier et passer votre commande. Toutefois, votre document devra être en format PDF afin de faciliter son traitement.

Chez Printstart, il est possible de procéder à l’impression d’une gamme très variée de produits. Ainsi, cette structure sera un allié de choix pour imprimer vos prospectus, vos dépliants, les cartes de visite, les flyers, des étiquettes, des brochures, des magazines, etc. Pour chacune de ses impressions, le type de papier est savamment choisi pour vous offrir les meilleurs rendus.

Comme vous l’aurez compris, Printstart vous livrera vos colis aux adresses que vous lui aurez indiquées. Cependant, les délais de livraison peuvent varier selon le volume à imprimer.

Chez imprimervotrelivre.com

Lorsque vous désirez imprimer un livre, vous pourrez vous tourner vers le site « imprimervotrelivre.com ». Pour toutes vos commandes, il vous suffira de vous rendre sur le site en entrant les spécifications de votre bouquin. Par la suite, vous devez fournir la couverture ainsi que le contenu du livre en format PDF.

Après vérification, les professionnels du site vous envoient un premier exemplaire du livre à condition que vous versiez 49 euros. Si vous confirmez la disposition et le reste, le livre final vous est convoyé une semaine après. Ainsi, ils peuvent procéder à l’impression en masse de vos bouquins. Si le montant total est inférieur à 700 euros, vous avez la possibilité de réaliser un paiement par tranche.

Chez Copees

Copees est une imprimerie parisienne qui pourra vous accompagner dans l’impression de différents produits. Qu’il s’agisse de documents reliés ou non, de brochures, de livres, de catalogues de rapport de thèse, vous aurez l’accompagnement qu’il vous faut.

L’imprimerie vous accompagne également dans l’impression de vos cartes de visite, flyers, faire part, etc. En plus de proposer une gamme variée d’impressions, Copees se présente comme l’une des plus rapides imprimeries que vous trouverez sur Paris.

En effet, après avoir imprimé vos documents, vous pourrez en entrer en possession dans la demi-heure qui suit. Toutefois, vous devez renseigner votre adresse afin de vous assurer que vous êtes éligible à cette offre. Autrement, vous serez livré en 24 heures.

Voilà donc quelques imprimeries à Paris pour vos besoins d’impressions.