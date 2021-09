Accueil » Tech EasyVista fait l’acquisition de Goverlan (Miami, Floride) Tech EasyVista fait l’acquisition de Goverlan (Miami, Floride)

Soutenue par Eurazeo et Cathay Capital, EasyVista entend élargir son offre avec des solutions de « Self-Healing »

A voir aussi : À quoi servent les armoires d’animalerie A-Box de Noroit Labo ?

EasyVista, fournisseur mondial de solutions intelligentes d’automatisation, d’IT Service Management (ITSM) et de Self-Help, annonce aujourd’hui l’acquisition de Goverlan, renforçant ainsi sa position sur le marché de l’ITSM (IT Service Management ou gestion des services informatiques). Cette acquisition vise également à enrichir l’offre d’EasyVista en Amérique du Nord et à l’international et s’inscrit dans la lignée des objectifs stratégiques de croissance fixés à l’horizon 2025.

A lire en complément : Fivetran Progresse de 12 Places dans la Liste 2021 Forbes Cloud 100

« Dans le cadre de notre plan stratégique 2025, nous poursuivons notre croissance sur le marché européen et nord-américain, en proposant une offre produits élargie tout en maintenant et continuant à développer les relations avec nos clients existants », explique Sylvain Gauthier, PDG et co-fondateur d’EasyVista. « L’acquisition de Goverlan est une précieuse contribution pour atteindre ces objectifs : développer nos activités en Amérique du Nord et proposer à l’ensemble de nos clients une approche plus proactive, mais aussi prédictive, de l’ITSM, grâce à de nouvelles fonctionnalités basées sur le Self-Heal. En effet,grâce à l‘acquisition de Goverlan nous sommes désormais en mesure d’offrir cette nouvelle technologie d’auto-assistance (Self-Heal), qui va bien au-delà du simple Self-Service. Grâce au Self-Heal, nous proposons aux DSI d’automatiser la résolution des problèmes utilisateurs avec le minimum d’intervention de leurs équipes de support. Cette acquisition contribue à doubler notre base clients existante par l’ajout des 1 600 clients de Goverlan. »

Fondée en 1998, Goverlan fournit une technologie de support à distance innovante et des solutions d’automatisation des processus. L’entreprise fait notamment partie du

Top 100 des meilleures entreprises du secteur des logiciels, établi par l’organisme G2.

« Les solutions de Service Management d’EasyVista offrent de multiples possibilités pour rationaliser vos processus IT et faciliter la résolution des problèmes », explique Pascal Bergeot, PDG de Goverlan. « La technologie de Goverlan, permettant l’automatisation des tâches en arrière-plan et la prise de contrôle à distance, intégrée aux solutions EasyVista Service Manager et Self Help permettra aux agents du support informatique d’avoir une vision à 360° de la chaîne de services, de l’infrastructure aux terminaux utilisateurs. Les équipes informatiques vont pouvoir se focaliser sur l’expérience utilisateur et la création de valeur au bénéfice de l’entreprise. »

L’intégration permettra de résoudre les problèmes de manière proactive, en automatisant et en réduisant le temps moyen de traitement nécessaire à la résolution des incidents. Elle permettra aux utilisateurs de vivre une expérience unique grâce à une automatisation innovante des tâches de back office et à sa capacité à prévoir et proposer les actions les plus pertinentes pour tout ce qui concerne les démarches d’autonomisation des collaborateurs, dites de « Shift-Left ».

Les clients vont pouvoir exploiter cette technologie et ces innovations pour produire des résultats tangibles et quantifiables quant à leurs activités, au service d’une plus grande valeur des services de support IT et donc avec un impact positif sur l’activité de leur entreprise dans son ensemble.

EasyVista, qui figure depuis 9 années consécutives dans le classement des éditeurs de solutions ITSM du Magic Quadrant de Gartner, entend doubler son chiffre d’affaires et vise une croissance et un développement exponentiels dans le cadre de son plan stratégique 2025.

Afin de compléter la gamme de produits proposés aux 1 500 clients d’EasyVista dans le monde, le groupe a prévu des investissements en termes de recherche et développement ainsi que des acquisitions et une croissance du volume des talents composant les équipes EasyVista.

Cette acquisition a été financée par l’organisme BlackRock’s European Middle Market Private Debt qui prévoit d’intégrer des lignes de financement supplémentaires pour saisir d’autres opportunités sur un marché qui poursuit sa consolidation. D’autres opérations sont d’ores et déjà à l’étude, en France comme aux États-Unis, afin d’élargir l’offre et la proposition de valeur pour les clients d’EasyVista.

Pour plus d’informations, consultez le site www.easyvista.com /fr .

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.easyvista.com/fr