Huile de CBD : pourquoi privilégier la qualité d’une huile Full Spectrum ?

Riche en vertus, l’huile de CBD reste une solution pratique et efficace, que ce soit pour soulager la douleur ou relâcher les muscles. Plébiscitée surtout pour sa rapidité d’absorption, cette forme de CBD est de nos jours une solution naturelle face à différents maux. Pour profiter de meilleures sensations, l’huile Full Spectrum est une option à privilégier. Apprenez-en plus ici.

Qu’est-ce que l’huile de CBD ?

Le CBD ou cannabidiol est le principal ingrédient non psychoactif issu de la plante Cannabis sativa. L’extraction du cannabidiol de cette plante génère une essence huileuse renfermant différents cannabinoïdes, dont la proportion dépend de la technique d’extraction, de la culture et du type de plante. Pour faciliter sa consommation, cette essence est alors associée à une huile de support, dont l’huile d’olive ou de noix de coco puis proposée sous diverses concentrations. Il existe deux grandes familles d’huiles de CBD aux caractéristiques spécifiques, dont l’huile de CBD Full Spectrum (CBD à spectre complet) et l’isolat de CBD.

Une huile de CBD Full Spectrum, c’est quoi ?

L’huile de CBD Full Spectrum est issue de l’extraction complète du chanvre avec l’implication de l’ensemble des parties de la plante (feuilles, fleurs, graines, tiges). En dehors du CBD, il intègre également d’autres cannabinoïdes comme le CBG, le CBN, les terpènes ou les flavonoïdes. La solution renferme donc une myriade de molécules actives pour un résultat impressionnant sur l’organisme. Sa composition propose également une infirme quantité de THC, une molécule psychotrope.

Toutefois, avant de lancer vos idées de choix, vous devez miser sur certains critères importants. Renseignez-vous sur la provenance de l’huile. À ce titre, il serait préférable d’opter pour une huile full Spectrum issue de l’agriculture biologique, notamment celle française. Dénommée huile de CBD à spectre complet en français, elle doit comporter moins de 0,3 % de THC comme indiqué par la législation. Il faut noter que l’huile de CBD full Spectrum ne peut faire office de médicament et ne se substitue pas à un traitement. Il serait judicieux de consulter un médecin avant d’en consommer.

Si le CBD se révèle efficace face à différents maux entre les troubles de sommeil, les algies, la dépression…, il est toutefois capital de maitriser les diverses voies de consommation afin de profiter au mieux de ses bienfaits.

La voie sublinguale

Méthode simple et efficace, la prise du CBD par voie sublinguale consiste à mettre sous la langue une à deux gouttes de l’huile durant 1 à 2 minutes. Une partie du produit pourra traverser les membranes pour agir sur les récepteurs endocannabinoïdes du cerveau. Il est préconisé de prendre un verre d’eau afin de faire passer le reste de l’huile jusqu’au système digestif.

La voie orale

Il est également possible de consommer du CBD sous forme de gélules ou de capsules, et ce, par voie orale. L’avantage réside dans la facilité de transport du produit et dans la discrétion du consommateur.

Par vapotage

Parfumez votre e-liquide avec l’huile de CBD en y laissant 1 ou 2 gouttes et vapotez en toute sérénité sous l’arôme de votre choix. La méthode a l’avantage de répandre les effets du CBD dans toutes les parties de l’organisme pour une meilleure satisfaction.

Par les aliments

Pour prendre du CBD à travers les aliments, il suffira d’ajouter l’huile à un autre corps gras (beurre de karité, huiles végétales…) qui participera à la préparation du repas. Cette technique rend cinq fois plus efficace le CBD.

Par voie cutanée

La consommation par voie cutanée consiste à appliquer des produits cosmétiques contenant du CBD sur le corps. Ici, le CBD est favorable à la relaxation et à l’hydratation de la peau.