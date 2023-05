Comment s’habiller quand on est ronde : les techniques pour mettre en valeur ses atouts

Lorsqu’on est ronde, il faut penser à bien comprendre sa morphologie pour choisir les vêtements les plus flatteurs. Les coupes qui mettent en valeur les atouts incluent les robes de ligne A, les pantalons droits et les jupes légères. Les couleurs et les motifs peuvent aider à allonger la silhouette et à attirer l’attention sur les zones les plus minces. Les accessoires tels que les ceintures et les bijoux peuvent aussi aider à créer une silhouette plus élancée. Il faut penser à se sentir à l’aise et confiant dans sa tenue, donc choisissez des vêtements qui reflètent votre personnalité et qui vous font sentir bien dans votre peau.

Adopter les vêtements adaptés à sa morphologie

Comprendre sa morphologie est la clé pour choisir des vêtements qui mettent en valeur ses atouts. Les femmes rondes ont souvent une silhouette en forme de pomme, avec un buste généreux et des épaules plus larges que les hanches. Dans ce cas-là, vous devez porter des robes ou des hauts qui équilibrent le corps et attirent l’attention sur les jambes et les hanches.

En revanche, certaines femmes rondes peuvent avoir une silhouette en forme de poire. Dans ce cas, elles ont tendance à avoir des hanches plus larges que le reste du corps. Vous devez éviter tout style qui attirerait l’attention sur cette partie du corps, comme par exemple les pantalons moulants ou courts.

Les femmes ayant une silhouette en O ont tendance à être plus enveloppées autour du ventre. Pour mettre leur silhouette en valeur, il faut privilégier la taille empire ou les vêtements flottants au-dessus de la taille sans serrer afin d’affiner leur ligne.

Dans tous ces cas-là, il ne faut pas cacher son corps sous plusieurs couches pour essayer de mincir visuellement, mais plutôt opter pour des coupes adaptées qui permettront de mettre leurs formes arrondies naturelles parfaitement en avant.

Trouver les coupes qui flattent sa silhouette

Pour les femmes rondes, la robe est un must-have dans la garde-robe. Mais il faut savoir choisir la bonne coupe pour mettre en avant sa silhouette et ses atouts. Les robes droites sont à éviter car elles ne mettent pas assez en valeur vos formes et peuvent rendre votre corps plus flou qu’il ne l’est déjà.

Les robes trapèze ou patineuse sont parfaitement adaptées aux femmes rondes. Elles ont une forme ample qui épouse le haut du corps pour ensuite s’évaser doucement vers les jambes, donnant ainsi un effet de légèreté et d’élégance à votre tenue.

Le choix des pantalons est aussi très important lorsqu’on a des rondeurs. Il est préférable de privilégier les pantalons taille haute qui vont affiner la taille tout en camouflant le ventre. Les modèles évasés ou droits sont eux aussi idéaux pour se sentir à l’aise dans ses vêtements sans trop montrer ses rondeurs.

Il est crucial de bien ajuster ses vêtements afin d’avoir une silhouette élancée et harmonieuse avec des lignes épurées. Une pièce mal ajustée peut complètement gâcher votre look, alors n’hésitez pas à opter pour du sur-mesure si vous hésitez entre deux tailles.

Il existe donc plusieurs astuces simples mais efficaces pour mettre en valeur sa silhouette, même lorsque l’on a des rondeurs.

Harmoniser couleurs et motifs pour une allure réussie

En plus des coupures de vêtements, les couleurs et les motifs jouent aussi un rôle important dans la façon dont vous pouvez mettre en valeur votre silhouette. Les couleurs foncées, comme le noir ou le bleu marine, ont tendance à affiner la silhouette et sont donc idéales pour les femmes rondes qui cherchent à paraître plus minces. Cela ne signifie pas que vous devez éviter toutes les couleurs lumineuses ! En fait, une couleur vive peut égayer votre tenue.

Pour choisir des vêtements qui conviennent à votre morphologie et qui reflètent votre personnalité, il faut savoir jouer avec différents types de motifs. Les motifs délicats, tels que les fleurs ou les petits pois, peuvent aider à équilibrer vos formes sur une robe patineuse, par exemple. Il suffit juste d’être prudente avec ces modèles car ils peuvent rapidement alourdir la silhouette si on en abuse trop.

Les rayures verticales ont quant à elles tendance à allonger la silhouette et donner ainsi un effet grandissant aux femmes rondes, tandis que les rayures horizontales donnent plutôt l’effet inverse.

Sublimer son style avec les bons accessoires

En plus des coupures de vêtements et des choix de couleurs, les accessoires sont un moyen facile d’ajouter une touche finale à votre tenue. Les ceintures, par exemple, peuvent être un excellent moyen pour souligner votre taille et créer ainsi une silhouette plus équilibrée. Essayez d’éviter les ceintures trop larges qui ont tendance à couper la silhouette en deux parties inégales.

Les boucles d’oreilles peuvent aussi aider à encadrer le visage et ajouter de l’intérêt à n’importe quelle tenue. Les boucles d’oreilles pendantes ou volumineuses attireront l’attention sur le haut du corps, tandis que les petites boucles discrètes auront tendance à donner plus de sobriété.

Pour les chaussures, les talons compensés sont souvent considérés comme un bon choix pour les femmes rondes car ils fournissent une certaine hauteur sans sacrifier le confort ou la stabilité. Le port de chaussures plates peut aussi être agréable si vous avez besoin d’une pause dans vos talons !

Ne sous-estimez pas le pouvoir des sacs. Choisissez-en un qui ait la bonne taille proportionnelle avec votre silhouette : pas trop petit, ni même trop grand !

Accessoiriser est donc essentiel afin de parfaire son look lorsque l’on est ronde.