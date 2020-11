Accueil » Habitat Comment lutter contre les escargots ? Habitat Comment lutter contre les escargots ?

Les escargots peuvent rapidement devenir le cauchemar de tout jardinier qui se respecte. Ce petit animal visqueux ne pose pas le moindre danger pour l’homme, mais il peut causer des ravages dans votre potager ! Ne vous jetez pas sur des produits chimiques pour vous débarrasser de ces ravageurs. Il existe des solutions naturelles et peu coûteuses qui peuvent vous aider rapidement et efficacement dans votre lutte contre les limaces ! Mon Petit Coin Vert vous dit tout…

Astuce #1 : Échantillonnage nocturne

Après plus de 40 ans d’expérience, c’est la solution choisie par notre professeur d’horticulture. Il s’agit de sortir tard dans la nuit après 22h et de prendre un échantillonnage manuel à l’aide d’un projecteur. Les escargots et les escargots le feront déposer dans une forêt où ils n’endommageront plus les légumes. C’est une solution cela nécessite un peu d’effort, mais a le mérite d’être totalement naturel et efficace !

Astuce n° 2 : coquille d’oeuf

Les coquilles d’œufs peuvent être un répulsif plus ou moins efficace contre les escargots. Il suffit d’écraser les coquilles en petits morceaux. Ensuite, vous les dispersez autour de vos plantes et dans votre potager. Vous pouvez avoir une main lourde, ce n’est absolument pas un problème et n’affectera pas le bien-être de vos plantations. L’efficacité est liée à l’effet aigu de la coquille d’oeuf : en fait, l’escargot ne bouge pas sur les coquilles, car il va se blesser, sa peau est extrêmement mince et cassante. C’est probablement l’un des répulsifs anti-limaces les plus naturels, le moins cher mais l’efficacité varie. Lorsque les coquilles sont mouillées, les escargots parviennent toujours à « glisser » sur les coquilles. Des solutions de rechange devraient être envisagées dans ce cas.

Astuce 3 : L’eau et l’ail

escargots ne supportent pas l’odeur de l’ail. Ils se détournent automatiquement lorsqu’ils détectent cette odeur désagréable. Ainsi, vous pouvez faire un répulsif anti-limaces à la maison en mélangeant simplement l’ail dans de l’eau. Remplir un spray d’eau (19,90€ sur Mon Petit Coin Vert), puis mettre l’ail écrasé. Vous pouvez laisser cette préparation reposer pendant plusieurs jours. Vaporisez ensuite ce liquide aux pieds de vos plantes et plantes dans le potager. L’effet est immédiat ! Le seul inconvénient est que l’odeur disparaît rapidement, il sera donc nécessaire de répéter l’opération tous les deux à trois jours pour espérer une efficacité à long terme. Mais vous verrez que le stratagème « Où est la nourriture ? » Les fonctionne parfaitement pour éloigner les escargots de votre jardin.

Astuce n°4 : Le marc de café

Enfin, notre dernier conseil est le marc de café. En fait, c’est un répulsif particulièrement efficace, qui a l’avantage d’éliminer non seulement les escargots, mais aussi d’autres insectes ravageurs. La recette est simple ! Gardez le marc de café, laissez-le sécher, puis rangez-le dans un récipient hermétique. Puis saupoudrer le marc de café aux pieds de vos plantes et plantes. Cependant, ils n’ont pas une main trop lourde car le marc de café ne sont pas toujours appréciés par les plantes ! Il est donc préférable de renouveler régulièrement l’opération . Dans tous les cas, ce qui est certain est que vous n’aurez pas d’escargots dans votre potager. Une excellente façon de vous protéger contre ces ravageurs sans les blesser.

Afin de se débarrasser des escargots dans votre jardin, vous n’avez pas besoin d’acheter des produits chimiques qui auront des conséquences désastreuses pour l’environnement et sont également chers. Ces astuces naturelles fonctionnent ! Vous les connaissiez ?

