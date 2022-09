Comment jouer au Sorare ?

Sorare est une plateforme révolutionnaire de vente et d’achat de NTF créé en 2018. Elle vous permet également de participer grâce à vos cartes So5 à des tournois de jeu Fantasy Football organisé sur la plateforme. À travers ce guide, découvrez comment jouer à Sorare.

Inscrivez-vous sur le site Sorare

Pour débuter sur Sorare, il est nécessaire d’avoir un compte propre à vous. Pour ouvrir un compte, vous pouvez consulter le site https://www.sorare-fans-marseille.fr/ et fournir des informations telles que votre adresse email, un pseudo et un mot de passe. Ensuite, choisissez vos clubs favoris. Ce choix d’équipe déterminera les cartes que vous serez susceptible de recevoir.

Grâce aux différentes cartes amassées, vous alliez pouvoir vous inscrire aux différents jeux organisés à l’occasion des Gameweek. Ils sont organisés deux fois par semaine et les conditions pour y participer varient selon le tournoi sélectionné. Vous êtes contraint de regrouper des cartes spécifiques aux droits de participation de chaque compétition pour y participer.

Apprenez à utiliser vos cartes

Pour valider votre participation au tournoi, vous devez nécessairement rassembler cinq cartes Sorare : un gardien, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et pour finir, un extra qui peut occuper n’importe quel poste sauf celui du gardien. Par contre, pour participer au league Rookie, il faut avoir au moins 4 cartes rares.

Néanmoins, faites attention de vérifier que les joueurs sélectionnés ne sont pas blessés ou suspendus. Si vous voulez bien profiter de Sorare, il va falloir bien vous informer avant de prendre des initiatives. L’inscription de l’équipe est simple. Il suffit de sélectionner la Gameweek dans l’onglet « jouer ». Ensuite, sélectionnez le tournoi et la division de votre équipe ainsi que les cartes correspondant à chaque poste. Et pour finir choisissez le capitaine et validez.

Gagnez une carte Sorare gratuite

Après chaque tournoi, vous pouvez remporter des cartes ou de l’ETH. Cela dépend du tournoi et de la division. Par exemple, si vos joueurs accumulent un score total de 270 points, vous bénéficiez de 0,020 ETH. Mais si vous n’avez réuni que 216 points, vous aurez 0,010 ETH.

Outre les cartes que vous gagnez en participant aux tournois, il y a une autre manière de gagner vos cartes Sorare. Achetez 5 nouvelles cartes aux enchères. Juste après la livraison de la 5ème carte, la plateforme Sorare vous offre une nouvelle carte Limited gratuite. C’est une carte spéciale qui ne dépend pas des compétitions auxquelles vos joueurs participent ni d’aucunes de leurs caractéristiques. Elle n’est pas négligeable et pourrait peut-être vous permettre d’obtenir une carte top player qui était au-dessus de vos moyens. Pour ce faire, il faut absolument créer votre compte Sorare grâce au lien de parrainage inscrit sur le site.