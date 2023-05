Comment créer un itinéraire optimisé sur Google Maps

Dans un monde en constante évolution, les déplacements quotidiens sont devenus une partie intégrante de la vie moderne. Que ce soit pour se rendre au travail, partir en vacances ou simplement explorer de nouveaux endroits, le besoin de se déplacer efficacement et rapidement est essentiel. Google Maps est un outil précieux qui permet de planifier et d’optimiser ses trajets avec facilité. Il faut savoir comment tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités pour gagner du temps et éviter les embouteillages. Voici quelques conseils pour créer un itinéraire optimisé sur cette plateforme incontournable.

Itinéraire personnalisé : les astuces de Google Maps

Google Maps est une plateforme en ligne qui utilise des cartographies, des images satellites et des photographies panoramiques. Elle permet aux utilisateurs d’explorer virtuellement le monde entier et de planifier leurs déplacements avec précision. Cette application propose plusieurs fonctionnalités pratiques pour optimiser les trajets.

La première étape consiste à saisir l’adresse de départ et celle de destination dans la barre de recherche. Google Maps propose alors plusieurs options pour rejoindre votre point d’arrivée, notamment en voiture, à pied ou en transport public.

Il y a la possibilité d’ajouter des étapes intermédiaires dans votre itinéraire ; utile si vous souhaitez faire une pause sur le chemin ou visiter quelques lieux touristiques supplémentaires avant d’atteindre votre destination finale. Pour cela, cliquez simplement sur « Ajouter une destination » entre les points A (départ) et B (arrivée). Vous pouvez ainsi ajouter autant d’étapes que nécessaire jusqu’à ce que vous obteniez l’itinéraire parfaitement adapté à vos besoins.

Une fois ces points définis, Google Maps calcule automatiquement la durée estimée du trajet ainsi que les directions à suivre tout au long du parcours. Il est aussi possible d’afficher le trafic routier actuel avec cette plateforme web très perfectionnée : il suffit alors de cliquer sur l’icône représentant deux flèches situées en haut à droite de l’écran pour afficher tous les ralentissements signalés par les autres usagers.

Il existe même une option astucieuse appelée « Meilleur moment pour partir », qui permet de visualiser les moments les plus opportuns pour prendre la route en fonction des conditions du trafic, mais aussi des heures d’affluence et des événements importants dans la zone considérée.

Il est à noter que Google Maps propose aussi une option pour économiser sur vos déplacements : cela s’appelle « Faire le plein », et c’est un outil pratique qui vous permet de trouver les stations-service situées sur votre parcours en indiquant leurs prix respectifs. De quoi faire des économies non négligeables lorsqu’on roule régulièrement !

Google Maps est donc l’outil indispensable pour planifier ses déplacements avec précision.

Ajoutez des étapes à votre parcours en un clin d’œil

Mais comment ajouter des étapes à votre itinéraire de manière plus précise ? Google Maps permet effectivement d’affiner vos choix pour trouver les endroits qui vous intéressent vraiment.

Pour cela, il suffit de cliquer sur une destination déjà présente dans l’itinéraire. Un petit menu déroulant apparaît alors avec plusieurs options : « Supprimer », « Modifier » et « Ajouter une destination ». En cliquant sur cette dernière option, vous pouvez saisir le nom d’un lieu spécifique que vous souhaitez visiter. Vous pouvez aussi rechercher un type d’établissement ou un point d’intérêt particulier (par exemple, un musée ou un parc) en utilisant la barre de recherche située juste au-dessus du menu déroulant.

Une fois que vous avez ajouté toutes les destinations souhaitées à votre itinéraire, pensez à vérifier que leur ordre est bien celui que vous voulez. Si ce n’est pas le cas, il suffit de glisser-déposer les points A, B et C jusqu’à ce qu’ils soient dans l’ordre souhaité.

Pour sauvegarder votre itinéraire optimisé sur Google Maps, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Envoyer vers votre téléphone » situé sous la liste des destinations. Cette fonctionnalité pratique permet de recevoir instantanément tous les détails du trajet directement sur son smartphone.

Google Maps est donc une plateforme web très avancée offrant plusieurs fonctionnalités pratiques pour planifier ses déplacements avec précision. Il est possible d’ajouter des étapes intermédiaires et de trouver les endroits qui vous intéressent vraiment, tout en bénéficiant d’une estimation précise de la durée du trajet et des conditions actuelles du trafic.

Optimisez votre trajet selon vos envies

En plus de pouvoir ajouter des destinations intermédiaires à votre itinéraire, Google Maps vous offre aussi la possibilité d’optimiser vos choix en fonction de vos préférences. Par exemple, si vous êtes un grand amateur de gastronomie et que vous souhaitez faire une halte pour déguster les spécialités locales lors de votre voyage, vous pouvez utiliser l’option « Ajouter une étape » pour rechercher des restaurants sur votre route.

Pour ce faire, cliquez simplement sur l’icône en forme d’épingle qui apparaît lorsque vous ouvrez le menu déroulant. Vous verrez alors s’afficher plusieurs options : « À proximité », « Paramètres » et « Rechercher ». En sélectionnant cette dernière option, il ne reste plus qu’à saisir le nom du restaurant souhaité ou son type (par exemple : pizza, sushi) dans la barre de recherche.

Il est aussi possible d’utiliser les filtres proposés par Google Maps pour affiner encore davantage vos résultats. Parmi ces filtres figurent notamment ceux permettant d’exclure certains types d’établissements (par exemple : fast-food), ainsi que ceux indiquant la fourchette des prix pratiquée dans chaque établissement trouvé.

Une fois que vous avez ajouté tous les points d’intérêts culinaires à votre itinéraire optimisé sur Google Maps, pensez à bien vérifier leur ordre afin qu’ils se trouvent au bon emplacement dans votre trajet. Si besoin est, n’hésitez pas à réorganiser l’emplacement de chacune des étapes grâce au glisser-déposer.

En utilisant ces fonctionnalités pratiques, vous pouvez planifier votre voyage de manière encore plus précise et trouver rapidement les endroits qui correspondent le mieux à vos goûts personnels.

Économisez temps et argent grâce à ces astuces de voyage

Pour économiser du temps et de l’argent lors de vos déplacements, il est possible d’utiliser Google Maps pour trouver des alternatives au transport en voiture. Par exemple, si vous cherchez un itinéraire plus écologique ou moins cher que celui proposé par défaut, vous pouvez utiliser l’option « Transport public ».

Pour cela, après avoir entré votre point de départ et votre destination dans Google Maps, cliquez sur la petite icône représentant un tramway dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous verrez alors apparaître une liste d’options comprenant les transports en commun disponibles dans votre zone géographique (par exemple : bus, métro).

Si vous choisissez cette option, Google Maps va automatiquement calculer un nouvel itinéraire prenant en compte les horaires et les trajets des différents modes de transport disponibles. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile si vous voyagez dans une ville inconnue ou si vous voulez éviter les embouteillages tout en respectant l’environnement.

Dernier conseil pour économiser encore plus lors de vos déplacements : utilisez la fonction « Partager » proposée par Google Maps. En effet, partager votre itinéraire avec des amis ou des collègues avant votre départ peut non seulement leur permettre de mieux s’organiser, mais aussi réduire considérablement le coût total du voyage.

En partageant certaines étapes comme le transport ou même certains restaurants où manger ensemble durant le trajet, vous pouvez aider à diviser les coûts et à économiser du temps. Cette option permet de garder la trace de vos voyages précédents et peut vous aider à planifier des trajets futurs.

Google Maps est une véritable mine d’or pour les voyageurs en quête d’un itinéraire optimisé et personnalisé selon leurs besoins. Grâce à ces astuces simples mais efficaces, vous pouvez économiser du temps et de l’argent tout en profitant pleinement des richesses gastronomiques ou culturelles que chaque destination offre.