L’espionnage industriel : une réelle menace pour les entreprises

Dans le monde professionnel, diverses entreprises évoluant dans chaque secteur se vouent une concurrence féroce. En effet, chaque établissement veut mettre sur le marché le produit qui sera unique en son genre et qui se vendra le mieux. Toutefois, cette concurrence peut atteindre des extrêmes. Dès lors, certaines pratiques comme l’espionnage industriel commencent à être utilisées. Il s’agit d’infiltrer une entreprise de manière physique ou informatique afin d’y dérober des informations capitales. C’est une pratique qui date de longtemps, mais ce n’est qu’après la guerre froide qu’elle est connue sous cette forme plus organisée et plus efficace.

L’espionnage industriel : une pratique qui a pris une dimension mondiale ces dernières années

C’est 1965 qu’a été noté le premier coup d’éclat en matière d’espionnage industriel. Quelques années avant la mise en place de la Concorde, ce fameux avion supersonique qui était une création franco-britannique a vu ses plans dérobés par un certain Serguei Pavlov. Trois ans plus tard, un modèle russe dénommé Tupolev Tu-144 a été présenté au public et avait des ressemblances avec la concorde.

Ainsi, quelques décennies plus tard, ce type d’acte a été généralisé. D’ailleurs, l’espionnage industriel est devenu une vraie activité menée par des professionnels qui ont été formés dans ce but bien précis. Des études ont démontré en 2014 que l’espionnage économique a pris une dimension industrielle. C’est une vraie hérésie d’autant plus qu’il s’agit d’une activité complètement illégale. Avec l’informatisation des données, le piratage s’est substitué à l’espionnage physique. Plus rapide et plus précise, cette méthode s’est rapidement généralisée. Une attaque est réalisée tous les 15 jours. C’est devenu une vraie calamité.

C’est pour cela qu’il est important de se protéger contre ce type d’attaques, quel que soit le domaine dans lequel évolue votre société. Toutefois, il faut noter qu’il existe tout de même des solutions qui ont su être efficaces contre ce type de pratiques.

Les solutions prodiguées contre l’espionnage industriel

Pour éviter d’être victime d’espionnage industriel, il est nécessaire d’effectuer certaines manœuvres qui permettront à ce que les données personnelles de votre entreprise ne puissent pas être dérobées.

· Le verrouillage de votre système informatique

· La sécurisation sur internet

· La protection de la documentation interne

· La sécurisation des locaux de l’entreprise

· La délimitation des activités des stagiaires

Chacune de ces tâches est importante afin de faire bénéficier à votre entreprise une protection optimale contre l’espionnage industriel. C’est une pratique qui s’est généralisée et y faire face est primordial.