Étagères basses pour une chambre d’adolescent – comment les choisir ?

La chambre d’un adolescent est régie par ses propres règles. Il doit être à la fois fonctionnel et à la mode, confortable et ergonomique. Avant tout, les meubles doivent offrir de nombreux espaces de rangement. C’est pourquoi les basses étagères sont parfaites pour la chambre d’un adolescent. Lesquelles vont dans la chambre de l’adolescent ? Voici quelques conseils pour guider votre achat.

Quelles étagères basses s’adaptent à la chambre d’adolescent

Le design des étagères basses doit s’harmoniser avec le reste du décor. N’oubliez pas, cependant, que les adolescents aiment particulièrement les meubles aux formes simples et à l’expression minimaliste. Ils aimeront donc certainement les étagères basses de style moderne et scandinave. Un choix universel serait des modèles blancs ou noirs, tandis que des arrangements plus audacieux pourraient comporter des étagères basses en rouge, orange, bleu, vert ou une autre couleur frappante.

A lire en complément : Conseils essentiels pour l'aménagement d'une salle de séjour moderne

Les étagères basses peuvent avoir de nombreuses utilisations. Il peut remplacer une bibliothèque classique ou une commode traditionnelle. Les étagères ouvertes et le dessus peuvent être utilisés pour exposer des décorations, des bibelots ou installer une veilleuse. Les armoires fermées, quant à elles, offrent un espace pour les fournitures scolaires, les vêtements ou les accessoires. Les étagères basses peuvent également être utilisées pour séparer des zones dans la chambre d’un adolescent, par exemple pour séparer une zone d’étude d’une zone de détente. Les grandes étagères basses, quant à elles, peuvent diviser une pièce en deux, ce qui est idéal si la chambre est partagée par des frères et sœurs.

Étagères basses dans une chambre d’adolescent – concevez le mobilier de vos rêves

Les étagères basses dans la chambre d’un adolescent sont un meuble qui augmentera l’espace d’accueil – et il n’y en a jamais assez. Selon le modèle choisi, les étagères Basses peuvent avoir des étagères ouvertes ou des armoires fermées. Vous pouvez également commander des étagères basses conçues individuellement avec des étagères et des armoires dans le magasin TYLKO Vous pouvez choisir vous-même le nombre et la taille des étagères, adaptant ainsi le meuble à la taille de la chambre de l’adolescent. Il est important de choisir un modèle doté de plusieurs étagères, avec beaucoup d’espace pour les accessoires, les vêtements, les livres et les décorations. La chambre de l’adolescent doit également être meublée de basses étagères simples et faciles à nettoyer.

A lire également : L’isolation des murs, des combles et de la toiture : un travail qui demande de la minutie