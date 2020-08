Accueil » Entreprise Spiritueux : quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un nouveau packaging ? Entreprise Spiritueux : quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un nouveau packaging ?

Outil marketing puissant, le packaging permet d’améliorer la vente d’un produit. Cet emballage personnalisé a le pouvoir de transférer le message et les valeurs d’une marque à sa clientèle cible. Dans le domaine des vins et spiritueux, il est essentiel d’avoir un bon design de packaging pour sublimer les produits. Comment s’y prendre pour réussir un nouveau packaging pour vos spiritueux ? Nous vous délivrons quelques bonnes idées pratiques à adopter pour le lancement de vos nouvelles bouteilles.

Externaliser la création d’un nouveau packaging pour vos vins et spiritueux

Partenaire clé des maisons de vins et spiritueux, L’Assemblage est en mesure de vous accompagner pour le lancement de vos produits. En tant qu’agence de communication en vins et spiritueux, il intervient dans la mise en place d’une stratégie marketing d’une entreprise, dont la création d’un nouveau packaging. Si vous manquez de ressources marketing en interne ou si le temps vous fait juste défaut, nous vous recommandons cette agence de référence.

Dans l’industrie des vins et spiritueux, la concurrence est rude. Pour taper dans l’œil des consommateurs, vous devez assurer lors du lancement de vos produits. Pour créer un packaging parfait pour vos spiritueux, il existe certaines contraintes marketing que vous devriez connaître et respecter. En effet, comme le packaging doit défendre votre marque, il est important de bien penser au message que vous souhaitez véhiculer. Aussi, cette stratégie commerciale présente un véritable enjeu de séduction auprès de vos consommateurs. C’est pour cette raison qu’il est préférable de confier l’élaboration du packaging de vos vins et spiritueux à un professionnel. Un spécialiste en communication des vins et spiritueux sera en mesure d’organiser une stratégie marketing sur mesure, adaptée à vos besoins. Par ailleurs, un packaging bien conçu va apporter plus de valeur ajoutée à vos produits par rapport à ceux de la concurrence.

Établir des cahiers des charges exhaustifs pour l’élaboration du packaging

Avant de se lancer dans le design du packaging des vins et spiritueux, il y a certains critères à prendre en compte. Les consommateurs cibles, le mode de consommation des produits ainsi que le message à faire passer sont autant de points à considérer. Ces différents paramètres vont influencer grandement le choix de votre design. En effet, comme les produits sont destinés à être exposés dans une boutique ou un supermarché, il faudra un packaging qui permettra de se démarquer de la concurrence pour ensuite déclencher l’achat auprès des consommateurs. Il est donc important d’établir des cahiers des charges précis pour que l’agence professionnelle en communication des vins et spiritueux puisse élaborer un packaging adapté à vos besoins ainsi qu’à vos objectifs.

Ce cahier des charges doit présenter votre budget, le type de matière que vous souhaitez utiliser, la taille du packaging ainsi que le type de fichier qui vous sera livré après la conception. Lors de la création de votre nouveau packaging, vous avez aussi la possibilité d’ajouter des pistes d’inspiration tirées de vos concurrents. Selon la loi, les publicités sur l’alcool doivent être objectives et ne doivent pas inciter à la consommation. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, c’est pourquoi il faut le consommer avec modération.