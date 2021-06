Accueil » Santé Comment consommer la fleur de CBD ? Santé Comment consommer la fleur de CBD ?

La fleur de CBD est la forme de CBD la plus populaire. Ils ressemblent certainement aux chefs des plantes de cannabis, avec la (grande) différence qu’ils sont légaux. Leur teneur en THC est inférieure au seuil maximal légal de 0,02 %. Découvrez différentes façons de consommer des fleurs de CBD sans plus tarder.

Pourquoi consommer de la fleur de CBD ?

Parce qu’il permet de consommer complètement des molécules de chanvre, y compris des flavonoïdes, des cannabinoïdes et des terpènes. Le CBD contenu dans ces fleurs a des effets soi-disant apaisants, analgésiques, anti-anxiolytiques et anti-inflammatoires. Différents modes de consommation vous permettent de profiter de ses avantages tout en profitant de celui-ci. Si vous êtes séduit et que vous souhaitez profiter de ces effets, procurez-vous une fleur de CBD.

Cuisson CBD Flower

Tout comme avec le gâteau spatial pour THC, la fleur de CBD peut très bien cuisiner. Vous pourrez par exemple l’utiliser pour faire du beurre, des gâteaux, les mettre dans des salades, les utiliser pour assaisonner les plats, etc., n’oubliez pas de chauffer vos fleurs de cannabinol au four à peu près 100 °C pendant une demi-heure, pour les décarboxyler. Ce processus permet de transformer le CBDA de la fleur en CBD. Si vous voulez favoriser l’absorption du CBD (et donc ressentir plus d’effets…), consommez les fleurs cuites lors d’un repas gras (riche en lipides) : les cannabinoïdes sont en effet lipides solubles. Vous devrez généralement attendre une à deux heures avant de ressentir les effets, qui durent généralement de 5 à 8 heures.

Consommer des fleurs de CBD de manière classique : fumer

Le fait de fumer du CBD est intéressant dans différents contextes. Tout d’abord, il s’agit d’un moyen de remplacer le cannabis ou le tabac si vous voulez arrêter : cela simplifiera le processus. Enfin, si vous voulez fumer, mais que vous voulez éviter autant que possible les effets négatifs de cette pratique, le CBD vous permet de le faire.

Autres façons de consommer des fleurs de cannabinoïdes

Il existe d’autres façons de consommer des fleurs de CBD. Par exemple, nous trouvons la perfusion, très facile à préparer. Il suffit de remplacer vos plantes habituelles par des bourgeons de chanvre, préalablement haché. Moins connue du grand public, la vaporisation du CBD permet d’inhaler la fleur de CBD à l’image des huiles essentielles inhalées en aromathérapie.