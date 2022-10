Souhaitez-vous consommer du CBD ? Sachez qu’il existe plusieurs manières de consommer du CBD : l’huile, la tisane, la fleur, etc. Mais quels produits au CBD consommer ? Pour répondre à cette question, nous vous invitons à suivre cet article !

Huiles de CBD : définition et meilleur produit

L’huile de CBD est l’une des façons les plus ordinaires pour consommer du CBD. En achetant ce dernier sous forme d’huile, vous pouvez l’absorber par sublinguale ou par voie orale.

Qu’est-ce que l’huile de cannabidiol ?

L’huile de CBD est une huile obtenue par extraction du chanvre. Le CBD ou le cannabidiol fait partie des cannabinoïdes inclus dans ce dernier. Le CBD est différent du THC. N’étant pas psychoactif, celui-ci ne modifie donc pas les capacités mentales d’une personne.

Optez pour l’huile de chanvre CBD 40% de Cibdol !

L’huile de chanvre CBD 40% est la version la plus concentrée des huiles CBD après la 30%. Ce taux indique un effet et une concentration de cannabidiol plus élevé. Si vous cherchez une huile de chanvre CBD 40%, on vous recommande d’opter pour l’huile au CBD 2.0 40% de Cibdol à 135€. Celle-ci apporte des vertus bénéfiques pour la santé du consommateur.

Tisane CBD : composition, bienfaits, meilleur produit

De nombreux consommateurs consomment la tisane CBD en raison des propriétés et des vertus qu’elle apporte. En consommant une tisane CBD de qualité, vous pouvez ressentir les effets bénéfiques sur votre organisme.

La composition d’une tisane CBD

L’infusion de chanvre provient également de la plante Cannabis Sativa. Vous pouvez bien préparer vos tisanes CBD grâce aux fleurs et aux feuilles extraites de cette plante de chanvre.

Vous avez également la possibilité de combiner la tisane CBD avec d’autres plantes classiques aux saveurs délicieuses ou aux vertus. Ainsi, en additionnant un sachet de tisane au goût de menthe, d’orange ou de pomme, vous pouvez augmenter les arômes de votre boisson. Grâce à des plantes telles que le tilleul, la verveine, la camomille ou la sauge, les bienfaits que vous recherchez seront aussi complétés.

Les bienfaits de la tisane CBD

La tisane CBD apporte de nombreux bienfaits aux consommateurs. Voici quelques-uns :

Profiter d’un sommeil de qualité

Une nuit de repos bien méritée vous est offerte par la tisane CBD en la consommant avant de dormir. En effet, l’infusion de chanvre favorise la relaxation profonde lorsque vous la consommez avant d’aller vous coucher. Grâce à cette relaxation, votre sommeil sera de qualité et votre nuit sera réparatrice.

Détente dans votre quotidien

La consommation régulière d’une tisane CBD favorise également une détente maximale durant toute la journée. En goûtant votre infusion durant quelques minutes, vous pouvez ressentir le moment de déconnexion et les bienfaits relaxants du CBD.

Gestion de la douleur

En combinant une tisane CBD à un traitement médicamenteux classique, le mélange permet à n’importe quel patient d’accroître son confort et sa qualité de vie. D’ailleurs, l’effet anti-inflammatoire et antidouleur du CBD permet de gérer quelques maladies chroniques.

Optez pour le Thé CBD Black Mango 20 sachets CBThee !

Si vous êtes à la recherche d’un thé CBD apportant des bienfaits sur la santé, optez pour le Thé CBD « Black Mango » à 23,90€. Celui-ci est un thé 100% naturel, composé de 20 sachets de 1.9g de thé noir et 5 mg de CBD chacun. Il ne comporte ni colorants, ni arômes artificiels, ni aucun additif. Les notes acidulées et fruitées sont combinées dans ce thé CBD.

Les fleurs de CBD : définition et meilleur produit

La fleur de CBD est aussi un autre moyen de consommer du cannabidiol. Elle est dotée du goût et de l’odeur des fleurs de cannabis.

Les fleurs de CBD, c’est quoi ?

Les fleurs de CBD découlent des plants de chanvre femelle. En arrivant à maturité, celles-ci sont moissonnées et apportent les mêmes saveurs que la marijuana. En raison des effets apaisants qu’elles procurent, les fleurs sont exposées à la vente après le curage et le séchage.

Misez sur les fleurs de CBD Strawberry Diesel 5% de Sensiness

Si vous êtes à la recherche des fleurs de CBD qui n’exposent pas d’effet sur votre santé, on vous recommande de choisir les fleurs de CBD Strawberry Diesel 5% de Sensiness à 10€. Ses fleurs proviennent d’une culture de chanvre durable, sans engrais chimique et sans pesticides. De plus, ses plantes sont sauvegardées au catalogue EU des variétés et des semences.