Accueil » Loisirs Avis Gymeltics : les meilleurs leggins minceur en 2020 Loisirs Avis Gymeltics : les meilleurs leggins minceur en 2020

Nous en rêvons tous ! Le sport est sans aucun doute une bonne option pour brûler trop de calories.

Cependant, savez-vous que vous pouvez optimiser les effets de vos étirements, jogging, marche ou autre avec les leggings de sport minceur ? Comment ça marche ? Quand puis-je l’utiliser ? Comment faire votre choix ? Quels sont les meilleurs modèles qui existent ? Nous vous expliquons tout.

A découvrir également : Où partir en week-end en France ?

Achetez nos leggings de sport minceur !

A voir aussi : La chasse, un loisir qui a du succès !

Leggings minceur : qu’est-ce que c’est ?

Les leggings minceur sportifs sont exactement comme les leggings simples que vous connaissez probablement déjà. C’est-à-dire, des pantalons serrés qui vont de la taille à vos chevilles. En revanche, le legging minceur sportif est fabriqué dans un mélange de polyamide, d’élasthanne, de lycra et de coton. En plus de ce mélange, la fabrication de composants tels que les microcapsules contenant des substances minceur . Il s’agit principalement d’huiles essentielles ou végétales, d’algues, de plantes thérapeutiques ou de produits ayant des effets lipo actifs.

Ce fabrication particulière ne porte pas atteinte à son élasticité et sa capacité à coller à la peau. Ainsi, votre séance de cardio, de fitness ou de marche ne devient pas un tourment à cause des vêtements que vous avez.

C’ est un produit dont la particularité est de gainer et d’aplatir votre ventre, et d’autres parties de votre corps en redessinant leurs contours. En outre, le frottement du tissu contre la peau pendant les mouvements produit de la chaleur, ce qui libère les ingrédients actifs des composants ajoutés pendant la fabrication. Ceux-ci permettent, dans une double action, de brûler les graisses et d’éliminer la cellulite dans les fesses et les cuisses sans que vous ayez réalisé que.

Legging de sport minceur : les ingrédients actifs sont-ils dangereux ?

Les ingrédients actifs des leggings de sport minceur sont pour la plupart des produits naturels, donc ne sont pas nocifs pour la santé. Ces mêmes ingrédients actifs sont utilisés dans produits cosmétiques, d’où le nom « cosmétotextile ». Principalement, ce sont :

La caféine qui brûle les graisses.

Thé vert qui draine et enlève l’eau ; c’est aussi un antioxydant.

La vigne rouge qui lutte contre les jambes lourdes en facilitant la circulation du sang.

Beurre de karité qui favorise la douceur de la peau, etc.

Il existe plusieurs modèles de leggings sportifs minceur sur le marché. Votre choix sera basé sur vos attentes, et peut-être votre budget. Par exemple, vous trouverez des sous-vêtements minceur, des culottes ou des leggings longs classiques. Ce qui est important à intégrer, c’est qu’il s’agit avant toutd’un accessoire anti-cellulite et minceur . Le reste ne sera qu’une question d’esthétique. Alors que le short peut facilement glisser sous une jupe ou une robe, le modèle culotte ne peut s’adapter que sous un pantalon, étant une taille plus longue (jusqu’aux genoux). Si vous êtes pour une action plus globale, les leggings longs classiques sont votre choix.

Quel que soit le modèle, le legging doit répondre aux critères suivants :

Soyez à l’aise.

Coller à la peau sans étouffer ou comprimer vos jambes.

Soyez doux pour la peau.

De plus, optez pour des leggings qui correspondent à vos goûts esthétiques ; s’il vous plaît, vous les porterez plus facilement.

Leggings de sport minceur : Combien cela coûte-t-il ?

Les bons produits qui ont prouvé leur efficacité ont un coût. Les leggings de sport minceur ne font pas exception à la règle. Ainsi, les tarifs peuvent varier entre 20 et 60 euros . Pour un vêtement qui vous permet de perdre du poids, de perdre vos cellulites, de vous masser et de vous fournir du confort, admettez qu’il est bon marché payé. Cependant, en faisant quelques recherches, vous pouvez également avoir des leggings qui vous conviennent bien, à un coût moindre.

Quelques conseils…

Pour vous faire sentir parfaitement à l’aise dans votre minceur leggings de sport , nous recommandons :

Mettez toujours un string lorsque vous portez vos leggings pour plus de confort.

lorsque vous portez vos leggings pour plus de confort. Toujours le mettre comme un collant pour ne pas l’exécuter.

Toujours avoir une eau de lavage inférieure à 30°C.

Rappelez-vous toujours que les ingrédients actifs ne se tiennent que sur 30 lavages

Vous avez maintenant quelques informations essentielles sur les leggings de sport minceur. Donc tout ce que vous avez à faire, c’est essayer.