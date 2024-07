Voyage culinaire à travers la Costa Brava : les plats à essayer absolument !

L’Espagne est une destination de choix dans le bassin Méditerranéen. Toutefois, la culture y est plus hétéroclite que beaucoup le pensent et selon les régions, beaucoup de choses peuvent changer. C’est notamment le cas de la cuisine ibérique qui réveille les papilles de millions de touristes chaque année.

Les hôtels et la gastronomie de la Costa Brava

Cet article détaille les merveilles culinaires de la Costa Brava. Cette région située à la frontière avec la France est un formidable point d'entrée pour découvrir la culture espagnole et catalane, avec des stations balnéaires de charme comme Escala ou Empuriabrava.

Les 4 plats incontournables de la Costa Brava

1. Arròs Negre de l’Empordà

L’Arròs Negre de l’Empordà est un plat incontournable pour les amateurs de fruits de mer. Il s’agit d’un riz noir dont la couleur provient de l’encre de seiche. Les ingrédients principaux sont les calamars et les gambas, qui apportent une richesse de saveurs marines. Pour le préparer, on fait revenir l’ail et l’oignon dans de l’huile d’olive, et on ajoute les calamars et les gambas, puis on incorpore du riz rond.

On ajoute ensuite l’encre de seiche diluée dans un bouillon de poisson. Le plat doit mijoter jusqu’à ce que le riz soit cuit et bien imprégné des saveurs. Il est servi chaud, accompagné d’une sauce aïoli qui réveille les papilles !

2. Escudella i Carn d’Olla

L’Escudella i Carn d’Olla est une soupe traditionnelle catalane, souvent servie en hiver. Ce plat se compose de différentes viandes (bœuf, porc, poulet) et de légumes variés comme les carottes, les pommes de terre et les pois chiches.

Pour la préparer, il faut faire mijoter les viandes dans de l’eau avec des légumes jusqu’à ce qu’elles soient tendres. On retire ensuite les viandes et on sert d’abord la soupe (l’escudella), suivie des viandes et des légumes (la carn d’olla).

3. Calçotada

Les calçots sont des oignons tendres cuits à la braise, dégustés traditionnellement lors des « calçotadas ». Pour les préparer, il suffit de les griller jusqu’à ce que les couches extérieures soient carbonisées. Les calçots sont ensuite pelés pour révéler l’intérieur tendre et sucré. Ils sont servis avec une sauce romesco, faite de tomates, d’amandes grillées, de piments rouges, d’ail et de vinaigre. On trempe chaque calçot dans cette sauce savoureuse avant de le déguster – un vrai régal !

4. La Crema Catalana

La Crema Catalana est le dessert parfait pour finir une repas sur une note sucrée. Elle ressemble à de la crème brûlée, mais avec une touche catalane. Pour la préparer, on chauffe du lait avec de la cannelle et du zeste de citron.

On mélange des jaunes d’œufs avec du sucre et de la fécule de maïs, puis on incorpore doucement le lait chaud. Lorsque le mélange s’épaissit, on le verse dans des ramequins et on laisse refroidir. Juste avant de servir, saupoudrer de sucre et caraméliser avec un chalumeau.

Des plats répandus, mais peu connus

Les restaurants catalans classés par le guide Michelin sont nombreux et offrent l’embarras du choix. Il est aussi possible de les déguster dans des établissements plus modestes et de retrouver les saveurs typiques de la Costa Brava. Ce sont des plats communs en Espagne, mais à découvrir absolument pour un touriste “épicurieux”.